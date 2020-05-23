 面对华盛顿制裁 北京誓言捍卫权益 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

面对华盛顿制裁 北京誓言捍卫权益

美国上周末以中方在新疆侵犯人权等理由，宣布制裁相关中国企业和政府机构，将其列入实体名单。中方周一对此表达强烈不满，称美方在“泛化国家安全概念”，并誓言“继续采取一切必要举措”，维护中方合法权益。

China | US Botschaft in Peking (imago images/UPI Photo)

（德国之声中文网）美国商务部于当地时间上周五（5月22日）将33家中国企业和机构列入贸易管控的"实体清单"，其给出的原因是：9家企业和机构协助中国政府"对维吾尔族、哈萨克族等穆斯林少数群体的镇压、大规模任意拘留、强制劳动以及用高科技手段开展监视这些侵犯人权的行为"；另外24家实体被列入黑名单的理由是这些企业协助中国军方获得大规模杀伤性武器。被列入"实体名单"意味着，这些实体在购买美国产品时将受到限制。

在周一中国外交部的例行记者会上，发言人赵立坚对此做出回应，称美方的做法"泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，违反国际关系基本准则，干涉中国内政，损害中方利益"。

China Peking Neuer Außenministeriumssprecher Zhao Lijian (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

在谈到美国商务部以中方在新疆侵犯人权为由，宣布制裁相关中国企业和机构时，赵立坚回应称，新疆事务纯属中国内政，任何国家无权干涉。新疆采取的反恐和去极端化举措……完全符合中国法律，符合国际实践，"这些举措受到2500万新疆各族人民的广泛支持"。

这位中国外交部发言人表示，美方的指责"只能进一步暴露美方干扰新疆反恐努力、阻挠中国稳定发展的险恶用心"，并称中方将继续采取一切必要举措，维护中国企业的合法权益，捍卫国家主权、安全、发展利益。

美方批评声渐响

在过去一段时间，华盛顿针对中国当局在新疆所作所为的批评增加。去年10月，已经有28家中国企业与机构因为被美国列入该贸易黑名单，其中包括海康威视、旷视科技及大华科技等中国顶级人工智能企业。

此外，美国去年还推进涉疆提案，希望通过立法对侵犯人权的中国官员进行制裁，同时限制监视仪器等设备的出口。

自特朗普上台以来，中美两国因为贸易战、在香港、新疆等问题上的分歧以及近期的新冠疫情纷争而关系日渐紧张。在周日（5月24日）人大会议记者会上，中国外长王毅提出警告，称美国一些政治势力正在将中美关系推向"新冷战"，这是开历史倒车。

观看视频 04:09

流亡维族人口中的再教育营

王凡/乐然（法新社等）

 

DW.COM

美拟制裁新疆书记 中国高官:北京将报复

中国驻美大使崔天凯将新疆关押的维吾尔等穆斯林少数族群比做伊斯兰国的恐怖分子。还说比起美国用导弹和无人机杀死恐怖分子，中国试图重新教育，将关押者变成可以恢复普通生活的正常人。 (28.11.2018)  

相关内容

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg

美再制裁33家中企 原因涉“军方与新疆” 23.05.2020

在贸易战、新冠疫情纷争以及中国拟制定港版《国安法》的背景下，中美关系不断走向历史新低。周末，美国商务部又将一大批中国高科技企业列入"黑名单"，与华为同等待遇。

Epkar Asat

「模范维族公民」陷15年牢狱 律师姐替失联弟喊冤 25.05.2020

旅美律师莱汉·阿萨特平日专门处理出庭反贪污与国际调查案件。过去几个月，她却必须四处奔走替自己失联4年的弟弟伊克帕·阿萨特发声。令她不解的是，她的一家人是中国政府眼中的「模范维吾尔公民」，弟弟更多次被形容是汉族与维吾尔族之间的桥梁。到底背后有什么复杂的故事? 德国之声为您独家深入报导。

China Ji'nan | Huawei Chip

收紧制裁 美国能否对华为“一剑封喉”? 18.05.2020

上周五，美国商务部表示将在全球范围内阻止向华为公司供应芯片，标志着美国围堵华为力度全面升级。虽然华为已经提前调整了供应链，但有报道指出，中芯国际目前只能制造落后于台积电两代的芯片。

广告

媒体看中国

Hongkong Polizei setzt Tränengas gegen Demonstranten ein (Reuters/T. Siu)

德语媒体： "香港不关我们的事吗？香港就是西柏林！"

德国《世界报》就香港版"国安法"立法一事发表评论。评论称"中国对自由造成的威胁比新冠疫情带来的问题更严重。我们迟早会战胜新冠病毒，但是北京政府对权力的追求却始终是一种危险 "。  