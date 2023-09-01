非洲政变浪潮后 欧盟重新审视对非政策

（德国之声中文网）欧洲暑假后在西班牙举行的欧盟外长和防长会议专注于近期西非国家的政变浪潮，特别是尼日尔以及最近发生政变的加蓬。这些政变凸显了欧盟在萨赫勒（Sahel region）和其他地区影响力的减弱和政策的失败。

欧盟外交与安全事务高级代表博雷尔（Josep Borrell）周三（8月30日）在托莱多对媒体表示：「很明显地，尼日尔的政变正在为这个原本就非常脆弱的地区开启一个不稳定的新时代。」

这位前西班牙外长指出，虽然军事政变从来都不是解决办法，但加蓬的情况与尼日尔不同。博雷尔强调说，加蓬不属于萨赫勒地区，50多年来一直由同一家族的两名成员领导，人们对最近选举的有效性表示怀疑。

相较之下，尼日尔的军事政变给欧盟带来了一个更根本的问题。尼日尔是欧盟的亲密盟友，也是欧盟阻止伊斯兰激进组织在该地区扩张的重要基地。今年7月时，尼日尔民选总统巴祖姆（Mohamed Bazoum）被军方废黜，一些人在首都尼亚美街头庆祝此事。

外交方案而非军事干预

博雷尔周四表示，托莱多会议为我们提供了一个「检视非洲政策的机会」。 27 个国家在会谈中同意建立必要的法律框架来制裁参与尼日尔政变者，类似于西非国家经济共同体 （ECOWAS）已经实施的框架。

西非集团代表和尼日尔外交部长巴卡里·亚乌·桑加雷（Bakary Yaou Sangare）皆出席了这场于托莱多举行的会议。西非经共体还提出，如果政变领导人不恢复宪法秩序，可能对尼日尔进行军事干预。

当被问及欧盟是否会支持这一举措时，博雷尔表示，欧盟还需继续观察，看看由15个成员组成的非洲共同体会提出什么建议。 「以非洲应对非洲问题的解决方案」，他强调，「我们专心聆听」。博雷尔表示，西非经共体目前仍在尝试推动外交解决方案。

意大利外长塔亚尼（Antonio Tajani）也强调需要重点关注外交。他提到：「我们的立场是通过外交解决方案，而不是针对尼日尔采取军事行动。」

反法情绪与瓦格纳势力

欧盟似乎失去了萨赫勒地区最后一个主要合作伙伴--自2020 年以来，布基纳法索、几内亚和马里也发生了政变--现在欧盟必须考虑其下一步行动，因为它在该地区的影响力正在流失。

但目前欧盟要列入考量的除了前殖民地国家反法情绪大幅上升以外，与此同时，俄罗斯雇佣兵瓦格纳集团也正在扩大其影响力，目前该集团已在马里、布基纳法索和中非共和国等地开展行动。意大利外长塔亚尼说：「俄罗斯人并不是尼日尔政变的幕后黑手，但他们会利用这种局势和不稳定来进行新的殖民统治。」

那么欧盟能做些什么呢？没有人在托莱多会议上立即给出答案。德国外交部长贝尔博克谈到了民主国家在受到威胁时与其他民主国家站在一起的重要性。

爱尔兰外长马丁（Michael Martin）表示，萨赫勒地区发生的事情「有很大的反思空间」，并呼吁「从人道主义、发展及安全等方面对非洲人民进行不间断、持续的投资。」

法国在尼日尔的未来悬而未决

短期内必须回答的一个问题是法国是否应该留在尼日尔。在与马里当局的关系恶化之后，身为「巴尔赫内行动」一部分的法国反叛乱部队最近撤出了马里。

目前，法国仍保留在尼日尔的军事存在，这些法国军队过去被已遭废黜政府允许驻扎在那里，但如今执政军政府要求他们撤离。

欧洲发展政策管理中心（European Centre for Development Policy Management ）的荣塞瑞（Martin Ronceray）在布鲁塞尔对DW表示，留下来可能是不明智的。他说：「很多人都说，现在法国应该完全离开，以减少损失并放下它在非洲的所有利益。」隆塞雷表示，就尼日尔而言，他们的观点可能有道理。

在地区层面上，这位分析家还警告道：别仅将这种反法情绪视为军政府的言论而不是真正的公众感受。他说：「我认为，仅仅扩大他们的视野而不依赖于法国就足够重要了。」

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