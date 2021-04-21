 非洲头号乒乓好手叫板中国 | 足坛体坛 | DW | 18.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

足坛体坛

非洲头号乒乓好手叫板中国

尼日利亚乒乓球健将夸德里·阿鲁纳（ Quadri Aruna）希望在本届奥运会上与中国运动员能有一拼，并赢得一枚奖牌。他是他所在大陆的最大希望所在。

尼日利亚乒乓球健将夸德里·阿鲁纳（ Quadri Aruna）

尼日利亚乒乓球健将夸德里·阿鲁纳（ Quadri Aruna）

（德国之声中文网）2016年里约奥运会，阿鲁纳在乒乓球男子单打比赛中挺进四分之一决赛，对阵中国冠军马龙。这是非洲人首次在奥运会上进入这一轮。 凭借其快速的正手，这位尼日利亚技术型名将此前击败了多名世界顶级选手：4-0击败台湾五号种子庄智渊；4-2击败德国明星蒂莫·波尔（Timo Boll ），这是乒坛史上最令人惊异的事件之一。不过，马龙毕竟过于强大，阿鲁纳终以0-4输给了这位后来的金牌获得者。  

这次经历给阿鲁纳上了宝贵一课：为能登上领奖台，自己还须更加努力。2020年，这位32岁球星从葡萄牙联赛转入德国乒乓球联盟（TTBL），加盟乒乓球俱乐部队TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell，以能与更强大对手竞争。阿鲁纳在艰苦赛季中打了25场比赛，胜率60%。该俱乐部队在本赛季结束时排名第10。他目前是国际乒乓球联合会（ITTF）排名最高的非洲人，全球排名第22位。阿鲁纳告诉德国之声，"我非常高兴能在欧洲最棒的联赛之一的德甲联赛打球。我认为，在德甲获得的经验会在奥运上帮助我。"  

图　阿鲁纳在2016年里约奥运会四分之一决赛后祝贺中国的马龙

阿鲁纳在2016年里约奥运会四分之一决赛后祝贺中国的马龙

  不寻常的开端   

阿鲁纳在尼日利亚的奥约（Oyo ）长大，一个浸润着约鲁巴人（Yoruba）历史的小镇。当地孩子们在混凝地上画线，直到它成为一个运动场地。他们找来破碎的石棉和做球拍的扁木，用跑腿收集的钱买来乒乓球。人们可以听到无数乒乓球在水泥地上弹跳的声音。   

在阿鲁纳的内心，乒乓球的简单性与足球的普及性相竞争。玩耍后回家，父亲会拿着棍子等在家门口。家人希望他专心上学。不过，当他在水泥地上明显展示出天赋后，他收到了该市著名教练阿波拉林（Oluwole Abolarin）开办的乒乓球馆的邀请。阿鲁纳说，"幸运的是，他在街上看到了我，把我带到了大厅。我认为他看出了我的天赋。" 

国际上的成功   

从那以来，他成了尼日利亚乒乓球的标杆人物，与该国最优秀的足球运动员一样知名。2017年，阿鲁纳成为第一个在非洲大陆以外赢得ITTF冠军的非洲人。当时，他以4-2击败日本选手吉田凯伊，在琴斯托霍瓦（Czestochowa）举行的ITTF挑战赛波兰公开赛上夺冠。同年，他在ITTF非洲杯上战胜埃及选手阿萨尔（Omar Assar）。然而，这还不是结束。2018年4月，他在澳大利亚黄金海岸（Gold Coast）举行的英联邦运动会上获得银牌；同年晚些时候，他在拉各斯（ Lagos）举行的ITTF挑战赛尼日利亚公开赛上战胜法国健将阿沙尔（Antoine Hachard）称雄；2019年，战胜奥地利选手加多斯（Robert Gardos），成功卫冕。  

但凡他在尼日利亚大城市拉各斯参赛，观众便如潮水般涌入。球迷们在苏鲁雷的特斯林-巴洛贡体育场齐声高呼他的名字，形成动人的庆祝盛会。在那里，他就像在家里一样，与众人融为一体。 

图 阿鲁纳在2018年英联邦运动会上摘银

阿鲁纳在2018年英联邦运动会上摘银

巨大期待   

自1988年乒乓球成为奥运会项目以来，尼日利亚一直有代表参加每一次比赛。其中就有阿坦达·穆萨（Atanda Musa）、博斯·卡福（Bose Kaffo）、蒙德·梅罗托洪（Monday Merotohun）和塞贡·托里奥拉（ Segun Toriola）。但新近被任命为队长的阿鲁纳，是尼日利亚在奥运会上获乒乓球奖牌的最大希望所在。该国乒乓球联合会主席蒂孔（Ishaku Tikon）说："如果阿鲁纳在奥运会上赢得一枚奖牌，这将是我国和非洲大陆的一件值得庆祝的大事。奥运会可不是儿戏。这是严肃的事情，我们的目标是获得一枚奖牌。"   

