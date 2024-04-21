 面对中国和美国，欧盟的竞争优势何在？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2024

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政治

面对中国和美国，欧盟的竞争优势何在？

在美国和中国对产业进行巨额财政投入的情况下，欧盟在全球市场的竞争能力面临严峻的挑战。在如何走出困境方面，各成员国尚存诸多分歧。

欧盟在全球市场的竞争能力面临严峻的挑战

欧盟在全球市场的竞争能力面临严峻的挑战

（德国之声中文网）欧洲国家元首和政府首脑日前（4月17日）齐聚布鲁塞尔，讨论如何提高欧盟的经济竞争力。在这次特别峰会上，他们发出了一个严峻的警告：欧盟的经济表现正在落后于其他主要经济体，其中最引人注目的是美国和中国。 

在最后的联合声明中，欧盟领导人谈到了新的欧洲竞争力协议和欧盟单一市场改革。“欧盟承诺采取果断行动，确保其在全球舞台上的长期竞争力、繁荣和领导地位，并加强其战略主权。”

考虑到其他主要国家正在发放巨额补贴，如华盛顿的《2022年通货膨胀削减法案》（IRA），欧盟责成意大利前总理莱塔起草一份关于欧盟单一市场健康状况的报告。这一切的核心问题是如何促进公共和私人投资。

“没有时间可以浪费了”

莱塔在周四介绍了他的研究结果，他向各国领导人提出的主要建议是，他们应该更紧密地整合能源、电信，尤其是金融部门。

迄今为止，这些领域在很大程度上一直由欧盟各国政府控制，但莱塔认为，现在是结束市场过度分散的时候了。他还建议更好地利用欧盟公民的私人储蓄，他说，这些储蓄最终往往流入外国投资基金。

意大利前总理莱塔给欧盟领导人提出了一揽子建议。

意大利前总理莱塔给欧盟领导人提出了一揽子建议。

“没有时间可以浪费了。”莱塔对记者说，“欧盟与美国在经济表现方面的差距正变得越来越大。”

欧盟是仅次于美国和中国的世界最大经济体之一，但在太阳能电池板和电池等关键绿色经济技术方面正在失去优势。官方数据显示，去年欧盟经济产出增长了0.4%，而美国和中国分别增长了2.5%和5.4%。

正如莱塔在报告中强调的那样，从1993年到2022年，美国的人均国内生产总值增长了近60%，而同期欧洲的增幅不到30%。

为了防止欧盟永久性地失去竞争优势，27国领导人希望在应对气候变化方面投入更多，并适应更加不安全的地缘政治现实--乌克兰和中东战争。

从气候保护到国防

欧盟委员会估计，欧盟每年必须额外投资6200亿欧元（约合6600亿美元）才能实现其气候和可再生能源目标。

“我们都明白，我们正面临着巨大而艰难的挑战。”欧洲理事会主席米歇尔周三表示：“我们需要应对气候挑战。我们需要应对我们社会的数字化革命。我们需要加大对国防和安全的投资。我们还面临着整个欧盟的人口挑战。”

欧盟光伏产业陷危机

但各成员国在如何筹集新的现金问题上存在分歧：公共还是私有形式、联合还是单独？2021年，欧盟史无前例地集体举债，为其新冠疫情后恢复计划提供资金。但目前的争论表明，各成员国在债务问题上的意见已不再一致。

近几个月来，法国一直在推动进一步联合举债，而爱沙尼亚总理卡拉斯则主张欧盟应发行债券来满足国防开支需求。传统上，德国和荷兰等财政保守的国家对联合举债持怀疑态度。

“需要更多的投资”

布鲁塞尔智库布鲁盖尔（Bruegel）的高级研究员沃尔夫（Guntram Wolff）对莱塔的报告结果表示赞赏。“欧洲的生产力增长落后于全球同行。莱塔将重点放在深化单一市场上，以改变这种状况，”他告诉德国之声，”各国政府需要克服国内的既得利益，向前迈进。”

然而，尽管莱塔的报告广受赞誉，欧盟领导人在报告所涉及的各种问题上的分歧却充分显现。争议最大的议题是统一企业税率、加强欧盟金融监管权力以及制定企业破产规则。

担任欧盟峰会主席的米歇尔向各国领导人保证，这些将是今后讨论的重点，并强调了迄今为止在各个领域取得的进展。但他强调，“最重要的是需要更多的投资”。

 

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