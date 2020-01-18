面对分歧，慕尼黑安全会议能否实现抱负？

（德国之声中文网）美国会为保卫北约盟国而动用军事力量吗？欧盟国家是否应该加强国防合作？除了安全威胁之外，全球是否正面临气候变化的"完美风暴"？

这些问题以及更多其他问题将拷问2020年慕尼黑安全会议（MSC）。本届年度大会汇聚了来自40多个国家的总统、总理、外交及国防部长以及商界和国际组织的代表。

今年的与会者将包括法国总统马克龙，加拿大总理特鲁多和Facebook创始人扎克伯格。美国代表将包括国务卿蓬佩奥和众议院议长佩洛西。

世界已然"不太西方"

全世界的安全前景不妙，持续多年的这一趋势仍未改变。旨在为会议定下基调的《慕尼黑安全报告》的作者们使用了"不太西方"一词，意思是不仅全球面临困境，西方国家自己的价值观和战略方向也不确定。

有人认为西方正受到"自由国际主义"的威胁。但是在另一些人看来，正是"反自由主义风潮和民族主义的沉渣泛起置西方于危境"。在左右两派都倾向于各自为营的背景下，报告作者们认为，"西方人越来越不愿意介入国外的暴力冲突，这并不意味着这些冲突就会消失"。的确，这些暴力冲突可能愈演愈烈。

举例说，美国总统特朗普表示，继从叙利亚撤兵之后，他也想将美军从阿富汗撤出。与此同时，海外美军总数却一直在增加，尤其是为了应对来自伊朗的威胁而增兵。伊朗将军苏莱曼尼（Qassem Soleimani）上月被美军暗杀，表明特朗普为了在中东留下历史印迹，准备冒险进行军事干预。尽管伊朗对此的反应比较克制，慕尼黑安全会议仍将继续寻求缓解海湾紧张局势的办法。

每年一度的慕尼黑安全会议，是除了华盛顿以外观察美国外交政策走向的最佳场所之一，因为它汇聚了许多高层决策者。今年的会议还将是一个观察国际社会对特朗普新近宣布的中东和平计划的反应的机会。

欧洲人的决断时刻？

更多人关注的是欧洲面临的挑战，以及它是否有任何改变的迹象。随着许多国家的民粹式民族主义的兴起，一些人预测欧盟可能会向内转向，减少与世界其他地区的交往。慕尼黑会议的小组讨论将探讨如何让欧盟变得更加有效，特别是在国防合作方面。南边的叙利亚和利比亚冲突加剧，而东边的大邻居俄罗斯也不安宁。

很多欧洲人希望看到欧盟与美国思维脱钩，宣布独立参与全球事务。俄罗斯和土耳其正在叙利亚和利比亚等地扩大影响力，如果美国倾向于消极应对，甚至与中东脱离接触，那么无论在战略上还是经济上，这可能正是欧洲开始聚焦于自身利益、制定该地区政策的时候。

随着英国退出欧盟，以及人们对北约第五条规定的共同防御的怀疑，协调欧洲的军事合作将比以往任何时候都更加重要。正如《慕尼黑安全报告》的作者所言："北约和欧盟正在苦苦挣扎……对于这两个组织来说，其成员国内部的反自由主义的兴起都带来了巨大挑战。"

有鉴于此，成员国是否会在国防、移民和外交政策方面找到共同的利益？而且，由于巴尔干国家在慕尼黑会议的代表性增强，欧盟未来扩展的前景也将再次成为热点话题。

全球力量格局的变化

俄罗斯一直是欧洲战略家们的心病。到底是继续和这个大邻居保持对话（包括经济合作）呢，还是对它的战略野心提高戒备，两种观点之间存在着很大的分歧。有些人期望俄罗斯总统普京被邀请参加今年在美国举行的G7峰会，但另外有些人认为重点应该更多地转向中国。中国和俄罗斯又经常貌合神离。

在慕尼黑举行的这次安全会议的背景是全球力量格局的变化。中国主席习近平在2019年表示，中国已对外界干预其"后院"--东海和南海做好准备。现在，北京与美国在贸易问题上发生摩擦，目前又陷入与新型冠状病毒的战斗。该病毒的爆发已导致一些国家对中国实施旅行限令。香港人对北京的抗争还将旷日持久，西方人也还在为中国电信巨头华为而忧心忡忡，而人们对中国的兴趣关注不减。

亚洲另一个重点是朝鲜半岛的局势。2019年，为了改变朝鲜的核武器政策，特朗普总统与朝鲜领导人金正恩举行了两次会晤，尝试了更加个人化的"电视真人秀外交"。今年，气氛不太融洽。朝鲜表示不再受制于停止核武器与导弹试验的承诺。事实上，平壤现在已经拥有一种能够打到美国本土的洲际弹道导弹。朝鲜政府指责美国在核谈判中的表现不够灵活，而且实施了"残酷和不人道"的制裁。如今，朝鲜发出警告，未来道路坎坷。随着来自朝鲜和韩国的资深高层人士出席会议，朝核问题也将在慕尼黑令人瞩目。

量一量欧洲自己的体温

根据《慕尼黑安全报告》，今年慕尼黑安全会议不仅要讨论整个国际和平与安全状况，也要对西方国家内部的安全问题量一量体温。

除了具体的问题之外，还要对以下前景进行整体关注：我们的数据安全吗？能源安全和气候安全之间的矛盾可以调和吗？多边主义的未来如何？

当此之际，西方国家感觉到它的价值观正腹背受敌，并且全球性经济和政治体制竞争日渐激烈。因此，这一次的慕尼黑安全会议将会有聊不完的话题。