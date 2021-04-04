 面对中国强硬姿态  日德举行二加二会议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.04.2021

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时政风云

面对中国强硬姿态  日德举行二加二会议

在中国展示海上强权及扩军背景下，日、德两国外长和防长周二（4月13日）同意推进双边安全合作。 

Japan Deutschland 2 plus 2 Gespräche

德日首次举行外长加防长会晤，希望推进安全合作

DW.COM

日美领导人16日即将於华府会晤，消息人士称双方将针对中国人权丶台海及其他议题发表公开声明。专家告诉德国之声，夹在两大强权中的日本必须在地缘政治与经济利益间取得平衡。

德国和日本两国的外长、防长即将举行会谈，届时，中国很有可能成为会谈的核心议题。相隔万里的德日两国，在对华政策上有着哪些共同利益和共同挑战？德国之声就此专访了柏林科学政治基金会的东亚问题专家希尔珀特。

（德国之声中文网）日本外务省通报说，日德两国今天以视频方式举行了两国间首次“二加二会议”（外长加防长）。今年也是日德双边友好通商条约签署160周年。 

德国外长马斯(Heiko Maas)和防长克朗普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-KarrenBauer)通过视频与日本同行茂木敏充和岸信夫在线会晤，交换了有关东中国海和南中国海局势的观点。北京强化了对相关地区的领土主张。 

中国海岸警卫队舰艇频繁接近东中国海上无人居住的一组岛屿，构成北京和东京之间外交紧张的热点之一。 

中国和台湾也对日本实施行政管辖的尖阁诸岛（北京称之为“钓鱼岛”：台北称之为钓鱼台）提出主权要求 

视频会议，日方表示欢迎德国增加对印度洋-太平洋地区的承诺，以及柏林计划今年晚些时候派遣一护卫舰前往该地区

会议上，两国外长和防长还对香港和穆斯林维吾尔少数民族聚居地中国新疆地区的人权状况共同表示 "严重关切 "。 

东京方面透露，会议上，两国部长们还讨论了3月底朝鲜向海上发射了两枚弹道导弹的问题。 

  

凝炼/ 李鱼（德新社，共同社） 

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