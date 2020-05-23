面对华盛顿制裁 北京誓言捍卫权益

（德国之声中文网）美国商务部于当地时间上周五（5月22日）将33家中国企业和机构列入贸易管控的"实体清单"，其给出的原因是：9家企业和机构协助中国政府"对维吾尔族、哈萨克族等穆斯林少数群体的镇压、大规模任意拘留、强制劳动以及用高科技手段开展监视这些侵犯人权的行为"；另外24家实体被列入黑名单的理由是这些企业协助中国军方获得大规模杀伤性武器。被列入"实体名单"意味着，这些实体在购买美国产品时将受到限制。

在周一中国外交部的例行记者会上，发言人赵立坚对此做出回应，称美方的做法"泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，违反国际关系基本准则，干涉中国内政，损害中方利益"。

在谈到美国商务部以中方在新疆侵犯人权为由，宣布制裁相关中国企业和机构时，赵立坚回应称，新疆事务纯属中国内政，任何国家无权干涉。新疆采取的反恐和去极端化举措……完全符合中国法律，符合国际实践，"这些举措受到2500万新疆各族人民的广泛支持"。

这位中国外交部发言人表示，美方的指责"只能进一步暴露美方干扰新疆反恐努力、阻挠中国稳定发展的险恶用心"，并称中方将继续采取一切必要举措，维护中国企业的合法权益，捍卫国家主权、安全、发展利益。

美方批评声渐响

在过去一段时间，华盛顿针对中国当局在新疆所作所为的批评增加。去年10月，已经有28家中国企业与机构因为被美国列入该贸易黑名单，其中包括海康威视、旷视科技及大华科技等中国顶级人工智能企业。

此外，美国去年还推进涉疆提案，希望通过立法对侵犯人权的中国官员进行制裁，同时限制监视仪器等设备的出口。

自特朗普上台以来，中美两国因为贸易战、在香港、新疆等问题上的分歧以及近期的新冠疫情纷争而关系日渐紧张。在周日（5月24日）人大会议记者会上，中国外长王毅提出警告，称美国一些政治势力正在将中美关系推向"新冷战"，这是开历史倒车。

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王凡/乐然（法新社等）