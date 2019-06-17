非洲港口的中国投资 风险与机遇并存

（德国之声中文网）中国去年和非洲之间的贸易额超过2000亿美元，这让中国成为非洲最大的贸易伙伴。其中大部分货物通过海运--非洲90%以上的出口货物都是走海运。

不过普华永道（PricewaterhouseCoopers）最近的一份报告显示，非洲海运运输成本很高，单个集装箱的运输成本比其他地区要高1.5至3.5倍。因此，近年来中国对非洲港口基础设施的投资脚步加快，也不足为奇。中国及其在非洲的贸易伙伴都有降低运输成本的动力。但有一些专家们对这个现象心存忧虑。

华盛顿智库"战略与国际研究中心"(CSIS)非洲项目主任德弗蒙特(Judd Devermont)表示:"运营商和政府之间要有明确清晰的认知，中国(企业)运营港口时要保证自由进出权。这是保护措施，避免中国不让其他国家使用港口。"

美国前非洲部门情报员德弗蒙特(Devermont)与同事共同撰写的一篇评论中指出，撒哈拉以南非洲地区，中国至少参与46个现有或计划中的港口项目。

国际战略与国际问题研究中心指出，在46个沿海港口项目中，有一半以上有中国企业融资，其中11个项目由中国企业运营。外界担忧北京这种高密度的参与，未来能够控制或限制竞争对手船舶进入港口。德弗蒙特说："中国人非常善于进行多元化投资。(港口)可以是出于政治、军事以及安全目的，也可以是出于商业目的。"

世界增长最快地区的物流

尽管专家们警告称，中国在非洲的积极参与或是其海上丝绸之路的部分布局，但非洲各国政府面临更为紧迫的问题，比如港口现代化、减少拥堵等等。联合国预测，到2050年，撒哈拉以南非洲的人口将超过南亚和中亚地区人口的总和。港口需要为不断增长的市场做好准备。物流顾问格雷纳（Lars Greiner）说:"国家发展努力的第一步都从港口开始。"

没有一个非洲港口跻身世界前40强。德班是撒哈拉以南非洲最繁忙的港口，在全球航运业知名媒体《劳氏日报》发布的2018年百大港口榜单中排在第66位。

专家表示，非洲国家需要共同努力，制定促进地区贸易的多边解决方案。也许中国模式能在这方面起到推动作用。

物流顾问格雷纳说："这对非洲来说不是一个坏消息，因为他们喜欢来这里，尽可能多地掌握控制权，迫使项目顺利进行。"

北京面临的阻力

然而，中国也会受到非洲当地政府的限制。非洲最雄心勃勃的项目之一目前被搁置，坦桑尼亚的巴加莫约港原本计划成为非洲最大港口，该港口由中国建造并运营。但现政府不同意上届政府与北京达成的100亿美元项目的协议。

德弗蒙特指出，非洲国家与中国合作建设基础设施可能是有意义的，但提高透明度将使所有利益攸关方受益："如果能让人们了解并评估这些项目，将减少对中国的一些负面批评。"