非洲农地广阔，为何还需进口粮食？

（德国之声中文网）联合国世界粮食计划署表示，俄罗斯军队对乌克兰黑海港口的封锁以及西方对莫斯科制裁的连锁反应，提高了国际粮食和燃料价格，导致数百万非洲人今年面临"前所未有的粮食紧急状况"。

世界粮食计划署本周表示，肯尼亚、索马里和埃塞俄比亚的大部分地区面临着严重的粮食不安全风险。该粮农组织称，在萨赫勒和西非地区，2022年可能有超过4000万人忍受饥饿，而2019年的饥饿人数为1080万人。

在2月底俄罗斯入侵乌克兰之前，新冠疫情和长期干旱已经严重打击非洲经济。非洲大陆三分之一的小麦从俄罗斯和乌克兰进口，乌克兰的战争导致雪上加霜。随着全球市场上粮食价格的飙升，那些并不依赖从俄罗斯和乌克兰进口粮食的国家也在遭受损失。

在过去十年中，非洲的粮食进口费用几乎增加了两倍，但其农业生产本身也一直在稳步增长。非洲大陆拥有大量的可耕地，自给自足有着巨大的潜力，为什么依赖进口粮食？

非洲人生产粮食，但不是自产自销

非洲农田的主要部分用来种植咖啡、可可和棉籽油等出口作物，而非洲人的主食作物小麦和大米则主要依靠进口。

世界银行称，这些进口食品大部分可以在当地生产。非洲国家可以通过用本地作物（如茴香、茶叶、高粱、苋菜和小米）取代外国谷物来提供自给自足水平。非洲国家之间可以进行这些作物的贸易，为年轻人创造急需的就业机会，提高为农民收入。这些作物也能成为健康饮食的基础。

一位非洲妇女采在摘成熟的咖啡豆

位于摩洛哥的非洲植物营养研究所的研究员齐温格（Pauline Chivenge）告诉德国之声："本土作物可以为目前食用的谷物提供更健康的替代品。它们的好处不仅仅是维持粮食安全，而且营养更丰富，含有更多的蛋白质和维生素。"

然而，本土作物长期遭到忽视，主要原因是当地政府和国际公司促进玉米和小麦的大规模生产，并将其作为主食来推广。"研发和机械化的资源都集中在玉米、水稻和小麦上，并以牺牲本地区的生物多样性为代价，大面积地种植单一作物。" 齐温格说。

"但事实上，像玉米和小麦这样的谷物其实并不适合在非洲大多数地区种植，因为那里的水供应不足。"她说，"它们在很大程度上依赖于定期降雨。在气候变化之后，这正成为一个很大的挑战。"

能否用本土作物养活非洲？

柏林洪堡大学的食品和农业经济学家博克尔曼（Wolfgang Bokelmann）同意非洲本土作物没有得到充分利用。在2015年至2018年期间，他监督了一项关于肯尼亚生产和消费本土蔬菜的研究。他告诉德国之声说，"在此之前，我们研究的蔬菜被认为过时了，被称为穷人的食物，原因是殖民化给肯尼亚带来的外国产品占据了主导地位。"



疾病和害虫会对大型单一作物农场造成更大的破坏

博克尔曼认为，一旦政府和非政府组织开始支持当地的蔬菜生产，这种观点就会改变。他说："它们首先进入了当地的日用市场，不久后又被引入到全国性的连锁超市。"

除了健康益处和生态优势外，"本土作物可以赋予弱势人群权力，特别是女性农业生产者。"博克尔曼说，"有许多类型的作物可以短时间内在城市近郊的家庭花园里生长。"

他指出，随着非洲从乡村到城市的持续移民趋势，城市周围的本土作物小农场可以成为不断扩大的贫民窟和边缘社区人口的重要食物来源。

困境和挑战

但齐温格意识到，促进本土作物生产面临许多障碍。种植这些作物的小农户获得化肥的机会有限，这使得他们的生产力低落。他们还缺乏加工和销售其产品的手段。而新鲜的未经加工食物需要快速运输，这在大多数非洲本地市场都难以做到。

此外，当向富裕国家出口经济作物更有利可图时，非洲国家很难简单地转而生产本土粮食。

博克尔曼说："这些国家中的大多数人都面临着一个两难境地。为出口而大规模生产作物--这能为他们带来更多的收入--通过支持本土作物的小规模耕作来养活自己，他们需要做出选择。"

"有人说，较大的单一作物农场更容易管理和实现机械化，因此产量更高。"齐温格说，"另一种说法是，这种大规模生产更容易销售和运输。"

其支持者认为，大量生产可出口的作物，有助于非洲农业的发展和现代化，并使非洲国家在全球市场上拥有经济上的影响力。

但随着乌克兰战争对到全球粮食供应的威胁，生产和分配需要进行调整。

博克尔曼指出，几十年前，拥有一个全球一体化市场的想法很流行，每个国家出口他们自己最擅长生产的东西，同时从其他国家进口它所需要的东西。

他说，"但从新冠疫情之后的世界局势来看，粮食主权，即每个国家和社区种植自己的食物的能力，似乎更为重要。"

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