非洲头号乒乓好手叫板中国

尼日利亚乒乓球健将夸德里·阿鲁纳（ Quadri Aruna）希望在本届奥运会上与中国运动员能有一拼，并赢得一枚奖牌。他是他所在大陆的最大希望所在。
（德国之声中文网）2016年里约奥运会，阿鲁纳在乒乓球男子单打比赛中挺进四分之一决赛，对阵中国冠军马龙。这是非洲人首次在奥运会上进入这一轮。 凭借其快速的正手，这位尼日利亚技术型名将此前击败了多名世界顶级选手：4-0击败台湾五号种子庄智渊；4-2击败德国明星蒂莫·波尔（Timo Boll ），这是乒坛史上最令人惊异的事件之一。不过，马龙毕竟过于强大，阿鲁纳终以0-4输给了这位后来的金牌获得者。
这次经历给阿鲁纳上了宝贵一课：为能登上领奖台，自己还须更加努力。2020年，这位32岁球星从葡萄牙联赛转入德国乒乓球联盟（TTBL），加盟乒乓球俱乐部队TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell，以能与更强大对手竞争。阿鲁纳在艰苦赛季中打了25场比赛，胜率60%。该俱乐部队在本赛季结束时排名第10。他目前是国际乒乓球联合会（ITTF）排名最高的非洲人，全球排名第22位。阿鲁纳告诉德国之声，"我非常高兴能在欧洲最棒的联赛之一的德甲联赛打球。我认为，在德甲获得的经验会在奥运上帮助我。"
阿鲁纳在尼日利亚的奥约（Oyo ）长大，一个浸润着约鲁巴人（Yoruba）历史的小镇。当地孩子们在混凝地上画线，直到它成为一个运动场地。他们找来破碎的石棉和做球拍的扁木，用跑腿收集的钱买来乒乓球。人们可以听到无数乒乓球在水泥地上弹跳的声音。
在阿鲁纳的内心，乒乓球的简单性与足球的普及性相竞争。玩耍后回家，父亲会拿着棍子等在家门口。家人希望他专心上学。不过，当他在水泥地上明显展示出天赋后，他收到了该市著名教练阿波拉林（Oluwole Abolarin）开办的乒乓球馆的邀请。阿鲁纳说，"幸运的是，他在街上看到了我，把我带到了大厅。我认为他看出了我的天赋。"
从那以来，他成了尼日利亚乒乓球的标杆人物，与该国最优秀的足球运动员一样知名。2017年，阿鲁纳成为第一个在非洲大陆以外赢得ITTF冠军的非洲人。当时，他以4-2击败日本选手吉田凯伊，在琴斯托霍瓦（Czestochowa）举行的ITTF挑战赛波兰公开赛上夺冠。同年，他在ITTF非洲杯上战胜埃及选手阿萨尔（Omar Assar）。然而，这还不是结束。2018年4月，他在澳大利亚黄金海岸（Gold Coast）举行的英联邦运动会上获得银牌；同年晚些时候，他在拉各斯（ Lagos）举行的ITTF挑战赛尼日利亚公开赛上战胜法国健将阿沙尔（Antoine Hachard）称雄；2019年，战胜奥地利选手加多斯（Robert Gardos），成功卫冕。
但凡他在尼日利亚大城市拉各斯参赛，观众便如潮水般涌入。球迷们在苏鲁雷的特斯林-巴洛贡体育场齐声高呼他的名字，形成动人的庆祝盛会。在那里，他就像在家里一样，与众人融为一体。
自1988年乒乓球成为奥运会项目以来，尼日利亚一直有代表参加每一次比赛。其中就有阿坦达·穆萨（Atanda Musa）、博斯·卡福（Bose Kaffo）、蒙德·梅罗托洪（Monday Merotohun）和塞贡·托里奥拉（ Segun Toriola）。但新近被任命为队长的阿鲁纳，是尼日利亚在奥运会上获乒乓球奖牌的最大希望所在。该国乒乓球联合会主席蒂孔（Ishaku Tikon）说："如果阿鲁纳在奥运会上赢得一枚奖牌，这将是我国和非洲大陆的一件值得庆祝的大事。奥运会可不是儿戏。这是严肃的事情，我们的目标是获得一枚奖牌。"
COVID-19新冠疫情未能遏制阿鲁纳的干劲。目前，他每天都要在和家人所居住的里斯本平均训练两个半小时。与里约奥运会不同——当时，尼日利亚运动员仍需争取私人财政支持——阿鲁纳现在得到政府资助。阿鲁纳告知："我在中国打了两场比赛，在多哈比赛，还参加了萨尔布吕肯（Saarbrücken）俱乐部举办的训练营。我从尼日利亚体育部长那里得到了前所未有的支持，以能参加这些比赛。这是我为重大赛事所做的最好准备。“
要在东京赢得奖牌意味着，他必须无所畏惧挑战中国人在这项运动中的统治地位。在过去的6次赛事上，中国人5次摘金。阿鲁纳就此说道："乒乓球是中国的第一运动，对之投入了大量资金，有最好的教练。但我认为，此次在东京有可能实现一个惊喜。我的目标是赢得一枚奖牌，我希望自己能走运。"
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