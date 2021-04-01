面对中国：菲防长严厉指责 菲外长盛赞友谊

（德国之声中文网）菲律宾国防部长洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）4月4日在一份声明中说："中国海上民兵持续停留在该地区表明，他们打算进一步占领西菲律宾海（区域）。"这是这位菲律宾防长两天内发出的第二份措辞严厉的声明。他反复要求中国船只离开牛轭礁（Whitsun Reef）。

数日以来，超过200艘中国船只聚集在南海的牛轭礁水域，引发了菲律宾方面担忧。马尼拉称，这是由海上民兵所驾驶。中国方面则强调没有所谓的"中国海上民兵船"，这些都是普通的渔船在避风。

牛轭礁位于南沙群岛九章群礁东北端，多年来由中国实际控制。这座只有在低潮时能露出水面的礁盘距离菲律宾巴拉望岛大约170海里。马尼拉强调，牛轭礁处于其200海里专属经济区内。

洛伦扎纳周六（4月3日）表示，尽管天气状况有所改善，牛轭礁水域仍有44艘中国船只。他说，"我不是傻瓜，天气目前不错，他们没有理由继续停在那里"。洛伦扎纳在周日的声明中称，"他们此前在帕纳塔格礁（中国称黄岩岛）、潘加尼班礁（中国称美济礁）就曾这样做"，指责中国侵犯了菲律宾主权。

中国驻菲律宾大使馆回应称，洛伦扎纳有关中国渔船停靠在南海牛轭礁的言论"令人费解"，并敦促菲律宾当局"避免发表任何进一步煽动非理性情绪的不专业言论"。

3月下旬，中国驻马尼拉使馆已经发声明表示，"牛轭礁是中国南沙群岛的一部分。长期以来，中方渔船一直在该礁附近海域捕鱼。近期由于海况原因，中方一些渔船在牛轭礁附近避风，这很正常"。

"中菲友谊牢不可破"

周五（4月2日），中国外长王毅刚刚与菲律宾外长洛钦（Teodoro Locsin, Jr.）在福建举行会谈。据中国外交部网站的消息，王毅表示，"在习近平主席和杜特尔特总统战略引领下，中菲关系近年来保持健康稳定发展，双方政治互信不断深化。……新冠疫情发生后，双方互施援手、共克时艰，两国人民友谊进一步升华"。

这位中国外长特别强调：中方愿同包括菲在内的东盟国家一道，推动区域全面经济伙伴关系协定早日生效实施，全面有效落实《南海各方行为宣言》，加快推进"南海行为准则"磋商，在分歧问题上互不示强，彼此照顾，维护好南海局势稳定和双方关系发展势头。

菲律宾外长洛钦表示，"菲中友谊牢不可破。……菲方致力于推动菲中关系进一步深入发展"。

菲律宾外长洛钦对中国帮助菲律宾抗击疫情表示了感谢

洛钦也对中国帮助菲律宾抗击疫情进行了感谢，称"中国提供疫苗不是为了开展'疫苗外交'，而是展现了中国担当"。他也称，希望加快推进"南海行为准则"磋商，共同维护南海和平稳定。

在过去一周，中国国务委员兼外长王毅与四位东南亚国家外长在福建南平举行会晤。除了菲律宾外长外，来华的还有新加坡外长、马来西亚外长和印度尼西亚外长。

王凡/张筠青（路透社，法新社等）

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