非高危人群感染奥密克戎重症率为0？张文宏领衔研究报告疑被删

（德国之声中文网）历经数月的上海疫情暂时得到缓解，由上海复旦大学附属华山医院感染科主任、原上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长张文宏团队进行的一项临床随访研究显示，新冠病毒奥密克戎变种感染的重症率极低。

根据“搜狐医药”援引该报告进行的报道，该项研究纳入33816名非重症奥密克戎感染者，所有感染者均无基础疾病、或者虽然有基础疾病但处于稳定期。研究数据显示，在轻症患者中，最常见的临床表现是咳嗽咳痰、乏力以及发热，症状持续的中位时间为7天；平均核酸转阴为6天。

张文宏资料照片

上述感染者中，有9260人属于高危组，24556人为非高危组。对于高危组的定义是：年龄大于60岁；有心脑血管疾病（含高血压）、肺部慢性疾病、糖尿病、慢性肝病、肾脏疾病、肿瘤等基础疾病者；免疫功能缺陷（如艾滋病患者、长期使用皮质类固醇或其他免疫抑制药物导致免疫功能减退状态）。

该项研究中，有22人发展为重症，总体的总体重症率为0.065%，高危组重症率为0.238%，非高危组重症率为0%。研究报告也强调，本研究中的低重症进展率与研究纳入的人群有关，该研究的重症率仅能代表相对健康或一般情况较好的奥密克戎感染者。

但是若具有高危因素，部分非重症患者仍可进展为重症，重症化主要集中在高龄、未接种疫苗以及罹患基础疾病种类较多的患者中。

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据悉，这项研究发表在6月18日的中国疾病预防控制中心英文版周报（CHINA CDC WEEKLY）上。《纽约时报》等海外媒体对相关报告进行了报道。不过目前在中国疾控中心的官方网页上，已经找不到这篇周报和有关报告的内容。

不过这份报告也引起了一些争议，有网友质疑其研究对象全部选取非重症奥密克戎感染者的做法。博主“大白话时事”发文指出，这篇报告标题很具有误导性，只有仔细阅读之后才能发现，原来这是一项针对“相对健康”人群的奥密克戎感染者研究，研究对象并不是“随机挑选”，而是经过“精心挑选”。

领衔这项研究的张文宏曾经提出“精准防控”的防疫建议，反对过度封锁影响社会经济生活。而从目前来看，北京并没有表现出任何准备放弃严格“动态清零”防疫政策的迹象。关于防疫的讨论，也具有极高的政治敏感性。

在新浪微博拥有422万粉丝的张文宏近3个月来没有在微博上发布动态，最后一条微博是在3月24日发布的长文，题为“新冠没有那么吓人，但是仗很难打”，其中提到了“今后抗疫，维持生活正常化应该放到跟动态清零同样重要的位置”。



（综合报道）

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