非洲移民到欧洲：成就与挫败

（德国之声中文网）在接受调查的将近2000名非洲移民中，58%的人在通过非正常途径抵达欧洲之前曾在本国有工作，或者还在上学。与留在本国的同龄人相比，他们接受教育的时间平均多出三年。联合国开发计划署（UNDP）的一份最新调查报告得出以上结论。

"由此可见，更好的教育会让个人的视野和志向得到极大开阔和提升"，报告写道。移民群体中那些曾经在本国工作过的人中，大部分人当时的工资水平是"颇具竞争力的"，尽管如此，许多人还是感到自己没有得到应有的报酬。这份名为"翻越围栏"（Scaling Fences）的报告指出，"移民现象是全非洲发展有所进步所产生的一种回响，即便发展程度依然不均，速度也还不够快，没有满足民众的期待"，联合国开发计划署负责人施泰因内尔（Achim Steiner）表示。他认为，"可能性局限"和"机遇"是推动移民的两个重要理由。

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亲友相助

本次研究共访问了来自39个非洲国家的1970名移民，他们目前生活在13个欧洲国家。超过一半受访者表示，通过亲友的援助来到欧洲。大约78%的人现在向国内汇钱。但是，许多人依然有挫败感，认为自己不能为留在家乡的人提供更多资金帮助。尽管风险重重，但93%的人依然表示如果现在让他们选择，还是会考虑前往欧洲。

根据国际移民组织的数据，2019年迄今为止有超过91000人移民欧洲，比此前一年明显减少。其中大部分人通过危险的海上通道从利比亚或摩洛哥搭乘破败不堪的船只前往欧洲。国际移民组织预测，今年将有超过1000人在冒险穿越地中海的时候丧生。

石涛/达扬（德新社，基督教通讯社，天主教通讯社）