非洲陷入新一轮债务危机

（德国之声中文网）加纳给外人留下的原本都是积极的印象：政府和平换届、运作良好的民主政体和希望摆脱发展援助的政府。然而，现在的加纳相当依赖外援，因为这个所谓的模范国家陷入了巨大的困境。截至2017年底，国家债务几乎占国内生产总值的70％。

又大笔举债

然而最令国际货币基金组织和世界银行担心的是加纳代表了非洲的一个危险的发展趋势。 世界银行德国执行董事扎特勒（Jürgen Zattler）说："看来它现在的情况并不好"， "在摆脱了债务并经历了15年非常积极的经济发展之后，最近几年债务重新开始增加"。

据从事发展援助工作的英国"千禧年债务运动"组织公布的消息称，去年非洲国家的外债已经上升到2001年以来的最高水平。据世界银行公布的数据，18个国家深陷或者濒临债务危机。这是一种危险的组合：非洲政府需要资金，同时又比以往任何时候都更容易获得资金。

非洲债务与发展论坛网 AFRODAD的分析师穆塔祖（Tirivangani Mutazu）说："原料价格下跌或者不稳定导致很多国家出现巨额收入亏损。因此很多国家的政府需要通过借贷来弥补财政漏洞。"

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另一个原因是，非洲急需扩建公路、铁路或者港口。没有基础设施就没有发展，成千上万的非洲年轻人就难以找到就业岗位。据南非国际关系研究所公布的数据，为了扩建基础设施，非洲每年需要930亿美元的资金。因此很多政府为此举债。例如肯尼亚：去年位于港口城市蒙巴萨和首都内罗毕之间的新铁路投入运营。这条耗资40亿美元，由中国投资建造的铁路是该国独立以来成本最昂贵的一个交通项目。

因廉价资金动心

近年来，许多国家都在筹集资金。除了西方政府或国际货币基金组织等传统捐助者外，还出现了新的机会。在欧洲史上的低利率时期，私人投资者正在拼命寻找投资机会。他们也发现了非洲国家。 世界银行的德国代表扎特勒说："一些国家获得积极的发展，并能在资本市场举债。他们借了贷，而且部分贷款的利率非常高"。中国也在其中扮演着角色：所有非洲外债的14％来自中国。中国通过提供廉价贷款来影响以及获得非洲的自然资源。

显然，这一切都令人更难驾驭当前的危机。世行德国代表扎特勒说："从前就是将所谓的'巴黎俱乐部债权人'召集在一起"，就减免在其成员那里借贷的国债进行谈判，"但是如今这种做法行不通了。因为无论是私人借贷者还是像中国或者沙特阿拉伯这样的新的国家债权人都不会坐到谈判桌旁。"

国际货币基金或改进

鉴于目前的危机，类似国际货币基金这样的传统贷款机构更受非洲国家的欢迎。加纳是获得华盛顿援助的国家之一。90年代非洲债台高筑之际，货币基金和世界银行制定了所谓的"结构调整方案"。国营公司被迅速实行了私有化，财政预算被缩减。由于也对社会福利、教育或者卫生领域实行了节俭措施，因此受到打击的主要是穷人。

国际货币基金组织强调，它希望这次采取不同的行动。尽管如此，以穆塔祖为首的一些专家仍然忧心忡忡："一大批国家已经向国际货币基金请求援助，国际货币基金当然会要求他们采取紧缩措施。其中有些措施似乎与80年代和90年代的措施没有质的区别。谁去找了国际货币基金，看来也就无法再摆脱。"