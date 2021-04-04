面对中国强硬姿态  日德举行二加二会议

（德国之声中文网）日本外务省通报说，日德两国今天以视频方式举行了两国间首次“二加二会议”（外长加防长）。今年也是日德双边友好通商条约签署160周年。

德国外长马斯(Heiko Maas)和防长克朗普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-KarrenBauer)通过视频与日本同行茂木敏充和岸信夫在线会晤，交换了有关东中国海和南中国海局势的观点。北京强化了对相关地区的领土主张。

中国海岸警卫队舰艇频繁接近东中国海上无人居住的一组岛屿，构成北京和东京之间外交紧张的热点之一。

中国和台湾也都对日本实施行政管辖的尖阁诸岛（北京称之为“钓鱼岛”：台北称之为钓鱼台）提出主权要求。

视频会议上，日方表示欢迎德国增加对印度洋-太平洋地区的承诺，以及柏林计划今年晚些时候派遣一护卫舰前往该地区。

会议上，两国外长和防长还对香港和穆斯林维吾尔少数民族聚居地中国新疆地区的人权状况共同表示 "严重关切 "。

东京方面透露，会议上，两国部长们还讨论了3月底朝鲜向海上发射了两枚弹道导弹的问题。

凝炼/ 李鱼（德新社，共同社）

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