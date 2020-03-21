非洲疫情藏隐忧 马云捐物资抗疫

(德国之声中文网) 阿里巴巴创办人马云周日(3月23日)捐赠给非洲第一批用来对抗新冠病毒的防护和医疗设备。

马云的基金会表示，这些物资包括540万个口罩、108万套试剂盒，4万套防护服和6万个防护面罩，预计平均分配给54个非洲国家。

埃塞俄比亚总理艾哈迈德（Abiy Ahmed）在推文中表示，将于周一开始分发这些物资。该国卫生部长塔德塞斯（Lia Tadesse）说，检测病毒是控制疫情暴发最重要的措施。

几天以来，非洲大陆上的政府不断采取严厉措施限制旅行和关闭公共场所。世界卫生组织也正在计划帮助非洲各国建立可以配备氧气和呼吸机的临时医院。

对抗假新闻

随着非洲疫情升温，恐惧和谣言也四起。第一种普遍的传言是，非洲炎热的气候会减缓病毒的传播速度。

乌干达病毒研究中心主任卡里布（Pontian Kaleebu）表示，要判断气候有没有影响为时过早。他说:「我们没有足够的证据显示在非洲的传播数较少。」面对疫情，他认为应该做最坏的打算。

第二个传言是，非洲的大部分农村人口将减缓新冠肺炎传播。卡里布认为，这的确有可能。他说:「在拥挤的大城市中生活风险较高，有更多的机会打病毒感染并传播给他人。」

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第三个传言是，进口二手衣可能传播病毒。马克雷雷大学公共卫生学院流行病学主任基拉乔(Elizabeth Kiracho)说:「只有在卖衣服的人受到感染的情况下，才会发生传播的情况。」她告诉德国之声：「病毒有一定的传播时间。当衣服到达这里时，病毒应该就没了。但我们应该还是要确保使用消毒剂。」

还有一些假新闻说，周遭的欧洲和亚洲人越多，爆发疾病的机会就越大，或是儿童和年轻人不会被感染。此外，许多假新闻都是透过 Facebook，Twitter，WhatsApp等社交媒体传播，例如将大蒜和蜂蜜混合，饮用牛尿等有助防止感染的食谱。这些谣言都很常见。

非洲各国状况

目前有15例确诊的肯亚22日开始禁止所有宗教和社交聚会，也把葬礼上的送葬人数限制为15人。夜总会和酒吧也被规定无限期关闭。

肯亚卫生部长卡格威（Mutahi Kagwe）周日在记者会上说，从3月25日起将禁止所有国际客运航班。肯亚也对违反检疫规定人员祭出罚则。

莫桑比克卫生部周日则证实其首例新冠病毒确诊病例，病患是一名刚从英国返国的75岁男子。马达加斯加和利比里亚都在本周末也都宣布了全国紧急卫生状况。

布基纳法索是目前西非受到疫情影响最严重的国家，有75例确诊病例，其中包括四名政府部长。美国驻布基纳法索大使安德鲁·扬 (Andrew Young)在推特上表示他也确诊。

索马里22日表示，该国国际机场已重新开放两天，让公民能够疫情灾区返国。政府发言人表示，这些民众回国后都会进行隔离。

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此外，卢旺达和突尼斯已宣布封锁，除必要理由外，民众被规定要待在家里。

尼日利亚是非洲人口最多的国家，有1.9亿人口。三周前这里就传出撒哈拉以南非洲地区首例确诊病例，目前则累积到22例。尼日利亚21日开始禁止所有国际航班入境。

非洲最大的两家航空公司埃塞俄比亚航空公司和南非航空公司宣布全面取消国际航班。

南非也宣布暂停外国人入境。南非目前有274例。在约翰内斯堡、开普敦和其他市中心的购物中心里只有少数戴着口罩的购物民众。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、美联社等)