非洲到底多依赖中国？

(德国之声中文网）最近几天，英国首相梅、德国总理默克尔先后访问非洲，希望能够加强与非洲国家之间的合作。欧洲人，如今急需在非洲"补课"--中国在非洲的影响力，在过去几年间急剧增长。

即将召开的中非合作论坛北京峰会，将会令中国在非洲影响力进一步增长。中国外长王毅在上周的新闻发布会上表示，这将是迄今最大规模的峰会，并强调中非合作"互利双赢"，为各方都带来益处。

中国媒体上的非洲攻势

早在几星期前，中国官方媒体就已经开始为中非合作造势。每天，都会有中国的非洲问题专家出镜，强调中国早已成为了非洲的最大贸易伙伴，盛赞中非关系的进展速度。

根据联合国方面的统计，2000年，中非之间的贸易额只有100亿美元左右，到了2017年，则高达2000亿美元。中国对非洲国家的直接投资也在迅猛增长。与此同时，非洲与欧美国家之间的贸易额则增长乏力。

中国官方媒体近期还邀请许多非洲政要出镜。《人民日报》海外版引述利比里亚财政和发展部副部长弗洛莫(Augustus Flomo)称，中国是利比里亚发展战略的极其重要伙伴。他指出，双边合作的重点包括道路、电网等基础设施的建设以及医疗卫生系统的现代化。

肯尼亚总统肯亚塔在接受中国官方电视台的采访时则迎合说，中非合作论坛峰会"为所有参与国都提供了巨大的机遇，我们非洲明白，只有拓展同中国的关系，才能获益。"他还盛赞中非之间市场开放，认为贸易保护主义政策长期来看只会损害非洲人民的利益。

"阻碍非洲经济自主发展"

德国莱比锡大学的发展经济学家卡佩尔(Robert Kappel)认为，肯尼亚总统本应该对中国的出口补贴政策提出批评，因为这破坏了非洲的市场；许多中国企业以低廉的价格向非洲国家出口自行车、手电筒、蜡烛、冰箱等各类消费品，肯亚塔在中国电视节目中赞扬的所谓自由贸易，对非洲国家的工业化进程起到了破坏作用。

肯尼亚就因为铁路项目而负债累累

卡佩尔指出，非洲国家正在对来自中国的贷款产生依赖性，内涵巨大风险。"中国资助建设基础设施，比如从吉布提到埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的铁路线、从蒙巴萨到内罗毕的铁路线等。这些建设项目耗资巨大，而非洲国家今后必须要偿还这些贷款，中国人现在可不会白送钱。"卡佩尔认为，许多非洲国家正因此而掉入债务陷阱。

悄悄左右政治进程

在经济之外，中非合作还涵盖了政治以及文化领域。在南苏丹，中国军队参与联合国维和行动。在吉布提，中国建立了军事补给基地。卡佩尔指出，如今的中国正在对非洲的政治进程施加巨大影响力。"中国总是声称，不干涉别国内政。但是，中国却非常具有针对性地对政治进程施加影响，即便这种做法非常地隐蔽。"

卡佩尔认为，中国的这一策略已经奏效，这点在台湾问题上尤其明显：除了斯威士兰，所有的非洲国家都已经和台湾断交。"中国促使所有非洲国家在某种程度上只和北京方面合作，这里就有着非常显著的政治影响力。"

而在许多分析人士看来，执掌津巴布韦政权三十余年的穆加贝下台，中国也在其中发挥了重要作用。他的继任者曾经在政权更迭前不久的2017年11月访问北京。不过，中国政府则否认对津巴布韦的内政施加了影响。而在穆加贝下台后不久，津巴布韦和中国就"战略伙伴关系"达成了协议。