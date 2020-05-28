“非西方”居民在丹麦不受欢迎？

（德国之声中文网）丹麦人权团体发出紧急警告，抗议政府计划进一步收紧既有的引争议立法，制定俗称的 “贫民窟法案”（Ghetto）。

相关法案于3月中旬提交，聚焦所谓的 “平行社会”——丹麦政府以该词形容它所认为的未充分融入丹麦社会的住区。根据该法，弱势住区的“非西方”居民比例应在10年内降至30%，有关家庭迁居国内其它地区。

“所有警灯都亮起”

弱势街区的 “非西方 ”居民比例现已不得超过50%。2018年通过的 《贫民窟法案》中便有此规定，适用于居民人数超过1000的住区，其人口结构依据4项标准确定： 失业率、收入水平、受教育程度、犯罪率。

虽然议会投票日期尚未确定，但该法案获多数赞同票的可能性很大。人权律师们已宣布，若法案以目前所计划的形式通过，就将予抵抗。

丹麦人权研究所专家库萨（Nanna Margrethe Kusaa）表示，“我们担心的是，社会将更聚焦种族，因为，一旦涉及种族隶属关系，我们这里所有的警示灯都会亮起。”

联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）办事处去年已在一份声明中就这一法律修改的后果发出警告：“丹麦的非白人和非欧洲人特别受到针对所谓‘非西方’居民措施的影响”。

哥本哈根强硬派

丹麦是移民和庇护法最严厉的欧盟成员国之一。不过，与其它欧盟国家不同的是，在该国，这一路线得到了左、右主要党派的支持。

相关政策的转变始于2015年。弗雷德里克森（Mette Frederiksen）在这一年成为丹麦社会民主党主席；2019年起，她以首相身份执政。

奥胡斯（ Aarhus）大学政治学教授斯图巴格（Rune Stubager）指出，“党的领导层决定，社会民主党当在移民问题上持强硬态度，他们也这么做了。现在，他们正竭力捍卫这条路线。”斯图巴格强调，即使司法部门认为 ，“非西方 ”分类违反国家和欧洲法律。社会民主党也有可能因新法案得分。

哥本哈根居民和维权人士抗议俗称的 "贫民窟法案"

丹麦国家统计局则提供了完全不同的数字：去年，在所谓的问题社区，“非西方”移民比例只占5.3%。

在前议员切基奇（Özlem Cekic）看来，这一政治路线是危险的。她强调，“弱势社区的孩子们认为自己是丹麦人。他们出生在丹麦、持丹麦护照、说丹麦语、在这里上学。” 她指出，尽管这样，他们仍一再被告知“你不是丹麦人，因为你是穆斯林。” 她表示，“如果国家不接受其本有认同，又怎能指望这些孩子对国家忠诚？

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