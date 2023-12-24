 面临恐袭威胁 科隆大教堂圣诞坚持开放 | 德国新闻 | DW | 24.12.2023

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德国新闻

面临恐袭威胁 科隆大教堂圣诞坚持开放

尽管面临恐怖袭击的威胁，德国科隆大教堂圣诞夜依然如期举行弥撒活动并向信众开放。此前，德国情报机关接到盟国线索称，包括科隆大教堂在内的欧洲多地可能在圣诞及新年期间遭到伊斯兰极端分子的恐怖袭击。科隆大教堂12月23日晚间一度因此关闭。

警方大幅加强了对科隆大教堂的安保措施

警方大幅加强了对科隆大教堂的安保措施

（德国之声中文网）据德新社报道，德国警方12月23日晚间对科隆大教堂进行了大约5个小时的仔细搜查，但是没能发现任何爆炸物。警方表示，12月24日圣诞夜的宗教活动将在严格安保措施下进行，信众在进入科隆大教堂时将不得不花费较长时间接受安检。预计特别安保措施将至少持续到12月31日除夕夜。

据德广联报道，德国政府此前收到了外国情报机关提供的线索，指出多个伊斯兰极端分子团伙正在策划于圣诞及新年期间对欧洲多地发动恐怖袭击，其中包括著名地标建筑科隆大教堂。目前，欧洲各地警方正在就此对奥地利、西班牙、德国等地的嫌疑人加紧调查。据悉，这些团伙成员大多和恐怖组织"伊斯兰国"阿富汗分支有关联。

圣诞期间，警方对每一个进入科隆大教堂的人进行安检

圣诞期间，警方对每一个进入科隆大教堂的人进行安检

德国警方已经在12月23日早晨在西南部的萨尔州抓获了一名具有宗教极端倾向的嫌疑人，但是尚没有发现非常明确的参与犯罪行为的证据。德广联指出，如果警方不能在两天内搜集到足够证据，将不得不依法释放该嫌疑人。

奥地利内政部12月24日上午也通报称，已经抓获了4名疑为极端伊斯兰分子的嫌疑人，但同时也表示维也纳并没有"面临直接的恐袭威胁"。

德国内政部长费瑟(Nancy Faeser)表示，联邦政府高度警惕来自伊斯兰极端主义的恐怖袭击威胁。她向公众保证，安全机关严密关注着伊斯兰极端组织，并会采取坚决措施。"联邦以及各州机关会运用一切警察以及谍报手段来尽早识别出危险，并追踪每一条线索。"同时，费瑟也呼吁民众不要过度恐惧，"我们都热爱我们的圣诞节传统，不要被吓倒、不要自我限制生活方式。"

延伸阅读: 巴黎发生持刀袭击事件 一名德国游客遇难

(德新社、德广联)

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    作者: Suzanne Cords


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