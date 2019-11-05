非洲峰会柏林开幕 默克尔呼吁德企走进非洲

（德国之声中文网）本周二（11月19日），第二届“非洲契约投资峰会”（Compact with Africa）在柏林开幕。来自12个非洲国家的政府和企业领导人，将进行为期两天的对话。该峰会是德国于2017年担任G20轮值主席国期间推出的一项倡议。

默克尔承认自己只访问过非洲54个国家中的不到一半，因此确信推动德国在非洲的私人投资将有助于非洲实现“自主增长”。埃及总统塞西是第一位发言的客人，他说投资将是整个非洲就业和能源供应的“稳定因素”。

默克尔周二接受德国电视一台采访时说，她看到了一种 双赢”的合作局面：将更多德国投资带给饱受贫困折磨的非洲，也必将让非洲的政治结构更加透明——显然她是针对腐败的风险。默克尔说：“我们应该竭尽全力与非洲合作——不是夸夸其谈，而是一起行动。”

年轻人口将翻倍

德国发展援助部长穆勒(Gerd Müller)告诉《帕绍新报》（ Passauer Neue Presse）记者说，到2050年非洲人口将翻番，平均年龄为22岁，意味着“巨大的消费潜力”。

发展援助部长穆勒

穆勒说，当全球推动可再生能源技术应对气候变化的时候，这一点尤其显得重要。德国发展援助部计划在非洲范围内投资200个数字项目。

穆勒说：“我们希望鼓励德国公司在这一领域进行关键投资。”除了与科特迪瓦、塞内加尔和加纳的既有合作之外，穆勒还计划与摩洛哥、突尼斯和埃塞俄比亚签署伙伴关系。

穆勒对《德国商报》表示，尽管一年前德国已经投入价值10亿欧元的发展基金，但是法国和英国的公司已经在非洲进行了“多次投资”，德国产业界必须要有‘新突破心态’。”

德国企业仍有顾虑

德非商业协会主席利宾（Stefan Liebing）说，德国企业的顾虑来自银行，银行通常会拒绝为投资非洲能源和交通运输行业的公司提供信贷支持，因为他们认为风险“过高”。

利宾告诉德国编辑部网络（RedaktionsNetzwerk Deutschland，RND）：“德国企业没有得到足够的关照，尽管它们已经在非洲和来自中国的国营企业、具有冒险精神的印度企业家和获得过高支持的法国公司进行竞争。”

他认为，在有吸引力的条件下，应该为德国企业提供政府信用担保。利宾还告诉德国电视二台，对于创造就业机会和解决移民的根本问题来说，投资非洲是“正确的”的选择。

默克尔与卢旺达总统卡加梅在峰会上

目前大约有800家拥有德国资本的公司活跃在非洲。根据德国民调机构阿伦斯巴赫研究所（Allensbach Institute）的数据，未来只有5％的德国公司计划进行此类投资。

波恩-莱茵-锡格应用技术大学（Hochschule Bonn-Rhein-Sieg）计划制定一套提高投资可靠性的指标。

民间社会未获邀请

德国新教教会组织“世界面包”（Brot für die Welt）也对峰会提出了批评意见。该组织的非洲主任帕尔姆（Reinhard Palm）表示，尽管多次呼吁，但是非洲民间社会的代表均未获邀参加柏林峰会。

帕尔姆表示，尽管他肯定德国增加投资的计划，但是可能的受益者是中型和大型投资者，而不是那些一直难以获得投资的中小型非洲企业。

帕尔姆还说，“非洲契约投资峰会”过于关注经济自由化，而没有充分考虑可持续性发展。

张平/乐然 (德新社、法新社等)

