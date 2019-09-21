非法流媒体如何造成巨额损失

（德国之声中文网）近日，德国、法国和荷兰等国家的调查人员从网络上清除了200多个非法下载付费电视提供节目的服务器，并对许多非法盗版用户采取了断网和没收电脑的行动。希腊和保加利亚流媒体盗版网站也受到调查。据当局估计，网络上的盗版侵权行为给合法流媒体供应商造成的损失可能高达650万欧元。欧洲司法组织表示，有组织的犯罪活动现在已经扩展到这一领域。

虽然调查人员未加说明，但是他们肯定很清楚，被断网的200台服务器只是冰山一角。如今有很多非法流媒体服务器的提供者。要想把它们一网打尽绝非易事。计算机杂志《c't》的专业编辑尤兰（Nico Jurran）说"大多数黑客都是使用正常的电视信号"。目前他们使用的是两种常用的方法。

黑客已经掌握了必要的解密技术

两种非法传播途径

黑客经常会做付费电视供应商的订阅用户。然后接收电视节目，保存电视信号并删除加密，再将这些节目非法传播。第二种方法是通过所谓的"共享卡"。尤兰说： "就是将一个真的芯片卡放入一个特殊的接收器" 。卡上的数据可以共享，使其它用户能够观看付费电视的内容。

足球，尤其是德国甲级足球联赛是最受欢迎的非法流媒体直播的内容。如果你看一下合法供应商的价格表，就不会对此感到惊讶。因为想合法观看其最喜欢俱乐部的所有比赛者，每月要为此支付20至30欧元。因此非法流媒体似乎更有吸引力，尤其是通过互联网搜索可以很快找到想观看的内容。

德甲联赛在中国被黑客盯上

足球比赛的非法提供者如此之多，也要归咎于德甲俱乐部的营销策略。一段时间以来，德甲俱乐部的经理一直尝试在中国打出名声。在此期间，中国电视台也在转播德甲比赛。虽然德甲联赛被作为高级产品进行了广告宣传，但在中国并不是很知名-因此电视台也无法要价太高。

此外，在中国播出的节目通常更容易被黑客攻击。杂志编辑尤兰（Nico Jurran）表示："德甲联赛在中国是排名第五或第六的体育节目，也是令黑客感兴趣的一档节目。他们只需为此付出一点点钱，就可以接收这些节目。通常这类节目的技术安全性不如德国。电视信号一旦被解码，就可以轻松地再次通过网络传输，传播到全世界，而且返回到德国。

付费电视提供商加密有限

因此，尤兰不认为当前打击网络盗版侵权行动真的能够改变境况。他说："我们所看到的是多次行动之一。"就在几年前，破解加密还是很容易的事情。但是现在情况已经改变。付费电视提供商不断将新的加密信息发送到信号接受卡，做出相应的更改。

但是，更改密码受到一定的限制。尤兰说： "电台不能大刀阔斧的全面改动加密方式，因为他们必须确保合法节目接收人能够不受任何干扰地接收信号"。为了避免非法观众，付费电视台必须长久的改用另外一种技术。

实际上，这意味着付费电视提供商的服务器必须与互联网连接并定期与提供商联系。 这是确保接收卡和接收器都没有被被篡改的唯一方法。 这将使黑客的操作更加困难。 不过是否可以完全阻止非法流传输仍然值得怀疑。 本周的网络盗版大搜查行动也表明，非法网络盗版生意是一笔很赚钱的生意。 而且，由于通常打击行动只针对提供商，而不是针对非法流媒体的用户，因此这个生意会继续存在。 因为凡是有需求的地方，就会有供应。许多人并不在乎合法还是非法。