面临起诉 内塔尼亚胡坚决不走人

（德国之声中文网）右翼保守主义色彩浓厚的以色列总理内塔尼亚胡抨击对他的腐败指控有政治动机。在耶路撒冷的一次新闻会上，他称这是对他的一次"图谋政变"，对他的调查旨在推翻其政府。他指责有关当局心怀不轨，但他无意辞职。

"我们都是内塔尼亚胡"

这位政府首脑的众多支持者群集总理官邸前，抗议对他的起诉。示威者所举的一个标语牌上写着"我们都是内塔尼亚胡"字样。但是，在推特上，很多人对这件"当日大事"欢欣鼓舞。

反对派阵营领袖甘茨（Benny Gantz）呼吁内特尼亚胡下台，他称，这是"以色列国家非常悲哀的一天"，内塔尼亚胡必须辞职，并"集中精力于应诉"。甘茨强调， 以色列没有政变，而只有"躲藏在权力后面"的人。

内塔尼亚胡是以色列有史以来首位受到起诉的政府领导人。他可以请求议会，经由豁免权不受法律追究。以色列民主制研究所专家尚尼（Juval Schani）指出，内塔尼亚胡为此有30天时间，从司法角度看，自今年9月提前大选以来只是临时在任的这位总理不必辞职。而只在作出有司法约束力的判决的情况下才能解除其职务。倘因受贿罪被判，他可获刑10年。

对这位长年政府领导人的最严重指控涉及所谓的"贝泽克丑闻"：现年70岁的他被控从政府层面向电信康采恩贝泽克提供便利，换取该公司旗下媒体新闻门户网站Walla对他作正面报道。其它指控涉及价值数千美元的奢侈赠品，内塔尼亚胡及其家人从富有人士那里获得这些礼物，作为交换，这些人士从政府那里得到财政及个人好处。内塔尼亚胡矢口否认所有指控。

一年内第三次议会选举？

不过，以色列国内目前的政治大气候使这位总理碍难自救。今年9月，该国选民已举行过5个月内的第二次议会选举。内塔尼亚胡两次组阁失败。本周三，在野的蓝白中间联盟领袖甘茨也交回了组阁权。由此，从现在起，每一个议员都有权在22天内组阁，前提是，要获得总共120席的议会中的至少61席的支持。若无人成功，则以色列必须举行一年内的第三次大选。

凝炼/乐然（德新社、法新社）