面对俄罗斯指控 德国之声坚决反击

（德国之声中文网）德国之声广播委员会主席于斯腾（Prelate Karl Jüsten）表示："我们希望俄罗斯当局确保德国之声驻俄罗斯所有记者都能自由'不受限制地进行报道。自由交流信息至关重要，这也包括德国之声能够不受任何阻碍地开展工作。"他说，希望能够尽快结束这一话题。

德国之声发布的一份新闻稿称："据德国之声电台台长林伯格（Peter Limbourg）所掌握的详细资料以及经过认真审查之后，电台领导层认为，德国之声记者发自俄罗斯的报道无可指摘。"广播委员会驳斥了有关德国之声干涉俄罗斯内政的指责。

杜马要求惩罚

莫斯科议会的一个调查委员会指责德国之声违反俄罗斯的法律。周五（9月27日），俄罗斯议会要求对这家德国对外广播公司进行惩罚，原因是德国之声对俄罗斯最近抗议活动的报道引起俄方不满。由于在9月8日举行的莫斯科市议会选举中反对派成员遭到排挤，因此爆发大规模抗议活动。

杜马议员皮斯卡乔夫（Wassili Piskarjow）说，惩罚的范畴可能包括从警告直至取消德国之声驻俄记者许可证。调查委员会的最后报告将转交给俄罗斯安全机构、媒体监督部门以及司法部和外交部。此外，总检察院将决定针对德国之声的近一步措施。调查委员会希望当局在30天内作出回应。

联邦外交部做德国之声后盾

柏林外交部发言人说，德国之声驻俄罗斯记者站面临压力已经不是第一次。整个俄罗斯的新闻自由和媒体自由状况也令人感到担忧。外交部这位发言人补充说："我们支持德国之声，对其新闻报道的独立性以及新闻质量充满信任。"

李京慧/任琛 (德国之声、德新社、路透社)