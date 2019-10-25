非法移民英国的血泪之路

（德国之声中文网）2000年，在多佛尔港（Dover）入境英国的集装箱卡车上发现58名中国偷渡客的遗体，2004年，23名非法劳工在英格兰西北部的莫克姆湾拾贝时在海潮中丧生。

自2004年的莫克姆湾悲剧后，英国政府收紧了对非法移民的政策，颁布了工头执照法。不仅华工在此地区拾贝的行列中减少，也受近几年来经济危机和英国脱欧的大环境的影响，来英国的非法移民在逐渐减少中，华人劳工通过偷渡入境英国的问题淡出人们的视线。这起惨剧的发生，再一次引发人们对于跨越英吉利海峡的人口贩卖与边境安全等问题的关注。

一直以来，美国和英国都是中国非法移民选择首选入境的目的地。在2015年的一次卧底采访中，地处广州的非法中介小李（化名）告诉记者，一般来说户籍浙江和福建的人比起其他地方的人更难以拿到签证，这跟偷渡客过往的历史有关，就英国的非法移民群体来说，其中大多数来自以上两个地区。

"但当然啦，如果你户籍是属于浙江或者福建的话，也不是说我们就没有办法帮你搞定签证。"当被问到如何保证签证可以顺利拿到时，小李说他们有很多办法，但因为我们是"受理客户"，所以不便对我们透露更多。

近年来，随着中国经济发展，前往英国旅游的游客大幅上升，英国也由此放宽旅游签证政策，从此前的180天最长入境时间延长至2年。许多非法移民中介也开始钻空子，利用此政策来为非法移民办理签证。在2015年为期近4个月的采访过程中，记者和搭档先是通过网络找到非法中介小李，他告诉我们中介费大约在10万人民币左右，为确保签证能顺利拿下，中介会帮助这些非法移民进行面试培训。

卧底之旅

在跟小李的接洽过程中，他告诉我们最快一批移民会从香港转机入境英国，虽然大部分的人会选择俄罗斯航空等廉价航空入境，但通常以"可以最快时间离开境内"为前提来选择航班。于是，按照小李给我们的航班信息，我们提前来到希思罗机场做准备，并希望通过观察可疑的接机人来判断和计划如何接近我们目标锁定的一名男性移民-小王（化名）。

在等待了近一个小时后，我们发现并没有像小李所描述特征的男性出现。在此航班的游客都陆续出关后，我们猜测可疑接机人的目标范围也渐渐在缩小，此时三个学生模样的年轻人进入我们的视野。最终，我们看到一名中年女性被三人接走。

通过对现场电话录音的分析，我们揣测三个接机人为学生。透过小李，我们意外联系到了这位被接走的中年女性­­-向姐。向姐向我们证实，小王的确是跟她一起乘飞机从香港过来，入境时两人说好分开走，以免被怀疑。结果向姐先出关后，发现小王被海关扣留，没能顺利入关。向姐见事不妙，自己就先出关了。后来我们了解到海关因发现小王护照信息有问题，疑似在新加坡打工时有非法移民倾向而将他遣送回国。

事实上接机的人负责的部分仅仅只是从机场把移民接到一位名叫龙哥的人那里，由此他们每人可分得100磅的报酬。龙哥才是真正负责给他们安排住宿的人。

在此后接近一年的时间里，记者用"卧底"的身份与向姐保持联系，试图透过向姐的生活，揭示在英国非法移民，尤其是偷渡来此的女性们的生存状态。跟大多数的移民一样，向姐也来自浙江，2016年时刚满40岁。她说她并不是来自贫困的家庭，也曾在当地经营过一件很大的家具店，只是后来店面倒闭，老公在外欠下一笔债后，她才想到出来做事。联系到中介时，她就已经打定好主意，拿两年的旅游签证来英国打工。 "又听说来英国赚钱不少，行情不错时一个月能挣10万人民币左右（按当时的汇率，大约在一万到一万二英镑一个月）。来英国之前，我的目标是等挣到钱后就返乡回国，之后就再也不打算入境英国。"在电话交谈时，向姐如此表示。

她说来英国最初的几天时间里，龙哥对她不错，也曾经给她安排过到利物浦餐厅打工的工作。但是那里她收入低，除了基本生活开销，基本存不下钱。于是，她开始拖人在伦敦帮她找工作。

现实照进梦想

在辞掉利物浦的工作后，向姐来到伦敦，起初是在唐人街的美甲店工作。一开始店里的人也不太直接跟她介绍工作内容，过了几天，见她也不怕生后，才开始试着用"委婉"的方式说服她从事卖淫工作。

在英国生活一段时候后，向姐和跟她有着相似遭遇的妇女们才意识到中介之前对她们的收入承诺完全不符。如不从事卖淫工作，她们根本无法拿到中介所说的收入，也无法向家里寄钱。对于身担家庭经济重任的女性来说，用身体来换取钱财，是她们不得已的唯一出路。

但在持续一年的接触过程中，向姐也对是否长期留在英国的态度发生了转变。偶尔在晚上通电话的时候，她也会讲述心事。她说自己不过是想挣钱，至于如何挣钱，个中苦味倒也不需要让家人知道，她说在英国这段日子，因为跟自己类似经历的女伴们一起生活，大家渐渐也产生了感情，有时不忙的时候，也一起逛逛街打打牌。两年后回不回国也不着急打算，倒是如果有一天能顺利回国，能在回国后与在英国认识的'姐妹'聊天叙旧，她觉得这样的生活也挺知足，晚年的生活开销就指望着能在英国打工时赚钱存下来。

后来因为种种原因，对于非法移民的卧底采访结束后，与向姐的联系中断，对于她的下落我们不得而知。尽管跟十几年前相比，如今非法移民的入境渐渐由海路转移成由空陆抵达，比如向姐。但很多人口走私犯仍然选择用极端恶劣的条件将劳工人口输入进欧洲各国，转而进入英国。

英吉利海峡两岸的边境问题一直是英法两国十分关注的议题。虽然英国政府在多佛尔港口和英法海峡隧道严加防范，但此次事件的发生让人们有理由相信，偷渡的黑色产业链显然仍在运行。