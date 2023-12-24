面临恐袭威胁 科隆大教堂圣诞坚持开放

（德国之声中文网）据德新社报道，德国警方12月23日晚间对科隆大教堂进行了大约5个小时的仔细搜查，但是没能发现任何爆炸物。警方表示，12月24日圣诞夜的宗教活动将在严格安保措施下进行，信众在进入科隆大教堂时将不得不花费较长时间接受安检。预计特别安保措施将至少持续到12月31日除夕夜。

据德广联报道，德国政府此前收到了外国情报机关提供的线索，指出多个伊斯兰极端分子团伙正在策划于圣诞及新年期间对欧洲多地发动恐怖袭击，其中包括著名地标建筑科隆大教堂。目前，欧洲各地警方正在就此对奥地利、西班牙、德国等地的嫌疑人加紧调查。据悉，这些团伙成员大多和恐怖组织"伊斯兰国"阿富汗分支有关联。

德国警方已经在12月23日早晨在西南部的萨尔州抓获了一名具有宗教极端倾向的嫌疑人，但是尚没有发现非常明确的参与犯罪行为的证据。德广联指出，如果警方不能在两天内搜集到足够证据，将不得不依法释放该嫌疑人。

奥地利内政部12月24日上午也通报称，已经抓获了4名疑为极端伊斯兰分子的嫌疑人，但同时也表示维也纳并没有"面临直接的恐袭威胁"。

德国内政部长费瑟(Nancy Faeser)表示，联邦政府高度警惕来自伊斯兰极端主义的恐怖袭击威胁。她向公众保证，安全机关严密关注着伊斯兰极端组织，并会采取坚决措施。"联邦以及各州机关会运用一切警察以及谍报手段来尽早识别出危险，并追踪每一条线索。"同时，费瑟也呼吁民众不要过度恐惧，"我们都热爱我们的圣诞节传统，不要被吓倒、不要自我限制生活方式。"

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(德新社、德广联)

德国境内的世界文化遗产 巴特基辛根疗养公园 2021年，德国有三处疗养胜地被选入“欧洲温泉疗养胜地”（Great Spas of Europe）。它们分别位于巴登巴登（Baden Baden），巴特埃姆斯（Bad Ems）和巴特基辛根（Bad Kissingen）。那里的气候条件宜人，治疗性温泉疗效显著，深受宾客的喜爱。其中巴特基辛根疗养公园1911年就开始营业了。

德国境内的世界文化遗产 达姆施塔特的玛蒂尔德高地 黑森末代大公恩斯特·路德维希（Großherzog Ernst Ludwig）在1899年建立了达姆施塔特艺术家营地。23位艺术家花费16年的时间创造了一个由青年派（Jugendstil）建筑、俄罗斯小教堂、雕塑花园和喷泉组成的独特建筑群。艺术家营地位于玛蒂尔德高地（Mathildenhöhe），这一营地在2021年被评为世界文化遗产。

德国境内的世界文化遗产 汉堡仓库城 这些1885年至1927年期间建造的大型仓库位于易北河上绵延超过1.1公里的一系列狭窄岛屿上。这些红砖建筑一边是水，一边是街道。现如今，汉堡的仓库城（Speicherstadt）内坐落着几家博物馆和世界上最大的铁路模型微缩景观——汉堡迷你世界。

德国境内的世界文化遗产 拜罗伊特侯爵歌剧院 1750年建造的拜罗伊特侯爵歌剧院（Das Markgräfliche Opernhaus）是巴洛克戏剧文化的一个亮点。歌剧院内部装饰由当时欧洲最主要的剧院建筑师比比亚纳（Giuseppe Galli Bibiena）设计，其华丽程度不亚于维也纳或巴黎的建筑。虽然拜罗伊特在18世纪末没落为一个无足轻重的地方性城市，但是歌剧院这座建筑却经受住时间的考验，几乎没有变化。

德国境内的世界文化遗产 科隆大教堂 科隆大教堂（Kölner Dom）是德国最知名的风景名胜之一。大教堂1248年奠基，当时是为所谓的东方三贤士的遗骨创造一个庄严的环境。大教堂直到1880年才完工建成。拿破仑的士兵曾把它当作马厩。科隆人热爱他们的大教堂，有无数的歌曲都是为它谱写的。

德国境内的世界文化遗产 包豪斯 创立于魏玛时期的包豪斯艺术和建筑学院给世界艺术及建筑设计的思维及工作方式掀起了一场革命。包豪斯创办人沃尔特·格罗皮乌斯（Walter Gropius）和他的同事们的建筑创造了一种新的造形语言，决定性地塑造了20世纪的建筑和艺术。

德国境内的世界文化遗产 雷根斯堡 歌德曾经写过："雷根斯堡（Regensburg）的地理位置非常好。这座城市会影响一片地区"。在中世纪，雷根斯堡是神圣罗马帝国的一个政治中心，也是欧洲中心地带繁荣的贸易中心。2006年，雷根斯堡以其多瑙河畔保存完整的中世纪老城得以在世界遗产名录中占有一席之地。

德国境内的世界文化遗产 修道院之岛赖兴瑙 公元724年，苦行僧皮尔名（Pirmin）在“富饶的草地”建起一座修道院。这座本笃会修道院在800至1100年间发展成为神圣罗马帝国的一个知识和文化中心。在赖兴瑙岛（Reichenau）上有三座9至11世纪建造的罗曼式建筑风格的教堂可供参观。

德国境内的世界文化遗产 瓦尔特堡 瓦尔特堡（Wartburg）位于图林根。当年萨克森选帝侯腓特烈三世（Friedrich III der Weise）在宗教改革者马丁·路德受到通缉后，将其藏在瓦尔特堡的城堡中。也正是在这里马丁·路德将圣经翻译成德语。据说马丁·路德还向魔鬼扔过墨水瓶。1999年瓦尔特堡被评为世界文化遗产。

德国境内的世界文化遗产 奎德林堡 奎德林堡（Quedlinburg）拥有1300多座保存完好、先后建于800多年间的木桁架结构房屋。这个位于哈尔茨山脚下的小城如今已不为人知，但在中世纪，它是一个重要的政治中心，居民富庶。从城堡山上往下看，尖尖的房顶和无数塔楼就像是一座弯弯曲曲的迷宫。

德国境内的世界文化遗产 特里尔 有些看法认为，特里尔（Trier）是德国最古老的城市。公元前16年，古罗马人建立了特里尔城，这里逐渐发展为古罗马帝国最大和最重要的城市之一。公元2世纪修建的尼格拉城门（Porta Nigra，又称黑城门）成为特里尔标志性的建筑物，1986年与特里尔其他古罗马遗址及大教堂一起被联合国教科文组织指定为世界文化遗产。

德国境内的世界文化遗产 瓦登海 位于丹麦、德国和荷兰北海海岸的瓦登海（Wattenmeer，也称北海浅滩）在2009年被联合国教科文组织评为世界自然遗产。这个世界上最大的连片泥滩和沙地是1万多种动物和植物的家园，也是每年数百万候鸟的中转站。 作者: Suzanne Cords



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