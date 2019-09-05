面对俄罗斯指控 德国之声坚决反击

俄罗斯方面指责德国之声电台蛊惑人们参加反对俄罗斯政府的非法抗议活动。德国之声坚决驳斥了这一指责。
（德国之声中文网）德国之声广播委员会主席于斯腾（Prelate Karl Jüsten）表示："我们希望俄罗斯当局确保德国之声驻俄罗斯所有记者都能自由'不受限制地进行报道。自由交流信息至关重要，这也包括德国之声能够不受任何阻碍地开展工作。"他说，希望能够尽快结束这一话题。
德国之声发布的一份新闻稿称："据德国之声电台台长林伯格（Peter Limbourg）所掌握的详细资料以及经过认真审查之后，电台领导层认为，德国之声记者发自俄罗斯的报道无可指摘。"广播委员会驳斥了有关德国之声干涉俄罗斯内政的指责。
杜马要求惩罚
莫斯科议会的一个调查委员会指责德国之声违反俄罗斯的法律。周五（9月27日），俄罗斯议会要求对这家德国对外广播公司进行惩罚，原因是德国之声对俄罗斯最近抗议活动的报道引起俄方不满。由于在9月8日举行的莫斯科市议会选举中反对派成员遭到排挤，因此爆发大规模抗议活动。
杜马议员皮斯卡乔夫（Wassili Piskarjow）说，惩罚的范畴可能包括从警告直至取消德国之声驻俄记者许可证。调查委员会的最后报告将转交给俄罗斯安全机构、媒体监督部门以及司法部和外交部。此外，总检察院将决定针对德国之声的近一步措施。调查委员会希望当局在30天内作出回应。
联邦外交部做德国之声后盾
柏林外交部发言人说，德国之声驻俄罗斯记者站面临压力已经不是第一次。整个俄罗斯的新闻自由和媒体自由状况也令人感到担忧。外交部这位发言人补充说："我们支持德国之声，对其新闻报道的独立性以及新闻质量充满信任。"
李京慧/任琛 (德国之声、德新社、路透社)