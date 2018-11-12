非洲猪瘟扩及广东 港澳恐失守

(德国之声中文网) 中国关农业农村新闻办公室12月19日公告广东省珠海市香洲区一个屠宰场发现11头猪感染非洲猪瘟后死亡。当晚，香港《苹果日报》记者深入疫情现场「珠海市食品有限公司肉类联合加工厂」，现场防疫人员表示，数天前已经出现死猪，12月17日开始停售，只是19日政府单位才通报疫情。这也就是说，在这期间，带病猪肉可能已经流入市场。

非洲猪瘟病毒感染力强，猪只感染后死亡率100%。不但没有药物可以治疗，也没有疫苗可以防治。虽然不会感染人类，人类吃了含有病毒的猪肉后也不会被感染，但是因该病毒生存力强，在冷冻环境下仍能存活1千日，只要在运送过程中沾黏在人类的衣物上，人类就会变成带原者，让疫情扩大到其他地区。

全力防堵疫情扩散

12月20日，日本农林水产省整理了中国政府公开的资料，发现中国各地总计109个农场爆发非洲猪瘟疫情，横跨23个行政区。在该公告中也提到，在过去，一个从没有感染过猪瘟的国家会被感染的原因，很常是客机旅客的飞机餐中含有带原猪肉，而飞机餐的厨余之后又拿去餵猪。因此，日本严禁旅客带疫区的猪肉制品进入日本，包括机上餐食。

临近中国的台湾也因为两地人民往来频繁，有很高的风险。虽然现在在台湾还没有传出猪只感染猪瘟的案例，但是旅客从中国攜带猪肉制品，在海关遭到拦截的案例屡见不鲜。尽管当局一再警告，却仍然有人民不听劝告，因此台湾农委会决定，民众自疫区携带猪肉製品入境的罚款，从18日起5万调高4倍改罚20万元，第二次犯就开罚100万元。

航空公司也共同加入抵御非洲猪瘟的阵线。长荣航空21日宣布机上餐食停止供应猪肉，并且在香港机场树立标示，提醒乘客不要攜带猪肉制品到台湾。国泰航空与港龙航空也纷纷公布供应商核实资料，确保飞机餐所用的猪肉并非源自非洲猪瘟疫区。

罗法/夏立民 (综合报导)