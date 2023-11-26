非洲锂矿开采 绿色能源的阴暗“诅咒”？

（德国之声中文网）在纳米比亚一座锂矿工作的当地工人，抱怨生活条件恶劣，工作方式也不安全。纳米比亚矿工工会对中国矿业公司新丰投资运营的乌伊斯矿进行了调查，发现职工们住宿条件不佳，不仅空间窄小、室内闷热，也没有足够的通风设备。 工会还批评卫生设施缺乏私密性，防护服等安全措施不合格问题，相比之下，中国工人的工作和生活条件待遇更好。然而，这不是围绕新丰的唯一争议。

令人担忧的腐败趋势

非政府组织“全球见证”（Global Witness）对新丰提出了新指控。“全球见证”在一份报告中指出，使用小规模采矿许可证开发锂矿，这意味着，这家公司支付着 “低得惊人”的费用采矿，并且规避了一些环境法规。

该组织还补充指出，刚果和津巴布韦锂矿侵犯人权、腐败、不安全工作条件等状况。报告作者之一罗伯森（Colin Robertson）说：“几十年来，非洲采矿业一直与腐败联系在一起，民众也无法真正分享到利润，这一趋势在锂矿领域仍在继续："这非常令人担忧”。

锂的争夺战

在新能源领域有着广泛且重要应用的锂有着 “白金”之称。它是锂离子电池的关键成分，从手机到电动汽车，都离不开它的存在。

目前，全球的锂供应商主要集中在澳大利亚、智利和中国， 2022 年全球开采的锂原料总量中 90%来自这三个国家 。虽然非洲的锂矿储量只约占全球的 5%，但其巨大的开发潜力不容低估。津巴布韦和纳米比亚目前出口锂矿石，刚果、马里、加纳、尼日利亚、卢旺达和埃塞俄比亚等国正在开发采矿项目。

国际能源机构预测，到 2040 年，锂矿石的需求量将增长40倍，一些大国，还有商业巨头正致力于在非洲开采锂矿，许多非洲国家也希望抓住这个机会。

津巴布韦拥有非洲最大的锂储量，在全球锂出口中排名第六，截至2023年9月，该国锂出口额达到2.09亿美元，几乎是去年的三倍。津巴布韦和纳米比亚，坦桑尼亚政府一样，禁止出口未经加工的锂矿石。 然而，禁令经常被忽视：“全球见证”调查发现，仍然有大量的锂矿石通过卡车被运出境。此外，受到美国和欧盟制裁的、与军方关系密切的“津巴布韦国防工业公司”（Zimbabwe Defence Industries ）有向中国出口锂矿石的特别许可。

“锂是一个诅咒”

津巴布韦自然资源治理中心主任玛古乌（Farai Maguwu）对锂矿开采给津巴布韦带来的利益并不乐观。他认为，在当前的体制下，丰富的锂矿藏对津巴布韦来说更像是一种诅咒。接受德国之声采访时他表示：“锂矿或会使国家走上崩溃。因为没有确保国家能够让收入优先惠及当地的系统，而涉及到的社区不得不为矿山成本、土地丧失、生物多样性丧失等等状况买单。

以生产祖母绿宝石和其他宝石而闻名的桑德瓦纳（Sandawana）矿就是一个例子。据报道，2023 年初，该矿被与津巴布韦执政党和军方有关联的公司接管。玛古乌认为，非洲采矿业的腐败问题“没有妙药可医”。更多的西方矿业公司应该在非洲投资锂矿开采，这样的公司通常在环境管理和其他标准上更为严格。

对中国垄断的担忧

中国几乎垄断了非洲的锂矿开采。根据咨询公司基准矿物情报机构（Benchmark Mineral Intelligence）的估计，在10年内非洲供应的锂资源中，大约83%都涉及到中国项目。

2022 年，三家中国矿业巨头在津巴布韦收购了价值 6.78 亿美元的锂矿和项目。“津巴布韦环境法协会（Zimbabwe Environmental Law Association）最近公布的一份报告指出：“单一国家主导锂矿开采可能会导致不良后果，如低估矿产资源价值、避税和侵犯人权问题。”

“全球见证”的罗伯森呼吁欧盟和美国确保提高采矿业的透明度，并加强当地活动人士的监督，打击腐败。" 玛古乌强调，采矿项目的收益应以修路、医疗设施和学校等形式回馈到社区：“我们将未开发的矿产资源视为我们的自然资本，当地民众，还有孩子们，都应从中受益。”

在埃塞俄比亚备受争议的中国投资者

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