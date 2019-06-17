非法运芯片到中国 台裔军事专家被定罪

(德国之声中文网) 美国司法部在周二宣布，台裔美籍工程师石宇琦 (Yi-Chi Shih) 非法出口军用芯片到中国的罪名成立。

石宇琦今年64岁，在2018年即被美国联邦调查局逮捕。

美国司法部指出，经过6个月的审讯，石宇琦在6月26日被定罪，被判违反《国际紧急经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act，简称IEEPA) 中针对某些产品未经授权出口的禁令。陪审团亦裁定石宇琦犯有洗钱、邮件与汇款诈欺、伪造报税表、向政府机构作出虚假陈述，以及串谋未经授权进入受保护的电脑获取资料等罪行。

联邦检察官认为，石宇琦不当入侵美国企业以取得设计服务，以及单片微波集成电路(MMICs)的相关信息。美国司法部表示，单片微波集成电路(MMICs)可以提供商业或军事使用，广泛被应用在导弹、导弹导航、战斗机、雷达等电子军事武器当中。

间接协助中国军方

石宇琦今年64岁，台湾出生并在1989年移民到美国。根据其领英(LinkedIn)资料，他取得台湾大学电机工程学系学士、渥太华大学电机硕士、德州大学奥斯汀分校博士之后，便与美国军方有十分深远的合作关系。根据联邦调查局的诉状，他不但在美国海军研究生院(Naval Postgraduate School)担任过三四年的副教授，还曾经受雇于美国政府合作的企业制作MMIC芯片，同时抽时间在美国加州大学担任兼职教授。期间，他在加州创办的通讯技术公司，最后在2007年被美国国防部合作的企业并购。石氏在这些工作以外，同时也是CGTC的总裁和PULLMAN LANE的总经理。

CGTC全名为成都嘉石科技公司(Chengdu GaStone Technology)，总部设在四川成都，主要制造MMIC芯片，从2011年开始将石宇琦列为总裁。但这家公司从2014年8月开始，因为涉及危害美国国家安全与外交政策的活动，被美国商务部列入出口管制实体名单。若没有美国商务部签发的许可，任何人不得出口或移交商品给CGTC。但是，从2010年，也就是CGTC被列入黑名单以前，以及它被列入黑名单以后，该公司都有与PULLMAN LANE开设的银行账户往来的交易记录。

PULLMAN LANE 这家公司曾经在2010年接受过一家叫做「庆安」的贸易公司高达一百万美金的汇款。而美国商业部在2014年，以从事危害国家安全的采购活动甚至未经授权的提供中国军事使用，把庆安贸易公司列入黑名单。

这些金钱往来要追溯到去年12月已经认罪的本案的共同被告，65岁的加州帕萨迪纳人梅杰安(音译，Kiet Ahn Mai)。在联邦调查局探员的报告书当中，梅杰安扮演的角色不只是协助金钱往来，还协助与美国企业进行交涉。而当美国企业代表寄信询问他是否会将芯片拿做出口用途，梅氏谎称只是研究使用，尽管他们自己没有进行任何研究。另外，梅杰安也假装想要购买美国企业专为美国客户定制的MMICs技术，从而获得公司电脑系统的访问权限，然后再由石进入系统盗取MMICs的设计服务。

罗法/夏立民 (综合报导)