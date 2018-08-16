非洲到底多依赖中国？

(德国之声中文网）最近几天，英国首相梅、德国总理默克尔先后访问非洲，希望能够加强与非洲国家之间的合作。欧洲人，如今急需在非洲"补课"--中国在非洲的影响力，在过去几年间急剧增长。
即将召开的中非合作论坛北京峰会，将会令中国在非洲影响力进一步增长。中国外长王毅在上周的新闻发布会上表示，这将是迄今最大规模的峰会，并强调中非合作"互利双赢"，为各方都带来益处。
中国媒体上的非洲攻势
早在几星期前，中国官方媒体就已经开始为中非合作造势。每天，都会有中国的非洲问题专家出镜，强调中国早已成为了非洲的最大贸易伙伴，盛赞中非关系的进展速度。
根据联合国方面的统计，2000年，中非之间的贸易额只有100亿美元左右，到了2017年，则高达2000亿美元。中国对非洲国家的直接投资也在迅猛增长。与此同时，非洲与欧美国家之间的贸易额则增长乏力。
中国官方媒体近期还邀请许多非洲政要出镜。《人民日报》海外版引述利比里亚财政和发展部副部长弗洛莫(Augustus Flomo)称，中国是利比里亚发展战略的极其重要伙伴。他指出，双边合作的重点包括道路、电网等基础设施的建设以及医疗卫生系统的现代化。
肯尼亚总统肯亚塔在接受中国官方电视台的采访时则迎合说，中非合作论坛峰会"为所有参与国都提供了巨大的机遇，我们非洲明白，只有拓展同中国的关系，才能获益。"他还盛赞中非之间市场开放，认为贸易保护主义政策长期来看只会损害非洲人民的利益。
"阻碍非洲经济自主发展"
德国莱比锡大学的发展经济学家卡佩尔(Robert Kappel)认为，肯尼亚总统本应该对中国的出口补贴政策提出批评，因为这破坏了非洲的市场；许多中国企业以低廉的价格向非洲国家出口自行车、手电筒、蜡烛、冰箱等各类消费品，肯亚塔在中国电视节目中赞扬的所谓自由贸易，对非洲国家的工业化进程起到了破坏作用。
肯尼亚就因为铁路项目而负债累累
卡佩尔指出，非洲国家正在对来自中国的贷款产生依赖性，内涵巨大风险。"中国资助建设基础设施，比如从吉布提到埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的铁路线、从蒙巴萨到内罗毕的铁路线等。这些建设项目耗资巨大，而非洲国家今后必须要偿还这些贷款，中国人现在可不会白送钱。"卡佩尔认为，许多非洲国家正因此而掉入债务陷阱。
悄悄左右政治进程
在经济之外，中非合作还涵盖了政治以及文化领域。在南苏丹，中国军队参与联合国维和行动。在吉布提，中国建立了军事补给基地。卡佩尔指出，如今的中国正在对非洲的政治进程施加巨大影响力。"中国总是声称，不干涉别国内政。但是，中国却非常具有针对性地对政治进程施加影响，即便这种做法非常地隐蔽。"
卡佩尔认为，中国的这一策略已经奏效，这点在台湾问题上尤其明显：除了斯威士兰，所有的非洲国家都已经和台湾断交。"中国促使所有非洲国家在某种程度上只和北京方面合作，这里就有着非常显著的政治影响力。"
而在许多分析人士看来，执掌津巴布韦政权三十余年的穆加贝下台，中国也在其中发挥了重要作用。他的继任者曾经在政权更迭前不久的2017年11月访问北京。不过，中国政府则否认对津巴布韦的内政施加了影响。而在穆加贝下台后不久，津巴布韦和中国就"战略伙伴关系"达成了协议。
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童工泛滥，亚洲、非洲重灾区
世界无童工日
据估计，全球共有1.68亿童工。每年的6月12日是世界无童工日。1999年国际劳工组织（ILO）成员国通过了一份反对最恶劣形式的童工劳动公约，此公约适用于所有18岁以下的儿童，主要禁止的内容包括奴役和色情活动。
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童工泛滥，亚洲、非洲重灾区
公平手机Fairphone
根据联合国儿童基金会的数据，绝大多数的童工主要从事的农业生产以及服务业工作。不过，像智能手机这样的电子产品，也可能会有童工的参与，比如矿产原料的开采。一些公益组织现在正开展多个跨国项目，推出了几款“公平手机”，确保从原料开采到销售上架的全过程都不虐待劳工，同时尽可能符合可持续原则。
