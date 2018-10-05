面临贪腐指控 前秘鲁总统加西亚饮弹自尽

秘鲁前总统加西亚已经死亡。他所在的政党作了相关通报。69岁的加西亚在警方因贪腐指控正式逮捕他之前把子弹射向了自己头部。
（德国之声中文网）被捕前，秘鲁前总统加西亚（Alan García）在位于首都利马的家中朝自己头部开枪。据他的律师说，枪击事件发生后，他立即被送入一家急救医院做了手术。不过，大夫们未能拯救他的生命。
现总统比斯卡拉推文对其前任之死深表"震惊"，对其家属表示慰问。
因受贪腐调查被禁离境
此前，在贪腐丑闻调查框架内，秘鲁司法当局下令对这位两任总统（1985-1990 及 2006-2011）实施为期10天拘留审查。加西亚受到涉嫌收受贿赂调查。根据相关指控，他曾在其第二任期内接受了巴西最大建筑公司Odebrecht的贿金。Odebrecht公司承认，曾在秘鲁３名总统任期内向政府官员支付过贿金，总数约2900万美元。
因受到调查，秘鲁当局去年即已禁止加西亚离境。这位社会民主主义政治家为此于当年11月逃入乌拉圭驻利马大使馆。但政治庇护申请遭拒，他不得不于12月离开该使馆。
另外3名前总统亦被调查
与Odebrecht丑闻有关，另外3名前秘鲁总统托莱多（Alejandro Toledo）、乌马拉（Ollanta Humala）和库琴斯基（Pedro Pablo Kuczynski）也受到调查。一年前因该丑闻而下台的库钦斯基目前被关在监狱里。一周前，他因涉嫌贪腐被拘留审查10天。反对派领袖藤森庆子（Keiko Fujimori）目前也被拘留审查。
Odebrecht腐败丑闻涉及多个拉美国家。自2014年以来，随着调查的进展，一个向政治家、政党、官员和高管行贿的精巧体系逐渐浮出水面。
凝炼／任琛（德新社、路透社）