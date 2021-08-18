面对塔利班，阿富汗政府军为何如此不堪一击？

（德国之声中文网）美国总统拜登周一就阿富汗局势发表了讲话，拜登在为其撤军行动进行辩护时，也指责阿富汗领导人的不抵抗行为。 拜登说："这一切发生的确实比我们预期的要快。那么发生了什么呢？阿富汗政治领导人放弃了，逃离了这个国家。阿富汗军队放弃了，甚至有时他们都没有尝试去抵抗。”

拜登说："美国军队不能也不应该在一场连阿富汗军队自己都不愿意为之付出努力的战争中死去。” 令许多观察家不解的是，由美国训练和装备了20年的阿富汗军队怎么会这么快就败给了塔利班。

从规模上看，塔利班有大约8万名武装人员，相比之下，阿富汗政府军却拥有官兵30多万之众。然而，尽管实力悬殊，但塔利班仍得以在短短数周之内控制了几乎整个阿富汗。

下列几个原因，可能导致了阿富汗政府军的惨败：

失去了北约空中支援

过去20年的反塔利班军事行动中，空中打击一直扮演着重要角色。阿富汗政府军发起的大规模军事行动中，北约和美军的空中支援都必不可少。而随着北约的撤出，失去了空中支援的阿富汗政府军立即显得手足无措。

喀布尔安全问题专家哈马丹（ Mohammad Shafiq Hamdam）对德国之声表示, 阿富汗安全部队在军事和财政上均高度依赖美国，美军撤出后，政府军的弱点暴露无遗，变得不堪一击。

美军撤离令阿富汗政府军士气大跌

不过，一个不争的事实却是，多年来，华盛顿为培训和装备阿富汗政府军花费了大约830亿美元，因此从理论上讲，政府军应当具备抵挡塔利班攻势的能力。

分析人士认为，政府军如此不堪一击，主要基于两个原因：士气低落以及腐败盛行。

在许多阿富汗人看来，去年特朗普总统同塔利班签署的多哈协议已经充分表明美国对阿富汗失去了兴趣，这对政府军的士气来说，无疑是一个沉重打击。

今年一月，拜登上任后，阿富汗军界人士一度曾期望拜登会延迟撤军计划，不料，拜登在今年四月重申了特朗普的无条件撤军计划，撤军行动也得到了其他北约盟友的响应。

很显然，美军的快速撤离令阿富汗政府感到措手不及，因为当时塔利班并没有同意停火，同塔利班的谈判也处于停顿阶段。

美国外交委员会发布的一份报告称，阿富汗政府当时已经没有能力向遍布全境的军事哨所提供足够给养和弹药。报告中称：“政府军大多数官兵只好接受现实，他们宁可同塔利班合作投降，或者逃之夭夭，也不肯再继续为一项前景黯淡的事业去卖命。”

不过，这份报告也指出，“也有一些政府军部队，尤其是特种兵部队，对塔利班展开了顽强的抵抗。”

军中腐败猖獗

非政府组织和研究机构一再指出，加尼总统为首的阿富汗政府中，腐败现象已经到了无以复加的地步。

《华盛顿邮报》报道称，按照阿富汗官方的说法，包括军队和警察在内的阿富汗安全力量总共有35万2千人，但能够查明身份的却只有25万4千人。军队将领会编造大量“假兵”，以骗取军饷，同时他们还克扣服役士兵的军饷和给养，以中饱私囊。

负责监督阿富汗经费使用情况的一家美国中介机构称，不计后果的慷慨支出滋生了腐败现象，而对资金使用的监管却“漫不经心而且效率底下”。

没有主义何来士气

阿富汗政府军惨败的另一个理由是，这支军队并没有一个要为之浴血奋斗的明确目标。官兵们对部族和地域的忠诚度要远远高于对中央政府的忠诚度。而相比之下，激进派伊斯兰主义的意识形态却是凝聚塔利班的精神力量。

2001年，美国入侵阿富汗并推翻了塔利班政权。当时，塔利班就明确表示，他们绝不会放弃他们的伊斯兰主义意识形态，并会最终将“西方帝国主义势力”赶出阿富汗。

巴基斯坦时事评论员帕拉查（Nadeem Farooq Paracha）形象地表示，阿富汗政府军的战斗意志非常薄弱，就像一张纸一捅就破。他说，当年苏军撤退后，圣战民兵用三年时间打败了以纳吉布拉为首的社会主义政府，而美军撤出之后，加尼总统的政府军却连一个月都没有坚持住。

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