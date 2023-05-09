面对中国潜在攻击 台湾做了多少准备？

（德国之声中文网）由于《华盛顿邮报》援引一名21岁的美国空军国民兵成员泄露的机密文件称，台湾将难以应对来自中国的空袭行动，这令台湾的防空能力在最近几周成为焦点。

这份在4月泄露的文件提到，台湾官员怀疑他们的防空系统能否「准确地探测到来自中国的导弹发射」，而且台湾的军机没有足够的「完全任务能力」。文件还强调，台湾的战斗机可能成为中国导弹攻击的目标，因为想将它们转移到安全地点至少需要花上一个星期的时间。

台湾国防部称美国媒体的报导「并非事实」，并强调台湾已经对作战计划进行了适当的修改，同时也继续加强其军事准备。一些分析家称，泄露的文件低估了台湾「强大的」导弹防御能力。前美国国防部中国、台湾和蒙古事务办公室资深主任胡振东（Tony Hu）表示，台湾的远程预警雷达和太空预警可以在几秒钟内发现导弹发射踪迹，它还拥有一个令人印象深刻的指挥控制系统。

台湾有能力对抗大量中国军机吗？

尽管如此，人们对该岛的整体防空能力仍有一些怀疑，理由之一是中国和台湾空军之间的巨大规模差距。根据军事网站「全球火力」（Global Firepower）对各国军事能力进行的排名：中国人民解放军拥有3000多架军机和近40万名空军人员，而台湾只有700多架军机和3万多名空军士兵。

但专家告诉DW，虽然中国在空中力量方面的优势可以压制台湾部分地区的防空，但台湾可以用防空导弹化解差距。台湾国防安全研究院的的研究员苏紫云指出：「在乌克兰战争中，尽管乌克兰和俄罗斯空军在军机数量上存在巨大差距，但乌克兰可以使用短程毒刺导弹来获得一些防空能力。」

由于台湾拥有远程、中程和短程防空导弹，苏紫云认为这对于形成一定程度的岛屿防空能力有所帮助。他说：「尽管他们只有短程导弹，但乌克兰在防空方面做得很好。台湾有更广泛的防空导弹，因此相信在防空方面可以做得更好。」

根据华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）2021年发布的数据，台湾的导弹计划主要由六种不同射程的导弹组成--天剑、雄风二型、雄风三型、万剑、雄风二E和云峰。此外还有天弓导弹，这是台湾开发的地对空反弹道导弹。虽然台湾过去将其导弹部队限制于防御性质，但CSIS指出，该岛已开始发展为打击任务而设计的导弹。

盼获美国支持

尽管台湾可以通过投资防空导弹来对抗中国的军力优势，但一些研究表明，解放军使其空军现代化的努力正在获得成果。英国智库国际战略研究所（IISS）在2月发表的一篇博文中说，该研究所对173个国家军事能力的年度评估数据显示，解放军正在加快扩充战机群的速度。根据国际战略研究所的数据，解放军空军现在有600多架飞机部署在在19个前线作战旅，而例如歼-20等作战飞机的年生产速度在过去三年里翻了一番。

前五角大楼官员胡振东告诉DW，北京在生产新型作战飞机方面取得了成功，包括歼-35隐形战斗机。他说，这显示了「中国能力的大幅增长，这是一个令人关切的问题」。

但胡振东也补充说，中国在生产大量作战飞机方面的进展可能不足以扭转对台的局面，因为台湾也有美国提供的飞机和其他系统，可以帮助支持台湾的作战能力。作为加强对台湾防空能力支持的一部分，台湾国防部于今年4月21日签署了两份价值约4.2亿美元的零部件和航空材料交易，可用于维护台湾的战机。

此外，台湾国防承包商之一的汉翔航空工业（AIDC）在本月早些时候表示，台湾正在寻求美国的支持，以制造下一款自行研发的战斗机。汉翔董事长胡开宏称：「我们希望美国支持台湾自己开发下一代的战斗机，包括引擎、航空电子设备、控制系统、环境控制等等，这些都为台美合作创造机会。」

