 非洲猪瘟将重创德国对华猪肉出口？ | 经济纵横 | DW | 11.09.2020

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经济纵横

非洲猪瘟将重创德国对华猪肉出口？

勃兰登堡州一头野猪被证实感染非洲猪瘟，令德国养猪场和肉类加工业如临大敌：如果停止向中国出口猪肉，德国农业会深受打击。

Deutschland Schutzzäune gegen Afrikanische Schweinepest (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

围起铁丝网防猪瘟

（德国之声中文网）对中国的猪肉出口占德国猪肉总出口量的约四分之一。然而，据德国养猪场协会的消息，事实上，由于不能再出具检疫证明，德国现在已经无法继续向中国出口猪肉。本周四，韩国已经宣布停止从德国进口猪肉。


德国养猪场协会负责人托斯滕·施达克（Torsten Staack）表示，德国和中国等国签订的猪肉贸易协议中有一个健康方面的条款，即要求德国不能出现非洲猪瘟。他说：“按照检疫协议，就该采取封锁措施。现在的问题在于，中国检疫当局对是否进口德国猪肉将作出何种官方决定。”


由于深受非洲猪瘟冲击，过去几个月里，中国加大了从德国的猪肉进口。施达克认为，中国可能会采用灵活的规定。他说，现在一切将取决于德国有关部门和中方商讨的结果，比如是否采取地区性限制，是否允许一些德国企业继续向中国出口。


德国养猪场协会在一项声明中表示，在遏制非洲猪瘟蔓延的同时，还必须尽快和第三国就恢复猪肉交易进行谈判，这样，那些没有发生非洲猪瘟的地区才能继续出口。

观看视频 03:53

非洲豬瘟不消停 殺豬匠日子不容易


德国肉类加工业估计，对中国、日本和韩国的猪肉出口可能将完全陷入停滞。这会对在德国需求量不大的产品造成很大影响，比如猪脚、猪耳朵、猪尾巴和猪骨。


德国政府下属的弗里德利希-勒夫勒（ Friedrich-Loeffler）联邦动物健康研究所敦促德国农场主采取防范措施。德国境内一旦发现有死野猪，必须立即向当局报告，以便检查死因是否为非洲猪瘟。

China Peking Auslagen Schweinefleisch Walmart (Reuters/Tingshu Wang)


德国狩猎协会指出，受人类活动的影响，非洲猪瘟的传播范围可以达到1000公里。此外，病猪屠宰后即便加工成香肠腊肉，病毒也可以继续在里面存活100天，因此，最重要的是要焚烧病畜，阻断病毒的传播。


乐然／叶宣（据德国电视一台）

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