挑战   

COVID-19新冠疫情未能遏制阿鲁纳的干劲。目前，他每天都要在和家人所居住的里斯本平均训练两个半小时。与里约奥运会不同——当时，尼日利亚运动员仍需争取私人财政支持——阿鲁纳现在得到政府资助。阿鲁纳告知："我在中国打了两场比赛，在多哈比赛，还参加了萨尔布吕肯（Saarbrücken）俱乐部举办的训练营。我从尼日利亚体育部长那里得到了前所未有的支持，以能参加这些比赛。这是我为重大赛事所做的最好准备。“ 

图 阿鲁纳在中国郑州举办的ITTF决赛中出场

阿鲁纳在中国郑州举办的ITTF决赛中出场

  要在东京赢得奖牌意味着，他必须无所畏惧挑战中国人在这项运动中的统治地位。在过去的6次赛事上，中国人5次摘金。阿鲁纳就此说道："乒乓球是中国的第一运动，对之投入了大量资金，有最好的教练。但我认为，此次在东京有可能实现一个惊喜。我的目标是赢得一枚奖牌，我希望自己能走运。"  

  • Hannover - Tischtennis Roboter Forpheus auf Hannover Messe (DW/J. Yan)

    乒乓球机器人 已经如此聪明

    从科幻电影里跳出来？

    这个机器人名叫Forpheus，是日本欧姆龙（OMRON）公司的作品。以世界上第一台智能乒乓球训练机的身份被载入吉尼斯世界纪录大全。看上去像不像某部科幻电影里的杀人机器人？

  • Hannover - Tischtennis Roboter Forpheus auf Hannover Messe (DW/J. Yan)

    乒乓球机器人 已经如此聪明

    反应速度：千分之一秒

    这个机器人的核心部件是它的智能分析系统和LED大灯左右两边的两台高速摄影机。每台摄影机都能够以每秒80张照片的速度同时分析乒乓球和对手的动作，在千分之一秒的时间里做出反应，驱动机械臂以0.1毫米的准确度做出接球的动作。正手、反手、发球样样都行。

  • Hannover - Tischtennis Roboter Forpheus auf Hannover Messe (OMRON/F. Linden)

    乒乓球机器人 已经如此聪明

    挑战世界杯冠军

    如果只是会接球，之前也有类似的乒乓机器人能做到这一点。但Forpheus值得炫耀的是它可以随时分析对手的打法，并迅速做出相应的调整，不断提升自己的技术。在2018年的汉诺威工业展上，它向世界排名第三、曾经获得世界杯冠军的德国选手奥恰洛夫（OVTCHAROV Dimitrij）发起挑战。

  • Hannover - Tischtennis Roboter Forpheus auf Hannover Messe (OMRON/F. Linden)

    乒乓球机器人 已经如此聪明

    接扣杀是短板

    面对这样的“对手”，奥恰洛夫刚开始时还十分认真的对待。一段“和平球”过去后，奥恰洛夫开始显露自己的真功夫，让Forpheus无力招架他每小时180公里时速的扣杀。

  • Hannover - Tischtennis Roboter Forpheus auf Hannover Messe (OMRON/F. Linden)

    乒乓球机器人 已经如此聪明

    人类暂时还是胜者

    奥恰洛夫虽然“秒杀”了Forpheus，但还是很有风度的夸奖了这位特殊的“对手”，表示“它现在还无法打败我。但它如今的能力已经足够让人刮目相看”。

  • Hannover - Tischtennis Roboter Forpheus auf Hannover Messe (OMRON/F. Linden)

    乒乓球机器人 已经如此聪明

    承让 承让

    这款机器人已经是欧姆龙公司研制的第四代产品。每一代较之前相比都有长足的进步。最新的这个“三脚怪兽”还可以识别对手的情绪，在对手发怒时降低击球水平，以平缓其情绪。也许正是因为这个功能，笔者上前与其较量时也打出了几个Forpheus接不到的球。

  • Hannover - Tischtennis Roboter Forpheus auf Hannover Messe (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    乒乓球机器人 已经如此聪明

