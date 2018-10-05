面临贪腐指控 前秘鲁总统加西亚饮弹自尽

（德国之声中文网）被捕前，秘鲁前总统加西亚（Alan García）在位于首都利马的家中朝自己头部开枪。据他的律师说，枪击事件发生后，他立即被送入一家急救医院做了手术。不过，大夫们未能拯救他的生命。

现总统比斯卡拉推文对其前任之死深表"震惊"，对其家属表示慰问。

因受贪腐调查被禁离境

此前，在贪腐丑闻调查框架内，秘鲁司法当局下令对这位两任总统（1985-1990 及 2006-2011）实施为期10天拘留审查。加西亚受到涉嫌收受贿赂调查。根据相关指控，他曾在其第二任期内接受了巴西最大建筑公司Odebrecht的贿金。Odebrecht公司承认，曾在秘鲁３名总统任期内向政府官员支付过贿金，总数约2900万美元。

因受到调查，秘鲁当局去年即已禁止加西亚离境。这位社会民主主义政治家为此于当年11月逃入乌拉圭驻利马大使馆。但政治庇护申请遭拒，他不得不于12月离开该使馆。

另外3名前总统亦被调查

与Odebrecht丑闻有关，另外3名前秘鲁总统托莱多（Alejandro Toledo）、乌马拉（Ollanta Humala）和库琴斯基（Pedro Pablo Kuczynski）也受到调查。一年前因该丑闻而下台的库钦斯基目前被关在监狱里。一周前，他因涉嫌贪腐被拘留审查10天。反对派领袖藤森庆子（Keiko Fujimori）目前也被拘留审查。

Odebrecht腐败丑闻涉及多个拉美国家。自2014年以来，随着调查的进展，一个向政治家、政党、官员和高管行贿的精巧体系逐渐浮出水面。

凝炼／任琛（德新社、路透社）