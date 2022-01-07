靠“全民染疫”实现群体免疫？专家：风险太高

（德国之声中文网）在有关新冠病毒的讨论中，尤其因出现奥密克戎（omicron）变异毒株迅速传播现象，"全民染疫"越来越频繁成为议题。然而，"全民染疫"究竟意味着什么？

先说最重要的：柏林大学夏里特医院公共卫生研究所所长兼公共卫生与流行病学教授库尔特（ Tobias Kurth ）有如此说法： "全民染疫是一个可怕的概念。……从根本上讲，它涉及基本免疫力。"

简言之，关键问题是：若越来越多的人染疫，我们不就能指望在某个时候人人都染上，从而大家都获得免疫力？有鉴于此，我们大可把双手插在口袋里，静观事态发展？

联邦卫生部长兼流行病学家劳特巴赫 (社民党籍) 断然予以否认。他在接受新闻电视台 n-tv 采访时明确表示， "全民染疫不是一种选项。……即使奥密克戎可能不如德尔塔变异毒株那么厉害，但不幸的是很多患者仍会受到永久性伤害。"

按库尔特教授的看法，若多数民众体内生成能抵御某种病毒的免疫系统，则就能产生群体的基本免疫力，而获得这一免疫力的途径不光是感染，而且也包括接种疫苗。

目标：不再出现严重感染潮

库尔特教授解释说，"关键是激活免疫系统，无论是经由病毒接触，还是通过疫苗。我们希望在某个时候有足够多的人接触过，基本上无严重病程，而且不是太多人同时患病。"

他认为，随着目前一再使卫生系统濒临崩溃边缘的染疫潮减弱，新冠肺炎将成为流感那样的地方性流行病。

这种前景究竟何时能出现，很难预估，因为，对新冠的免疫反应并不稳定。即使是康复者也可能再次感染。尤其是在又出现新变种时，接种疫苗无效的情况也会发生。所幸，即使出现此类情况，免疫系统也会在一定程度上"记得"先前的接触，然后通常以轻微疾病方式做出反应。

库尔特教授解释说，免疫系统与新病毒变种的接触"可以想象成标准话和方言接触，……如果我会标准德语，则即使不是百分之百，也多少能听懂一些巴伐利亚方言。"

"全民染疫"对所有人都危险

然而，为能使免疫系统对"方言"做出反应并保护我们免受严重病程，它就必须接触冠状病毒或相关疫苗。在德国，根据罗伯特·科赫研究所提供的数据，尚有约 15.5% 的成年人口（18 岁及以上）未接种过第一剂疫苗。在若干联邦州，比例甚至超过 25%。

如果任由病毒活跃，形成"全民染疫"，则这些人将处于高风险之中。库尔特教授警告说， "如果任由人们感染奥密克戎变异毒株，则预期会出现极高染疫数量，会有很多人患病。"

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 德国疫情第一个爆发点 2020年2月25日，德国西部海因斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染新冠病毒，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 公共生活大面积停摆 不久后，疫情开始在德国各地迅速蔓延，各州陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴。德国各地居民开始抢购超市商品，卫生纸、面粉、肥皂、酒精等商品被迅速抢购一空。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府拨巨资保就业 厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 累计感染人数破百万 在度过了一个疫情相对较为温和的夏天之后，2020年11月27日，德国的累计感染人数突破百万。虽然当时新增感染数字开始趋稳，但单日死亡人数却达到新高。德国从11月初开始进入为期四周的“轻度封锁”，但整个11月间每日新增感染人数仍破万，甚至多次单日新增超过2万例，导致德国医疗系统面临高负荷。德国卫生部长施潘也在10月感染了新冠病毒。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 默克尔在联邦议院动情演讲 12月9日，联邦总理默克尔在联邦议院激动地发言。她呼吁民众严格遵守防疫措施，限制社交。她眼含泪光地说：“我很抱歉，真心感到抱歉。但每天590人病亡这样的代价太高太高了，这是不行的。”她说：“如果我们现在在圣诞节前夕有太多接触，而最后却成了我们和祖父母度过的最后一个圣诞节，那么我们一定做错了什么，不应该让这种事情发生。”

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 似曾相识又一年 2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。但与此同时，最早在印度被发现的德尔塔变种也开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 第四波呼啸而至 今年8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）已经发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。但是到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府更迭 谁来抗疫？ 德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 住院率成为限制措施的新基准 11月19日，德国看守政府总理默克尔和全国16个州的州长就遏制新一轮新冠疫情的几项措施达成一致。被称为住院率的数据将成为德国实施更严厉措施的新基准。如果一个地区7天内每10万名居民中有3人以上因新冠感染住院，那么2G规定将适用于该州的所有公共休闲活动。如果数值达到每10万人中有6人，将要求人们在规定范围内出示新冠感染阴性测试结果（"2G+"）。当数值达到9时，将实施进一步的措施接触限制等措施。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 圣诞市场商贩忧心忡忡 德国疫情数字屡创新高，传统的圣诞市场到底是开还是不开？在慕尼黑，市政府已经宣布今年再次取消市中心的圣诞市场。而在其他城市，当局仍然犹豫不决。面临重大经济损失的商贩万分无奈。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 死亡人数过十万 据罗伯特·科赫研究所11月25日公布的数字，过去24小时全德国有351名新冠病毒感染者死亡。至此，德国死于新冠肺炎的总人数突破了10万，达到100119人。自疫情爆发以来，德国累计感染人数超过550万。



库尔特教授指出，对幼儿和青少年， "全民染疫" 也很危险。德国 12 至 17 岁的青少年中，几乎 40% 尚未接种疫苗。在他们或在幼儿那里，新冠肺炎通常不会出现严重症状。但专家警告说，迄今为止，人们对其长期影响几无所知。这就是为什么年轻人也应尽可能保护自己免受冠状病毒侵害的原因。

库尔特教授强调，接种过疫苗的人同样不能掉以轻心： "即使会很少，但接种过疫苗者或康复者，病况也有可能加重。那情形有如玩俄罗斯轮盘赌，风险太大。"

这也是他拒绝"全民染疫"的一大原因。

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