 靠「一带一路」掩盖犯罪 中国黑帮遭美国制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.12.2020

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时政风云

靠「一带一路」掩盖犯罪 中国黑帮遭美国制裁

美国财政部最新制裁锁定澳门14K龙头尹国驹，指他利用「一带一路」倡议掩护旗下组织在东南亚各国的罪行。美称尹为中共政协委员一事也引人关注。

China Macao Kuok- koi 1999

尹国驹在97到99年涉及多宗澳门帮派暴力犯罪案件，曾入狱服刑13年。

(德国之声中文网) 美国财政部周三 (12月10日)制裁中国「14K三合会」这个国际性组织犯罪集团的教父尹国驹。美方称，绰号「崩牙驹」的他同时也是中共政协委员，不过也有媒体指出，过往资料并未显示他曾担任过该职。

美国财政部表示，尹国驹遭制裁是因为「14K三合会」参与贩毒、非法赌博、敲诈勒索、贩卖人口和其他犯罪活动。

美国财政部在声明中说，相关制裁也适用于尹国驹控制的3间公司。这3间公司分别为总部设在香港的东美投资集团、总部在帕劳的帕劳中国洪门文化协会 (Palau China Hung-Mun Cultural Association)和世界洪门历史文化协会。

其中，世界洪门历史文化协会与马来西亚和柬埔寨的精英人士合作，把有关行动定位成中国的「一带一路」倡议(BRI)以及中共的其他重大倡议，以用来掩盖非法犯罪活动。

China Xi Jinping

「一带一路」是中国国家主席习近平在2013年提出的跨国经济带计划，在本案中，有中国黑帮借此经济粉饰犯罪行为。

DW.COM

美国宣布对打压香港的中国官员实施制裁，但传闻中也会被制裁的栗战书并没有在名单上。专家认为，这代表美国不愿意把紧张局势过度升级。不过对于美方的新制裁，中方强烈表示不满，并召见了美国驻华使馆临时代办。

欧盟成员国外长在周一（12月7日）的布鲁塞尔会议上通过一份新的决议，旨在为打击严重侵犯人权行为提供新的制裁手段。

中美争端战线不断延伸，美国财政部宣布制裁支持马杜罗政府的中国电子进出口公司，抨击其协助压制委内瑞拉人民。

根据这个针对腐败和严重侵犯人权行为的第13818号行政命令，美国还将一名利比里亚参议员和一名吉尔吉斯斯坦海关总署前副署长列入黑名单。

利比里亚参议员Harry Varney Gboto-Nambi Sherman为律师出身，目前是利比里亚参议院司法委员会主席。他在利比里亚涉嫌一宗贿赂案遭起诉，但后来被宣告无罪。

在黑名单上的还有吉尔吉斯斯坦海关总署前副署长Raimbek Matraimov。他被指参与了一项海关洗钱计划，金额高达7亿美元。

根据制裁措施，这三名个人和公司属于美国管辖的所有财产都被冻结。

有关美国高级官员表示 ：「腐败无国界。」他补充说，相关行动呼应美国扩大的反腐败行动。在2017年至2020年期间，美国已对2百多名个人实施制裁。

该官员表示，最新的行动应该会遏制腐败活动，因为这三个人都与美国或其他金融系统有足够的接触，但很难量化可能的影响。

外国资产管制处的规定通常禁止美国人与指定的个人打交道。一位美国高级官员告诉记者，与他们打交道的非美国行为人也有可能被列入黑名单。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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