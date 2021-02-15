 面对中俄挑战 北约推动变革 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.02.2021

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时政风云

面对中俄挑战 北约推动变革

法国总统埃马克龙在2019年底表示，在联盟成员土耳其攻击美国支持的叙利亚叛军后，北约已然「脑死」。但现在北约有了新的激活计划。

Brüssel NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg

斯托尔滕贝格将提议在北约进行更多的政治讨论，让外长、内政部长和国家安全顾问频繁会晤，以及减少气候变化和军事碳排放对安全的影响。

DW.COM

12年前发生在阿富汗的一场惨剧成为欧洲司法机构反复侦办的一段公案。欧洲人权法院现在裁定，德国不必再被继续追责。

一份刚刚发布的报告《北约2030》警告北约，崛起的中国对其构成了 "尖锐的挑战"。但是如果北约仅仅认为中国是“欺凌者”，而非对该地区整体构成"威胁"，各成员国会有足够的理由协力反击吗？

德国外长马斯（Heiko Maas）表示，在讨论北约改革问题上，必须要考虑到中国军事崛起的问题。而鉴于力量对比的变化，北约也需要一个“自主的欧洲”。

尽管北约在这十年间仍将俄罗斯视为其主要对手，但北约即将发布改革报告，聚焦应对中国崛起的挑战。

(德国之声中文网) 根据路透社，北约秘书长斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg)在周三 (2月17日) 提出改革计划。过去4年北约与华盛顿摩擦不断，随着美国新政府上台，北约将推动一系列现代化方案，以面对包括中国的军事崛起和俄罗斯作为对手在内的挑战。

两名北约资深官员告诉路透社记者，斯托尔滕贝格将列出北约可以在中期内实现现代化的8个领域，从气候变化到更可持续的军事行动资金。

斯托尔滕贝格则在17日告诉记者有关「北约2030」的改革进程。他说：「我们有一个独特的机会来重振和加强跨大西洋的纽带。」

路透社报导，这个改革进程中很重要的关键点在更新北约的官方总体战略文件：《战略概念》，将日益增长的中国军事能力和俄罗斯的战略竞争写进去。

他也会建议改善目前由单一会员国承担所有部署费用的制度，让盟友集体资助更多在盟国领土上的威慑行动。

两位北约官员表示，这笔钱可以进入扩大的北约共同军事预算，也将计入联盟每年经济产出2%的国防开支目标，以避免给盟国带来额外负担。

其中一位说道：「秘书长正在考虑如何才能使之更可持续并最终实现公平概念，因为这些活动对我们的安全至关重要。我们需要找到一种方式来改变我们资助这些活动的方式。」

NATO-Experten untersuchen Luftangriff auf Tanklastzüge

北约秘书长斯托尔滕贝格15日表示，北约暂时不会从阿富汗撤军。

北大西洋公约组织成立于1949年，旨在对抗共产主义苏联的威胁，但在2014年俄罗斯吞并克里米亚后，克姆林宫变成为新的战略对手。

北约现在面临着帮助解决一些世界上最棘手的危机的压力，而华盛顿也促使北约考虑对中国这个不断增长的军事大国的立场。

北约领导人预计今年将在布鲁塞尔举办峰会，会上将审议这些改革建议。其中一个目标是说服美国总统拜登大力支持北约，并安抚那些认为联盟未能在政治层面进行协调而感到沮丧的盟友。

邹宗翰/杨威廉 (路透社)

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