面对中俄挑战 北约推动变革

(德国之声中文网) 根据路透社，北约秘书长斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg)在周三 (2月17日) 提出改革计划。过去4年北约与华盛顿摩擦不断，随着美国新政府上台，北约将推动一系列现代化方案，以面对包括中国的军事崛起和俄罗斯作为对手在内的挑战。

两名北约资深官员告诉路透社记者，斯托尔滕贝格将列出北约可以在中期内实现现代化的8个领域，从气候变化到更可持续的军事行动资金。

斯托尔滕贝格则在17日告诉记者有关「北约2030」的改革进程。他说：「我们有一个独特的机会来重振和加强跨大西洋的纽带。」

路透社报导，这个改革进程中很重要的关键点在更新北约的官方总体战略文件：《战略概念》，将日益增长的中国军事能力和俄罗斯的战略竞争写进去。

他也会建议改善目前由单一会员国承担所有部署费用的制度，让盟友集体资助更多在盟国领土上的威慑行动。

两位北约官员表示，这笔钱可以进入扩大的北约共同军事预算，也将计入联盟每年经济产出2%的国防开支目标，以避免给盟国带来额外负担。

其中一位说道：「秘书长正在考虑如何才能使之更可持续并最终实现公平概念，因为这些活动对我们的安全至关重要。我们需要找到一种方式来改变我们资助这些活动的方式。」

北大西洋公约组织成立于1949年，旨在对抗共产主义苏联的威胁，但在2014年俄罗斯吞并克里米亚后，克姆林宫变成为新的战略对手。

北约现在面临着帮助解决一些世界上最棘手的危机的压力，而华盛顿也促使北约考虑对中国这个不断增长的军事大国的立场。

北约领导人预计今年将在布鲁塞尔举办峰会，会上将审议这些改革建议。其中一个目标是说服美国总统拜登大力支持北约，并安抚那些认为联盟未能在政治层面进行协调而感到沮丧的盟友。

邹宗翰/杨威廉 (路透社)

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