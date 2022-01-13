面对下行压力 习近平对中国经济前景充满信心

（德国之声中文网）中国国家主席习近平周一（1月17日）表示，中国将坚定不移推动高质量发展，他说，对中国经济发展前景充满信心，并欢迎各种资本在中国合法依规经营，为中国发展发挥积极作用。

当天，中国国家统计局公布了2021全年GDP数据，同比增长8.1%，高于外界预期的8%，贸易顺差更创下历史新高。虽然中国的内需仍旧疲软，工业生产的外部不利因素在增加，以及房地产行业的结构性危机等问题仍然存在，但同世界其他主要经济体相比，中国交出了一份可圈可点的成绩单。

习近平的讲话是以视频形式在北京出席2022年世界经济论坛上做出。他呼吁发达国家树立共同体意识，强化系统观念，加强政策信息透明和共享，协调好财政、货币政策目标、力度、节奏，"主要发达国家要采取负责任的经济政策，把控好政策外溢效应，避免给发展中国家造成严重冲击。"

对于遍及各国的通胀问题，习近平警告，全球低通胀环境发生明显变化，复合型通胀风险正在显现。如果主要经济体货币政策"急刹车"或"急转弯"，将产生严重负面外溢效应，给世界经济和金融稳定带来挑战，广大发展中国家将首当其冲。

习近平提到，中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。但细看中国去年GDP增长，第4季度同比增长4%，远低于全年的平均水平。

第3季度GDP同比增长4.9%，第1季度和第2季度的经济增长分别是18.3%和7.9%。第1和第2两季度的GDP的高增长源于前一年的基数较低，2020年因新冠疫情采取封城锁国的防疫政策导致经济萎缩。就季度GDP的成长来看，2021年一路呈下跌趋势，经济总体而言下行的压力仍很大。

一枝独秀推动中国经济增长的外贸出口，能否经得住奥密克戎（Omicron）病毒株的攻击，是目前观察家聚焦的议题。中国仍在实施病毒清零政策，一旦病毒出现，社区甚至整个城市可能进入封城状态。专家认为，传播力极强的奥密克戎进入中国导致封城而中断供应链，自然殃及中国的出口行业以及全球产品供应。这一背景下，继高盛下调了中国今年GDP增长目标之后，世界银行也将中国今年的经济增长从5.3%下调至5.1%。

去年12月6日，中国社会科学院举行2022年经济形势报告会时，建议政府将今年的GDP增长设定为5%以上。

德国商会中国分会理事会成员希尔德布兰德（Jens Hildebrandt）认为，中国政府正承受着巨大压力，奥密克戎攻入后需要重新审视清零政策、促进消费，否则降息等宽松货币政策将是无的放矢。他说，"过去一年来，消费无法恢复，一有地方发现疫情就采取极其严厉的封城政策，结果是，消费刚有起色又被掐断。"

（德新社、路透社等）

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