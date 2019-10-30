非洲猪瘟导致全球四分之一生猪被销毁

（德国之声中文网）世界动物卫生组织(World Organization for Animal Health)周四（10月31日）表示，鉴于非洲猪瘟全球性迅速蔓延，四分之一的存栏猪将被宰杀销毁。

该组织总裁西普（Mark Schipp）博士称，世界存栏猪数量急剧降低，有可能造成食品供应紧张以及猪肉食品价格攀升的局面。其它同猪有关的产品，比如人类使用的药物"血液稀释型肝素"等也将出现短缺。

他在悉尼的一次记者会上说，去年，非洲猪瘟登陆中国后，危机不可避免地发生了。"我不认为猪会绝种，但这是我们看到的生猪养殖业所遇到的最大挑战。也是我们这代人在动物养殖业遇到的最大挑战。"

非洲猪瘟在多个亚洲国家蔓延。该病毒只感染猪，而并不威胁人类。自去年8月发现非洲猪瘟以来，中国已销毁了120万头猪。

中国生产和消费全球猪肉总量的三分之二，其价格同一年前相比翻了将近一倍。从国外进口，以及其它国家也出现非洲猪瘟的现象，推动猪肉和同其有关联产品的国际市场价格持续上涨。

西普谈到，非洲猪瘟疫苗的研发取得进展，不过，该病毒结构非常复杂。上周，科学家展示了该病毒的3D模型。

非洲猪瘟病毒只会在猪之间通过直接接触相互传播和传染，传染源可以是饲料或者蚊虫。该病毒最早在南非发现，上世纪60年代曾在欧洲蔓延。去年，比利时猎人在当地森林的野猪身上也发现了非洲猪瘟病毒。

西普说，中国去年发现非洲猪瘟后，该病毒以惊人的速度传播开来，短时间内，蒙古、朝鲜半岛、东南亚国家以及东帝汶等地都接连爆发了非洲猪瘟疫情。

他认为，非洲猪瘟病毒的传播，反映全球人类以及猪肉贸易流动的频繁性，同时也暴露出关税、贸易壁垒带来的后果，因为进口商不得已去寻找风险性更高的猪肉源。与此同时，食品质量检查也漏洞百出，其中制作香肠、肉肠等的肠衣，检查起来更是难度极高，"它们在一个国家被清理，在另一个国家分类，再在第三个国家处理加工，最终在第四国或第五个国家做成成品。经过这么多国家，追踪溯源非常不易。"

世界动物卫生组织总裁西普在记者会上，赞扬了中国打击非洲猪瘟做出的努力。他说，疫情也可带来生猪养殖方式的改变，"中国原来多半在后院设个养猪场。现在他们看到扩大升级商业养猪的机会。"但他还表示，"另一方面，这将为其它财力和基础设施尚落后的国家构成挑战。"

李鱼/乐然（美联社）