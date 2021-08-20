非洲猪瘟：中国淡化另一场瘟疫？

（德国之声中文网）两年多前，在一次视频会议上，中国副总理胡春华要求卫生当局加紧努力遏制不断扩大的疫情。他称，尽管取得初步"积极成果"，但强调指出，必须"加强隔离和监测"措施，以有助于防止瘟疫扩散。

胡春华所指的疫情是在发现新冠病毒之前，另一种主要涉及猪的更严重疾病：非洲猪瘟（ASF）。

2018 年，中国有关部门在东北沿海省份辽宁首次确认发生非洲猪瘟病例。与新冠病毒不同，ASF 不直接威胁人类健康，但对猪具有很强的毒性，感染后死亡率近 100%。

涉及中国，非洲猪瘟尤其令人忧虑。中国是世界上头号猪肉消费大国，生猪存栏数约占全球一半。鉴于此，非洲猪瘟有可能会使中国成为重要的感染源，而一旦扩散流行，亦会危及地区众邻国。

粮食安全堪忧

今年，中国向追踪动物疾病的政府间机构--世界动物卫生组织（OIE） 报告了 12 例 ASF 病例，明显低于 2018 年的 105 例。官方数据显示，除了今年早些时候病例出现小幅上升外，ASF 病例数一直在下降。

然而，一些行业专家认为，中国可能通过通报少数感染数，人为创造一幅乐观图景，掩盖非洲猪瘟导致的实际病猪死亡数量。

在中国，猪肉价格可谓经济风向标。去年，北京动用战略猪肉库存以稳定价格。然而，非洲猪瘟疫情仍让当局大伤脑筋。

亚洲开发银行的一份报告估计，去年，非洲猪瘟给中国带来的经济损失为 500亿至 1210 亿美元；自 2018 年以来中国生猪存栏数至少降低了 25-55%。该报告指出，非洲猪瘟有可能导致"贫困、脆弱性和粮食不安全的增加"，并"严重危及"应对气候变化的能力和人类健康。而相关负担不成比例地落在小规模养猪户身上。

食品安全标准落空

严密监测和扑杀出现ASF 症状的猪等措施有可能帮助遏制中国目前的疫情，但绝非易事。一大原因是，在该国，小微规模养猪场是普遍现象。这些养猪场通常是指不超过 50 头的后院饲养场，却是数千万中国人的经济安全网或重要收入来源，占全国生猪产量近三分之一。正是这一特殊现象可能成为该国国内非洲猪瘟爆发的重要推手。

很多小规模养猪户至少部分依赖泔水--食物残渣和厨房垃圾--养猪。虽然泔水是一种经济的饲料来源，但并不总符合生物安全或食品安全标准，由此成了非洲猪瘟特别有效的传播媒介。

很可能出现这样的情况：一旦发现某头猪疑似染疫，一些农民就会在影响到整个猪群前将之卖掉，从而导致致命病毒更广泛传播。

"数年后" 方有疫苗

传染病研究机构--皮尔布赖特研究所（The Pirbright Institute）非洲猪瘟专家狄克逊（ Linda Dixon ）表示，由于该病毒极其复杂，"非常难以研制出一种有效的疫苗"来对抗相关疾病。她指出，虽然目前正着手多项疫苗试验，但即使已有的原型证明安全有效，致成为商业化疫苗至少还需"一到两年时间"。

美国养猪健康信息中心执行主任桑德伯格（Paul Sundberg）说，或许中国能使用疫苗防止猪死亡，但"会导致低水平感染"，而最终，这些神秘的疫苗会使控制非洲猪瘟的"抗疫"战变得"更加困难"。

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