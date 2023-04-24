靠谱的川普？佛州州长德桑蒂斯竞选总统

（德国之声中文网）44岁的德桑蒂斯（Ron DeSantis）最近一直在各州巡回，为共和党总统初选造势。他所传递的信息很简单：没有哪个州比佛州更成功。他的竞选口号就是：德桑蒂斯2024--让美国像佛罗里达（Make America Florida）。

竞选巡回前的3月底，德桑蒂斯还推出一本新书，开篇便讲述了他幸福的童年，以及特别是对美国全民运动棒球的热爱。

正是他的体育天赋为他打开了耶鲁大学历史学的大门。而之后，他的经历也颇为顺利：当了一年历史老师后，他在哈佛大学就读法律学。在哈佛的第二年，他成为美国海军的候补军官，之后担任关塔那摩监狱的军事司法人员，在伊拉克战争中任特种部队海豹突击队的顾问，获得一些军功章，并且至今仍是预备役军官。

从议员到州长

2012年，在担任两年检察官之后，他步入政界。德桑蒂斯在国会众议员当了六年议员，2018年参加佛罗里达州长共和党内初选，并获胜。11月，他以微弱优势战胜了民主党竞争对手。2022年底，已婚、有三个孩子的德桑蒂斯甚至以明显优势再次胜选州长。

这位州长在他的家乡主要凭借良好的经济数据、减税和自由主义的新冠政策得分。他的新冠政策口号就是：要自由，不要福奇主义。福奇是知名的病毒学家。德桑蒂斯则反对实施限制措施，禁止公司要求员工出示疫苗证明。尽管也有批评，但许多佛罗里达人对此十分支持。

德桑蒂斯与特朗普：不再是好朋友

特朗普曾对他的支持者德桑蒂斯予以扶持，并称这位政治后继者"聪明的年轻领袖"。直到前总统发现，后继者成为他的竞争者。此后，特朗普训斥德桑蒂斯是假冒伪善、不知感激的政客。

德桑蒂斯面对特朗普攻击之词的策略是：忽略。在选战中，这位佛州州长试图树立没有丑闻、没有混乱和法律纠纷的强硬保守派形象。许多人称他是"有脑的特朗普"。

不过，德桑蒂斯比他年长32岁的同党竞选人有一点不足：特朗普轻易就可以让一个巨大的场馆大厅人气沸腾，而德桑蒂斯则不那么亲近人群。

佛州的反"觉醒文化"议程

所谓"觉醒文化"（woke），指的是反对各种社会歧视。而德桑蒂斯在佛州则禁止在学校开设性取向和性别认同的课程。此外，限制在学校教授反种族理论。禁止跨性别学生参加公立学校女生体育校队。再就是，禁止在学校讲台展示同性伴侣的图片。

德桑蒂斯说："我们要做到，父母送孩子到学校是为了获得教育，而不是被灌输意识形态。"

此外，德桑蒂斯还在美国最高法院推翻堕胎权利之前，就已在该州实施怀孕15周以上的堕胎禁令。15周以后，仅在母亲有生命危险等特殊情况下允许堕胎，但因遭强暴怀孕不在例外之列。

佛州禁止中国人购买农地和敏感设施地块

倘若德桑蒂斯不但在共和党初选胜过特朗普，而且还随后击败民主党在任总统拜登，那么，他的外交政策可能对左翼自由派的美国人来说相当不舒服。德桑蒂斯对福克斯新闻网就美国在乌克兰的参与表态说，进一步卷入乌克兰与俄罗斯的领土之争并非美国的核心国家利益。

在对华问题上，5月初，德桑蒂斯签署法案，禁止中国人购买农用地以及军事基地及核心基础设施附近的土地。德桑蒂斯在政府的新闻稿中称："佛州正在采取行动，抵制美国最大的地缘政治威胁--中国共产党。"他说："我很自豪签署这份法案，阻止中国代理人购买我们的农田和我们的军事基地及关键基础设施附近的土地。"

德桑蒂斯同时还签署了另外两份法案，并表示分别是为了阻止敏感的数据被储存在中国，以及阻止中国共产党在佛州各层级学校对教育体制施加影响。他说："我们正在贯彻对于打压共产中国的承诺。"

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