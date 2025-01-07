“非法干预”？日美钢铁公司将拜登告上法院

新日铁与美国钢铁公司并购案被拜登总统叫停后，纠纷进入下一回合：两家钢铁公司就拜登决定的合法性向法院送交了诉状。

（德国之声中文网）新日铁（Nippon Steel）同美国钢铁公司（US Steel）周一（1月6日）针对拜登总统阻止收购案一事提起诉讼。他们指责华盛顿政府对合法贸易进行了“非法干预”。

他们在诉讼中指出，采取法律手段是为了“纠正对新日铁收购美国钢铁公司持续进行的非法干预”。诉状写道，即将于1月20日卸任的拜登因“纯粹的政治原因”滥用其影响力，阻止了该交易。他们称，拜登为了讨好工会，忽视法律规定，强行干预交易。

新日铁的许诺

新日铁曾将此次收购描述为一项挽救美国钢铁公司的计划，认为这家公司早已过了全盛时期。去年11月，新日铁承诺将在美国钢铁公司进行“大规模”投资，以“保证美国钢铁产业的光明未来”。它还承诺在位于宾夕法尼亚州和印第安纳州的工厂进行27亿美元的投资，并保证会遵守与工会的现有协议。但反对者坚持认为，收购后，日本公司可能会大幅裁员。

在过去数月中，拜登一直批评这项高达149亿美元的收购计划，但由于顾虑美日关系，一直未采取行动。然而，上周五（1月3日）拜登总统宣布以国家安全为由拦下此次收购。拜登在一份声明中表示：“此次收购将使美国最大的钢铁生产商之一受到外国控制，并对我们的国家安全和关键供应链构成风险。这就是我采取行动阻止这笔交易的原因。”

拜登的决定遭到了两家公司、东京以及一些美国商业团体的强烈批评，但却得到了美国钢铁工人联合会的热烈欢迎。该工会称，这是一项“维护强大国内钢铁产业的大胆行动”。

拜登：新日铁收购案涉及国家安全 图像来源: Kevin Lamarque/REUTERS

日本首相担忧

同样也是在周一，日本首相石破茂表示，拜登的决定引发了对未来日本在美国投资的担忧。他说，“遗憾的是，日本工业界确实对未来的日美投资关系表示担忧，”他对记者说道。“这是我们必须认真对待的事情。”

他补充道：“我们将强烈要求美国政府采取措施，消除这些担忧。他们需要清楚解释为何存在国家安全问题，否则无法继续就此事进行有效讨论。”

日本和美国是彼此的最大外国投资来源国。拜登阻止该交易的决定罕见地得到了两党支持。候任总统特朗普及其即将上任的副总统万斯也曾公开反对这项收购。

然而，美国商会指出，日本是美国“重要而可靠的盟友”，其在美投资创造了近100万个就业岗位。

日本企业家组成的经济同友会指出，保护主义的贸易政策可能在特朗普政府下得到加强，“在经济安全领域，我们应加强与韩国、澳大利亚、菲律宾和印度等志同道合国家的展开合作，避免完全依赖美国。”

（法新社等）

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