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童工泛滥，亚洲、非洲重灾区
难民童工
从童工数量来看，非洲地区是重灾区，亚洲紧随其后。图为土耳其的一间纺织工厂，一名不到10岁的叙利亚难民正在操作缝纫器械。(摄于2016年5月)
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童工泛滥，亚洲、非洲重灾区
印度制造的毛巾
图中为印度南部泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）的童工，这是一家生产毛巾的工厂。这个孩子仅是百万大军的一员：据估计，亚洲约有近6200万童工。也就是说，亚洲大约7%的5到17岁的青少年儿童都定期被迫工作。
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童工泛滥，亚洲、非洲重灾区
工作代替上学
他们既不能读书也不能写字，因为要从事造砖工作。许多贫穷的印度孩子很小开始就要工作添补家计。孩子们一天工作十个小时，领到的报酬却少得可怜，只有约80美分。
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童工泛滥，亚洲、非洲重灾区
廉价劳动力
根据印度最新人口统计数据，在这个世界最大的民主国家里共有1260万童工。他们在街头叫卖、做针线活、在饭店打杂、在地里摘棉花或敲打砖头。他们是廉价的劳动力：同样的工作，一名童工的报酬只有成人的三分之一。
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童工泛滥，亚洲、非洲重灾区
极其恶劣的工作环境
根据国际劳工组织2013年发布的一份报告，约有一半的童工在从事被列为危险的工作：他们被安排在采石场或私人种植园，从事夜间工作，一般工作时间都超长，其中一些还受到类似奴隶的待遇。此外，他们即没有劳工合同，也没有社会保险。
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童工泛滥，亚洲、非洲重灾区
孟加拉国制造
童工现象在孟加拉国也普遍存在。据联合国儿童基金会称，该国约有五百万儿童要为添补家计而工作，其中一些人的工作环境堪比奴隶，例如在该国最大的出口行业——纺织业。发达国家里不少人身上穿的衣服就出自这些孩子们之手。
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童工泛滥，亚洲、非洲重灾区
在大城市里自力更生
在柬埔寨只有60%的孩子能上到五年级。许多其他孩子都被父母强迫去工作了。上千儿童要在城市街头自力更生，就像在首都金边，他们要为每一天的生存而奋斗。
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童工泛滥，亚洲、非洲重灾区
童工现象依然普遍存在
虽然2000年以来，全球童工数量有所减少：女孩减少40%，男孩25%，但是在亚洲许多国家童工现象依然普遍存在：除印度、孟加拉国还有图中的阿富汗和尼泊尔、柬埔寨以及缅甸等国。
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童工泛滥，亚洲、非洲重灾区
中国也不例外
中国的《宪法》、《劳动法》和《未成年人保护法》中都明文禁止雇用童工：无论是国家机关、社会团体，还是企业事业单位、民办非企业单位和个体工商户，任何用人单位都被禁止招用不满16周岁的未成年人。但是实际生活中， 童工现象依然大量存在。图为两名在四川华蓥一家煤矿场工作的儿童。
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童工泛滥，亚洲、非洲重灾区
打工挣学费
不少出生贫寒的中国孩子需要自己打工赚学费，图中这名生活在江西南昌的小男孩就在暑假里帮父母在工地上干活。
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童工泛滥，亚洲、非洲重灾区
禁而不绝的现象
图中来自贵阳的女孩也在为添补家用而捡垃圾。根据2006年发布的《关于中国童工现象的实地考察报告》，童工主要分布在较低层次的服务性行业和劳动密集型产业，如纺织业、服装加工业、玩具制造业和餐饮业等。
作者: Esther Felden/安静