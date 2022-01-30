 面向外国年轻人的德国护工学校 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.02.2022

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新闻广角

面向外国年轻人的德国护工学校

来自七个国家的年轻人正在为一个共同的目标而努力：他们正在德国接受职业培训，希望将来成为专业护工。

Österreich Wien | Ankunft des ersten Sonderzuges mit rumänischen Pflegerinnen

（德国之声中文网）来自巴西的伯杰丝（ Leticia Borges）、叙利亚的苏尔坦（ Mustafa Sultan）以及吉尔吉斯斯坦的乌勒斯图莫娃（ Cholpon Urustemova），他们都有一个共同的理想，那就是能够找到一份工作，留在德国生活。为了实现这个理想，他们三人目前正在伊森堡一所护工学校了参加职业培训。按照该校制定的培训方案，这些学员要在这里学习德语以及护理专业的理论和实践，另外学校还向他们提供食宿。

Ausländische Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern

在德国当护工的外国人越来越多，图为巴德洪堡医院的一名菲律宾籍护士。

现年22岁的乌勒斯图莫娃参加培训之间就已经来到德国了。她对基督教福音通讯社表示："我在美因茨一个家庭里照看过一段孩子，并在此期间学了点德语。"来德国之前，乌勒斯图莫娃一家生活在俄罗斯，她本人在那里参加了银行业的专业培训。她说："孩子学什么专业，我们那边都是父母做主。当时银行专业很热门，所以我也只好学了这个专业。"

乌勒斯图莫娃其实更想从事医疗工作，所以她就来到了德国。完成了护理专业的培训后，她还想上大学继续深造，以实现当一名肿瘤科大夫的理想。她眼含热泪地说："我的爷爷就是得癌症去世的，因为医生误诊耽误了治疗。我不想这样的悲剧再发生了。"

学员们先在新伊森堡学习护理理论课，在此期间，他们都住在学校提供的宿舍里。理论课程结束后，大多数学员都自己租公寓住，他们也会同急救中心的工作人员一道去完成一些急救任务。现年24岁的伯杰丝说："患者都很友好，也很耐心。"同病患打交道，对伯杰丝来说并不陌生，因为她在巴西就参加过护士培训，不过后来她中断了学业。她说："专业方面我一点不担心，就是德语有点困难。"

护理服务负责人尼托（Alma Nieto ）表示，随着学员们参加实践工作的机会增多，他们的德语水平也在不断提高。她说："德语交流能力的提高非常明显。不过，学员们也应当更加大胆地同患者交谈。"尼托本人当年也是从西班牙来德国接受护理专业培训的，因此她对学员们的情况更有切身感受。"我总是对他们说，护理工作虽然困难，但完全是可以做好的。最重要的是要掌握德语。"

Häusliche Betreuung

随着德国社会的老龄化，对外籍护工的需求越来越大。

尽管发生疫情，培训项目仍得以照常进行，这一点令护理学校的创办者法兰克（Tilman Frank） 感到非常欣慰。他说："看起来我们的学员都很满意。" 在招募熟手护工方面，法兰克及其公司虽然已经积累了很多经验，但在疫情条件下招募新的学员，还是给他们带来了不少新的挑战。他说："在视频招聘会上，我们不得不努力向这些年轻人说明，我们的公司不是骗人中介。我们会向他们提供高水平的培训项目，而且他们将来还会拿到相应的报酬。"

由于这一培训项目是刚刚出台的，所以学员们也没法向往届毕业生征求经验，这也使招募工作遇到了更多的困难。不多，法兰克还是对未来充满了信心，他说："我们正在进行中的培训，实际上也是校方和学员间的一种相互信任。万事开头难，我们已经成功度过了第一道难关。"

（基督教福音通讯社）

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