    想要？买不着

    虽然这款机器是为了让人提高球技开发的。但却不会面向市场出售。原因很简单：太贵了。它存在的意义更多在于展示欧姆龙公司在工业人机互动和人工智能方面的研发水平。Forpheus握拍的机械臂，已经被广泛应用在大量的自动包装系统中。

    作者: 任琛


  

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。  

  

DW.COM

国际奥委会主席：将放宽表达政治诉求的限制

奥林匹克宪章相关内容进行修正后，即将召开的东京奥运会和明年的北京冬奥会期间，将允许有限度地表达政治诉求。  

东京奥运开幕在即  反对呼声越来越高

由于新冠疫情日趋严重，越来越多的日本人要求推迟奥运举办日期，但主办方坚称，已经推迟一年的东京奥运会这一次将如期召开。  

东京奥运雪上加霜 志愿者纷纷告退

日本民众对东京奥运的热情度仍在继续下降。日本媒体报道称，大批本已登记注册的志愿者表示届时将无法参加奥运会的服务工作。  

专访波尔: 中国乒乓球的主导地位没有结束

德国乒乓名将波尔（Timo Boll）近日接受了德国之声采访，谈到了中国男乒近来表现低迷、接连失利的原因，以及他对中国国足U20在德国退赛的看法。  

德国乒乓逆袭成功 老将打败中国夺冠

在深圳举行的国际乒联巡回赛中国公开赛上，德国男双最佳配对波尔和弗朗齐斯卡，赢得他们迄今最大胜利：摘得金牌。  

东京进入紧急状态 奥运赛事闭门举行

在东京奥运会进入倒计时之际，日本政府面对再次上升的感染数字作出了反应，宣布将进入新的紧急状态，并禁止观众进入东京的奥运场馆观赛。  

相关内容

RECHTS: In this June 17, 2020, photo, Democratic presidential candidate, former Vice President Joe Biden speaks in Darby, Pa. John Bolton's claims that President Donald Trump urged China’s Xi Jinping to help him win reelection is casting a renewed spotlight on a major front in the 2020 presidential campaign: the battle over who has been softer on Beijing. China already loomed large in the contest as Trump and Biden, have traded accusations over corruption, geopolitical pandering and the president’s wild shifts in tone toward the Asia superpower (AP Photo/Matt Slocum) LINKS: Chinese President Xi Jinping delivers his speech during the 20th anniversary of Macau's return to Chinna Ceremony in Macau on Dec. 20, 2019. Macau has celebrated the 20th anniversary of its return to the control of China ovethe past two decades, and demostrated a showcase under the one country, two systems policy. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

习近平对拜登的气候峰会邀请说“Yes” 21.04.2021

中国国家主席习近平周四将出席美国总统拜登邀请并主持的全球线上气候峰会。上周末，美国总统气候问题特使克里访问上海。外界猜测克里此行主要目的之一就是游说中国领导人参与这场峰会。这场峰会可能成为拜登上任以来，美中两国领导人首次公开“过招”的场域。

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 24: Keith Krach, Under Secretary For Economic Growth, Energy, and the Environment, U.S. Department Of State, speaks onstage during the 2019 Concordia Annual Summit - Day 2 at Grand Hyatt New York on September 24, 2019 in New York City. (Photo by Riccardo Savi/Getty Images for Concordia Summit)

美国务次卿游说拉美“清洁网络”排除华为 23.11.2020

美国和中国都认为主宰5G就将获得经济、情报和军事上的优势。美国掀起一场全面将华为排除在5G网络的“清洁网络”运动，并由国务院次卿出访拉丁美洲展开游说。各國背景不同反應迥异，实际成效仍有待观察。

German Chancellor Angela Merkel speaks during a statement on the outcome of the 2020 U.S. presidential election in Berlin, Germany, November 9, 2020. Michael Kappeler/Pool via REUTERS

多国元首贺拜登胜选 北京表态谨慎 08.11.2020

民主党候选人拜登赢得美国总统大选之后，包括英、德、法在内的盟友国家领导人纷纷积极回应，台湾总统蔡英文也发推文祝贺。北京方面目前表态谨慎，仅称“将按照国际惯例办理”；克里姆林宫方面则表示，俄总统普京将等待美国大选官方结果公布后对胜者表示祝贺。

广告

经济纵横

想买房?先攒够6万欧元!

买房梦距离德国人越来越遥远

在过去20年里，德国年轻人拥有房产的比例直线下降。一项调查显示，德国拥有房产的居民比例在全欧盟最低。主要原因还是房价太高，和较高的贷款门槛。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  