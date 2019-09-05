 面对俄罗斯指控 德国之声坚决反击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.09.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

面对俄罗斯指控 德国之声坚决反击

俄罗斯方面指责德国之声电台蛊惑人们参加反对俄罗斯政府的非法抗议活动。德国之声坚决驳斥了这一指责。

Bonn Logo Deutsche Welle an der Glastür zum Hauptsitz des Unternehmens (picture-alliance/imageBROKER/S. Ziese)

（德国之声中文网）德国之声广播委员会主席于斯腾（Prelate Karl Jüsten）表示："我们希望俄罗斯当局确保德国之声驻俄罗斯所有记者都能自由'不受限制地进行报道。自由交流信息至关重要，这也包括德国之声能够不受任何阻碍地开展工作。"他说，希望能够尽快结束这一话题。

德国之声发布的一份新闻稿称："据德国之声电台台长林伯格（Peter Limbourg）所掌握的详细资料以及经过认真审查之后，电台领导层认为，德国之声记者发自俄罗斯的报道无可指摘。"广播委员会驳斥了有关德国之声干涉俄罗斯内政的指责。

杜马要求惩罚

莫斯科议会的一个调查委员会指责德国之声违反俄罗斯的法律。周五（9月27日），俄罗斯议会要求对这家德国对外广播公司进行惩罚，原因是德国之声对俄罗斯最近抗议活动的报道引起俄方不满。由于在9月8日举行的莫斯科市议会选举中反对派成员遭到排挤，因此爆发大规模抗议活动。

杜马议员皮斯卡乔夫（Wassili Piskarjow）说，惩罚的范畴可能包括从警告直至取消德国之声驻俄记者许可证。调查委员会的最后报告将转交给俄罗斯安全机构、媒体监督部门以及司法部和外交部。此外，总检察院将决定针对德国之声的近一步措施。调查委员会希望当局在30天内作出回应。

联邦外交部做德国之声后盾

柏林外交部发言人说，德国之声驻俄罗斯记者站面临压力已经不是第一次。整个俄罗斯的新闻自由和媒体自由状况也令人感到担忧。外交部这位发言人补充说："我们支持德国之声，对其新闻报道的独立性以及新闻质量充满信任。"

李京慧/任琛  (德国之声、德新社、路透社)

相关内容

State Duma of the Russian Federation

德国之声拒受俄罗斯杜马威胁 05.09.2019

在一份声明中，德国之声台长林堡（Peter Limbourg）驳回俄方有关这家德国对外传媒干预俄罗斯内政的指控。

俄罗斯监管机构将目标对准Google

俄罗斯监管机构将目标对准Google 11.08.2019

俄罗斯通信监管机构“联邦通信、信息技术与大众传媒监督局”要求谷歌停止在Youtube频道上为“非法群众集会”做宣传，而周六，莫斯科刚刚发生8年来最大规模的反政府示威活动。

Hongkong Protest | Protestierende am Flughafen von Hongkong

示威者堵塞机场交通 多个港铁站受损关闭 01.09.2019

在周六的“831”五周年大游行之后，有大批示威者周日前往香港国际机场，旨在以扰乱机场运营来吸引国际上对于“反送中”运动的更多关注。德国之声记者在现场看到，大批旅客步行前往机场赶乘班机。

广告

泽林视点

Peking Daxing Flughafen (picture-alliance/dpa)

泽林视点：中国需要加强多元化

本台专栏作者泽林认为，在中华人民共和国建国70周年之际，政府有足够的理由保持淡定，给人民提供更多的自由空间。  