 非洲国家为什么在欧洲印制钞票？ | 经济纵横 | DW | 26.03.2022

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经济纵横

非洲国家为什么在欧洲印制钞票？

至少有40个非洲国家在英国、法国和德国印制他们的货币。进口本国钞票听上去有点奇怪，但是并不罕见。不过，这也多少引发了一些国家安全和经济问题的担忧。

Nigeria Abuja Geldscheine in verschiedenen Währungen

只有少数几个非洲国家能印制自己的钞票

（德国之声中文网）去年7月，冈比亚的一个代表团访问尼日利亚中央银行，询问能否订购一些冈比亚货币达拉西钞票。冈比亚中央银行行长赛义迪（Buah Saidy）说，本国货币存货不多了。这个西非小国在前总统贾梅（Yahya Jammeh）下台之后，不得不重新设计钞票。贾梅从1994年开始统治冈比亚，直到2016年拒绝接受选举失败而流亡。

贾梅被指控在其22年的统治期间侵犯人权，杀害政治异议人士。跟很多独裁者一样，他在本国纸币上印上自己的形象。在他下台之后，冈比亚中央银行开始销毁这些钞票。如今，冈比亚达拉西纸币上换上了渔民出海、农夫耕种等图像，还有一些色彩鲜艳的本地鸟类图像。

Gambia | Dalasi Banknoten

政治强人贾梅下台后，冈比亚中央银行销毁了印有他头像的达拉西纸币

向他国订购本国货币

然而，冈比亚遇到一个问题：这个国家并不印刷本国货币，它得向英国印钞公司订购，流动性货币一度出现短缺。冈比亚并不是唯一一个在其他国家印制货币的国家，非洲54个国家中，超过三分之二的国家在别国印制货币，大部分在欧洲和北美。

与非洲中央银行合作的大公司包括英国印钞巨头德拉鲁公司、瑞典的克雷恩公司和德国的吉塞克+德文特公司。如今，非洲联盟正期待一个非洲制造的黄金时代，从而强化本土生产能力，享受更多利润。

印钞过程高度保密

也许令人惊讶的是，几乎所有的非洲国家的货币都需要进口。连钞票都不能自己印制？这听上去多少有点伤害非洲人民的感情，也引发对于国家安全问题的担忧。对于较富裕的非洲国家比如安哥拉和加纳来说，更是涉及到自主权和经济自足的问题。

可能是出于安全考虑，大多数国家对其货币印刷过程闭口不谈。印刷公司就更是守口如瓶了。在德国之声联系采访的公司中，没有一家对提供合作国家名单的要求作出回应。

印刷成本的计算

非洲研究专家祖瓦里（Ilyes Zouari）说，埃塞俄比亚、利比亚和安哥拉等14个国家向德拉鲁公司下了订单。南苏丹、坦桑尼亚和毛里塔尼亚等六七个国家据称在德国印刷本国货币，而大多数讲法语的非洲国家都在法国中央银行和法国欧贝特公司（Oberthur Fiduciaire）印刷货币。

Westafrika CFA-Franc BEAC

大多数讲法语的非洲国家都在法国印制货币

达拉西这样的非洲货币的印刷价格，目前尚不清楚。美钞的印刷成本每张钞票为6到14美分。但很有可能，非洲国家的40多种货币的印刷成本相当高。2018年，加纳的一位中央银行官员向当地记者抱怨说，在英国印制本国货币加纳塞地耗资不菲。货币印刷好之后，通常以集装箱装运，还需要支付高额的运输费用。在冈比亚的上述案例中，官员们说，运输费用高达7万英镑（92,000美元）。

进口货币并不奇怪

虽然听起来难以理解，但分析家们说，进口本国钞票的做法并不罕见。世界上许多国家都这样做。例如，芬兰和丹麦将他们的造币业务外包出去，世界各地的数百家中央银行也是如此。只有少数几个国家，如美国和印度，才自己生产自己的货币。

非洲经济研究中心的艾克鲁克（Mma Amara Ekeruche）告诉德国之声，当一个国家的货币需求量不大--不像美元或英镑那样在全球范围内使用--那么制造成本可能很高，在国内印刷货币并不划算。

人口较少的国家，如冈比亚或索马里兰，自己印钞的话，一次开机的产量都超出需求。还有一些国家，比如利比里亚不印刷自己的货币，因为他们根本就没有印刷机--买不起印刷机，也没有印刷技术。只有少数几个非洲国家，如尼日利亚、摩洛哥和肯尼亚，有足够的资源来印制自己的货币。有时，他们也需要用进口来补贴。

他国印钞是否安全？

艾克鲁克指出，一些自己印钞的国家，官员更容易腐败，比如伪造或操纵货币。在很多时候，货币制造外包更加安全。进口也有进口的挑战。2018年，从瑞典运来的一集装箱利比里亚货币不见了，尽管后来得到了解释。

与此同时，德拉鲁这样的公司已经有数百年历史，为世界各地的中央银行进行大量生产，拥有先进的技术，比如采用聚合物，被认为比纸质货币更干净、更耐用、更安全。采用塑料材料可以加入更复杂的防伪功能。

但是，外包也不是没有缺点。如果遭受经济制裁，就比较麻烦了。例如，2011年，在联合国制裁利比亚已故领导人卡扎菲之后，英国扣留了德拉鲁公司生产的利比亚货币订单。

非洲印钞的前景

非洲国家一直在制定计划，以促进非洲内部的贸易。目前，与西方和东方国家的贸易比非洲大陆内部的贸易更多。在非洲印刷纸币将提高非洲大陆的利润，至少在理论上如此。非洲国家可以选择那些有印刷能力的非洲国家，因为它们的业务可能并不饱和。

说起来容易做起来难，这方面的尝试还没有开始。加纳央行前副行长雅士度-曼特（Emmanuel Asiedu-Mante）说："这是由于国家之间的信任问题，而且许多国家多年来一直与海外公司合作印刷。"还有就是非洲法语国家的复杂情况。非洲国家的法郎与欧元紧密挂钩，并在法国生产。

不过，非洲自己印钞前景仍然乐观。冈比亚的中央银行官员们提议与尼日利亚建立伙伴关系，然后寻求更多非洲国家的货币订单。业务多了以后，印制成本和运输成本都可能大幅下降。

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