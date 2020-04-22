非政府组织 ：欧洲记者面临的威胁越来越大

(德国之声中文网)欧洲的新闻自由正面临越来越大的威胁，周三公布的最新数据显示，对记者使用恐吓的现象日益增多。欧洲委员会促进保护新闻业和记者安全平台发布的一份报告中，作者们指出："现今欧洲媒体自由状况很差。恐吓记者，让他们保持沉默的趋势日益明显"。该平台由欧洲委员会与14个国际新闻自由组织和记者组织共同运营。报告分析了2019年平台记录的事件数量。

死亡威胁

根据平台记录，去年欧洲新闻自由方面发生了142起严重的威胁事件，其中33起是记者受到人身攻击，17起拘留或监禁事件，43起骚扰和恐吓，还有2起为死亡威胁。报告写道："选举、公投和其他重要政治事件期间，记者受到的攻击、恐吓和迫害正在增加。"

文件提到了2019年两名记者的死亡：北爱尔兰记者莱拉·麦基在示威游行中遭枪击身亡;乌克兰记者瓦迪姆·科马罗(Wadim Komarow)在家中遭人暴力殴打致死。

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报告指出，至2019年底，至少有105名记者在土耳其、阿塞拜疆、俄罗斯和俄罗斯控制的克里米亚地区被关押。报告还点名指出，俄罗斯、土耳其以及欧盟成员国匈牙利、波兰、马耳他、保加利亚和法国都存在妨碍新闻自由问题。

国家管控媒体

报告指出，常常违反宪法的那些国家，将媒体国有化往往会导致记者受到骚扰。比如保加利亚，该国大部分报纸"由一名政客拥有的一个集团掌控。"

作者还提到了2017年马耳他记者马耳他调查性报道记者达芙妮·卡鲁阿娜·加里齐亚（Daphne Caruana Galizia）的死亡，她遭到汽车炸弹袭击而身亡。

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欧洲议会绿党议员斯芬·吉戈德（Sven Giegold）表示，卡鲁阿娜·加里齐亚在揭发马耳他的洗钱和腐败指控上扮演着中心角色。有些指控针对的是马耳他政府的高层官员。报告说，法国去年针对报道反政府抗议活动的记者的暴力活动也有所增加:"许多记者成为安全部门恐吓和攻击的受害者。https://p.dw.com/p/2m2s9

报告作者呼吁欧洲决策者将这些数字当作"警钟"并采取行动，为欧洲的记者提供更大的支持。