这些年，台湾自制的那些军事装备 云豹装甲车 云豹装甲车（CM-32/33/34）是中华民国陆军兵工整备发展中心研发的八轮传动装甲车，于2002年完成首辆原型车。图为CM-32指挥车型。而CM-33为榴弹机枪装步战斗车，CM-34为30公厘机炮装步战斗车。据中央社援引台湾國防部資料，雲豹八輪甲車共可乘坐9人，巡航里程達800公里，轉向半徑11公尺，采用八輪全時傳動模式，具高度機動、越野與涉水能力。台媒报道称，CM-34最高速每小時100公里，車身防護可抗12.7公厘機槍射擊，武器系統有效射程3000公尺。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「玉山舰」下水 「玉山舰」是新型两栖运输舰，该舰于2021年4月13日在高雄港区下水。中央社援引台湾海军报道称，此军舰将担负两栖作战、外离岛物资支援、人道救援等任务。此运输舰以台湾最高峰为典故，命名「玉山舰」，预计2022年交舰。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「国舰国造」的里程碑 台湾总统蔡英文和国防部长邱国正等人出席了「玉山舰」的下水典礼。蔡英文表示，玉山舰除了是台湾海军首艘万吨级两栖运输舰外，「更是依据国防战训需求而设计建造，是国舰国造的另一里程碑，相信有了这艘运输舰加入，能强化海军执行任务能力，让国防力量更加坚实」。

这些年，台湾自制的那些军事装备 沱江级巡逻舰 根据中华民国海军网站，台湾「國艦國造」计划对于沱江軍艦建造、磐石軍艦建造和光華六號後續艇建造给出详细说明。其中沱江軍艦係（图）為迅海計畫建置的多功能三級艦；具有雷达隐身功能和“強大的打擊火力以及高存活性設計”。第一艘原型舰2012年11月动工建造，2014年3月举行下水仪式，同年12月交付。

这些年，台湾自制的那些军事装备 磐石軍艦——台湾海军吨位最大的船舰 磐石舰的全名“磐石号快速战斗支援舰”，属于油弹补给舰。其名称典故来于台湾百岳之磐石山，在2015年1月交舰，是台湾排水量最大的船舰。据报道，磐石舰担负油弹补给与人道救援任务，舰上有野战医院，甲板与机库可以各停放一架33吨直升机。

这些年，台湾自制的那些军事装备 光华六号后续艇 光华六号后续艇是台湾国际造船（CSBC）为中华民国海军制造的导弹快艇，属于近岸作战打击兵力。这是依据中华民国海军“光华六号”计划案建造的导弹快艇，中华民国海军网站表示，“因应台海战备需求，海军需筹建性能较优、耐波性较佳之大型飞弹快艇”。“光华六号”计划共建造30艘导弹快艇，全案已于2011年12月2日完成。

这些年，台湾自制的那些军事装备 正在制造的防御潜舰 除了「國艦國造」外，也有「潜舰国造」，也就是自制防御潜舰。中华民国海军自行研究并设计建造的柴电潜舰在2014年时开始规划，并于2016年首度正项编列预算启动。该自制防御潜舰由台湾国家中山科学研究院负责规划并与美国企业洛克希德马丁共同研制，排水量大约2500吨到3000吨之间，由台湾国际造船公司负责建造。预计首艘原型潜舰最快2024年下水、 2025年正式成军。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雄风系列反舰飞弹 除了舰艇外，台湾在反舰飞弹和制海武器领域也进行自主研发，最有名的当属“雄风”系列。该类型的反舰飞弹普遍装备于大中小型作战舰艇上，其研制始于上世纪70年代末期，分I/II/III三个型号，其中图为III型（简称“雄三”）超音速反舰飞弹。台湾军方没有正式公布“雄三”的有效射程。

