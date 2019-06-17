 非洲港口的中国投资 风险与机遇并存 | 经济纵横 | DW | 22.06.2019

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经济纵横

非洲港口的中国投资 风险与机遇并存

中国参与了大量撒哈拉以南非洲地区的港口建设。专家警告，这些投资可能带来风险，因为北京或有机会限制船舶在港口的进出。不过，如果非洲国家能够减轻风险，仍将从中受益。

Ghana Hafen in Tema (picture-alliance/dpa/G. Forster)

中国参与了大量撒哈拉以南非洲地区的港口建设

（德国之声中文网）中国去年和非洲之间的贸易额超过2000亿美元，这让中国成为非洲最大的贸易伙伴。其中大部分货物通过海运--非洲90%以上的出口货物都是走海运。

不过普华永道（PricewaterhouseCoopers）最近的一份报告显示，非洲海运运输成本很高，单个集装箱的运输成本比其他地区要高1.5至3.5倍。因此，近年来中国对非洲港口基础设施的投资脚步加快，也不足为奇。中国及其在非洲的贸易伙伴都有降低运输成本的动力。但有一些专家们对这个现象心存忧虑。

华盛顿智库"战略与国际研究中心"(CSIS)非洲项目主任德弗蒙特(Judd Devermont)表示:"运营商和政府之间要有明确清晰的认知，中国(企业)运营港口时要保证自由进出权。这是保护措施，避免中国不让其他国家使用港口。"

美国前非洲部门情报员德弗蒙特(Devermont)与同事共同撰写的一篇评论中指出，撒哈拉以南非洲地区，中国至少参与46个现有或计划中的港口项目。

Kenia Hafen in Mombasa (Imago Images/Xinhua/M. Cazeiya)

非洲90%以上的出口货物都是走海运，图为肯尼亚的蒙巴萨港

国际战略与国际问题研究中心指出，在46个沿海港口项目中，有一半以上有中国企业融资，其中11个项目由中国企业运营。外界担忧北京这种高密度的参与，未来能够控制或限制竞争对手船舶进入港口。德弗蒙特说："中国人非常善于进行多元化投资。(港口)可以是出于政治、军事以及安全目的，也可以是出于商业目的。"

世界增长最快地区的物流

尽管专家们警告称，中国在非洲的积极参与或是其海上丝绸之路的部分布局，但非洲各国政府面临更为紧迫的问题，比如港口现代化、减少拥堵等等。联合国预测，到2050年，撒哈拉以南非洲的人口将超过南亚和中亚地区人口的总和。港口需要为不断增长的市场做好准备。物流顾问格雷纳（Lars Greiner）说:"国家发展努力的第一步都从港口开始。"

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中国在海外大举投资建设基础设施的行为，让很多人担心，亚洲、非洲等发展中国家日后会落入中国的债务陷阱。而美国弗吉尼亚州威廉玛丽学院的一支国际科研团队周二发布的研究报告显示，中国的发展援助有助于缩小受援国内部的区域不平等。 (11.09.2018)

周三(9月5日)的德语媒体，继续关注了在北京召开的中非合作论坛峰会，认为中国的援助非洲战略充满了实用主义，而欧洲则面临威胁。 (05.09.2018)

作为非洲最重要贸易伙伴的中国对阿胶的需求也极大：本国驴子不够，非洲的驴子竟因此遭殃。此现象引起了德语媒体的关注。本周在北京召开的“‘一带一路’国际合作高峰论坛”也成为德语媒体的议题。 (24.04.2019)

没有一个非洲港口跻身世界前40强。德班是撒哈拉以南非洲最繁忙的港口，在全球航运业知名媒体《劳氏日报》发布的2018年百大港口榜单中排在第66位。

专家表示，非洲国家需要共同努力，制定促进地区贸易的多边解决方案。也许中国模式能在这方面起到推动作用。

物流顾问格雷纳说："这对非洲来说不是一个坏消息，因为他们喜欢来这里，尽可能多地掌握控制权，迫使项目顺利进行。"

北京面临的阻力

然而，中国也会受到非洲当地政府的限制。非洲最雄心勃勃的项目之一目前被搁置，坦桑尼亚的巴加莫约港原本计划成为非洲最大港口，该港口由中国建造并运营。但现政府不同意上届政府与北京达成的100亿美元项目的协议。

德弗蒙特指出，非洲国家与中国合作建设基础设施可能是有意义的，但提高透明度将使所有利益攸关方受益："如果能让人们了解并评估这些项目，将减少对中国的一些负面批评。"

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