这些年，台湾自制的那些军事装备 经国号战斗机 经国号战斗机又称F-CK-1战斗机，这是台湾在美国技术协助下设计、开发的一种轻型超音速多用途喷气战斗机。在中华民国空军的规划下，此战斗机与台湾从法国采购的幻影2000-5战斗机以及从美国采购的F-16战斗机，一同构成台湾空军防卫的主力。这是1980年代在时任中华民国总统蒋经国指示下展开的“自制防御战机”，命名为“经国号”以纪念蒋经国。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “经国”配“天剑” 台湾自主制造战机的发展专案分四个部分，分别为“鹰扬”、“云汉”、“天雷”和“天剑”。其中“鹰扬”发展机身，“云汉”发展引擎及其相关系 统，“天雷”发展航电系统，“天剑”发展空对空导弹。图为天剑二型空对空导弹，此中程导弹是由中华民国中山科学研究院在美国协助下为经国号战机所研发生产的装备。

这些年，台湾自制的那些军事装备 自制的高教机“勇鹰” 蔡英文上台后力推 “国机国造”计划，图为被视为台湾本土制造代表之一的新式军用高级教练机 “勇鹰”，该原型机在2019年9月亮相。据媒体报道，勇鹰（T-5 Brave Eagle）属于第五代高级喷气教练机，也能在“平战转换”的需求下转换为攻击机的角色，执行防卫作战的任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 锐鸢无人机 锐鸢无人机，原名 “中翔二号”无人机，是台湾中科院研发的战术型无人飞机系统。据报道， 此系统具有快速部署、长时滞空巡侦、目标监侦定位、电子反干扰与即时影像传输等功能，目前在台湾岛地面部署，进行战场侦察、不对称作战与提供天然灾害救灾资讯等任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “天弓三型”地對空武器系統 除了“国机国造”计划外，台湾也在反战术弹道导弹方面推出 “层系计划”，由中华民国中山科学研究院研发天弓防空系列。其中，天弓三型（简称“弓三”）被专门编列为 “强弓专案”。据研发者介绍，弓三武器系統除了飛彈及箱之外，其射控系統包含相列雷達、戰術中心、電源車、通信中繼及發射架，可同時接戰高性能戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈等多目標威脅。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雷霆2000多管火箭系统 雷霆2000多管火箭系统是高度整合的射击指挥系统，是台湾参考各国现代化设计后自力研制的多管火箭炮。该系统1997年正式公开，2012年9月1日移交台湾陆军。据报道，整套系统以射击指挥车、炮车、AT8X8弹药车和三种规格的炮兵火箭组成。这一射击指挥系统具有可自行判断弹种、自动依弹种计算射击诸元、自动调整发射器高低角度与射界等特点。



来自中国的恫吓

虽然像胡振东和苏紫云等专家都认为台湾的防空能力在一定程度上可以抵御中国的空袭，但他们也对中国在台湾周边灰色地带的持续活动表示担忧，包括中国军机闯入台湾防空识别区，以及解放军在台湾周边日益频繁的封锁式军事演习。

自2023年4月以来，中国增加了在台湾周围的灰色地带行动的频率，包括在台湾周围进行为期三天的封锁式军事演习，作为对台湾总统蔡英文上个月与美国众议院议长麦卡锡会面的回应。此外，解放军还展示了新的战术，部署作战无人机环绕台湾。台湾国防安全研究院研究员杜贞仪提到：「北京正在展示，无人机已经成为他们在灰色地带行动的一部分。」

前五角大楼官员胡振东警告说，中国在台湾周围行动的主要目的是为了向台湾人民灌输一种「失败主义」观念，同时影响该岛的防空准备状态和能力。他表示：「战争已经是进行式了，因为中国的首要目标是保持压力以吓唬台湾人民。」

胡振东补充说，让台湾空军驾驶新的军机来拦截中国飞机可能会扰乱他们平时的训练，也会增加维护飞机的成本。他说：「台湾应该考虑使用即将退役的军机来进行这些拦截，并征招退役的飞行员执行这些任务。」

为了更好地应对潜在两岸冲突所带来的日益增长的风险，胡振东认为，台湾除了应该为中国的行动制定应对方案之外，也应同时确保有足够的战争储备物资。他告诉DW：「确保台湾的必要物资储备到位是非常重要的。」

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