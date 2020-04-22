非政府组织 ：欧洲记者面临的威胁越来越大

(德国之声中文网)欧洲的新闻自由正面临越来越大的威胁，周三公布的最新数据显示，对记者使用恐吓的现象日益增多。欧洲委员会促进保护新闻业和记者安全平台发布的一份报告中，作者们指出："现今欧洲媒体自由状况很差。恐吓记者，让他们保持沉默的趋势日益明显"。该平台由欧洲委员会与14个国际新闻自由组织和记者组织共同运营。报告分析了2019年平台记录的事件数量。
死亡威胁
根据平台记录，去年欧洲新闻自由方面发生了142起严重的威胁事件，其中33起是记者受到人身攻击，17起拘留或监禁事件，43起骚扰和恐吓，还有2起为死亡威胁。报告写道："选举、公投和其他重要政治事件期间，记者受到的攻击、恐吓和迫害正在增加。"
文件提到了2019年两名记者的死亡：北爱尔兰记者莱拉·麦基在示威游行中遭枪击身亡;乌克兰记者瓦迪姆·科马罗(Wadim Komarow)在家中遭人暴力殴打致死。
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报告指出，至2019年底，至少有105名记者在土耳其、阿塞拜疆、俄罗斯和俄罗斯控制的克里米亚地区被关押。报告还点名指出，俄罗斯、土耳其以及欧盟成员国匈牙利、波兰、马耳他、保加利亚和法国都存在妨碍新闻自由问题。
国家管控媒体
报告指出，常常违反宪法的那些国家，将媒体国有化往往会导致记者受到骚扰。比如保加利亚，该国大部分报纸"由一名政客拥有的一个集团掌控。"
作者还提到了2017年马耳他记者马耳他调查性报道记者达芙妮·卡鲁阿娜·加里齐亚（Daphne Caruana Galizia）的死亡，她遭到汽车炸弹袭击而身亡。
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欧洲议会绿党议员斯芬·吉戈德（Sven Giegold）表示，卡鲁阿娜·加里齐亚在揭发马耳他的洗钱和腐败指控上扮演着中心角色。有些指控针对的是马耳他政府的高层官员。报告说，法国去年针对报道反政府抗议活动的记者的暴力活动也有所增加:"许多记者成为安全部门恐吓和攻击的受害者。https://p.dw.com/p/2m2s9
报告作者呼吁欧洲决策者将这些数字当作"警钟"并采取行动，为欧洲的记者提供更大的支持。
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为维护新闻自由遭受迫害的媒体人
中国：高瑜
曾为德国之声撰稿的中国记者高瑜是异议人士、博客作者和人权活动家。她在中国受到巨大压力。高瑜在2014年被逮捕，并于2015年4月以涉嫌泄露国家机密罪被判处高达七年的有期徒刑。在国际压力下，她获准出狱但在家中被软禁。
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俄罗斯：尼古拉·安德鲁什申科（Nikolai Andruschtschenko）
在圣彼得堡街头，他在光天化日之下被不明身份者殴打。2017年4月19日，73岁的尼古拉·安德鲁什申科因伤势严重死亡。这位记者经常撰文抨击破坏人权和刑事犯罪行为。在他最后的一篇文章中，他还在揭露总统普京借助犯罪分子和克格勃的扶持上台的丑闻。
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墨西哥：米罗斯拉瓦·布雷西（Miroslava Breach）
2017年3月23日，她在自家门前被杀手枪杀。枪手向其头部连开8枪。布雷西经常报道墨西哥贩毒集团贪污、腐败的罪行。她是今年3月份在墨西哥被杀害的第3名记者。
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伊拉克：什法·加迪（Shifa Gardi）
2017年2月25日，女记者希法·加迪在伊拉克北部战争前线死于地雷爆炸。这位伊朗女性任职于埃尔比勒的库尔德新闻电视台，是经常对伊拉克军队与“伊斯兰国”之间的战事进行报道的战地女记者。在摩苏尔地区，已多次发生所谓的“伊斯兰国”恐怖分子绑架，驱逐或者杀害记者事件。
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孟加拉：阿维济特·罗伊（Avijit Roy）
阿维济特·罗伊建立了取名“Mukto Mona（自由精神）”的博客群。他自称是“世俗人道主义者”，因此引起孟加拉伊斯兰极端分子的仇恨。罗伊生活在美国。2015年2月他前往达卡参加书展时，宗教狂热分子用刀将他残暴刺死。在孟加拉，经常有持批评性立场的博主被伊斯兰极端分子杀害。
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沙特阿拉伯：雷夫·巴达维（Raif Badawi ）
这位沙特阿拉伯互联网活动家被判处十年有期徒刑和鞭打1000下的酷刑。自2012年以来，雷夫·巴达维便因“侮辱伊斯兰”罪被监禁。在2015年1月，他第一次遭受公开鞭笞。鉴于要求将其释放的全球性运动，当局停止了对他的处罚。他的妻子恩萨夫·海达尔（ Ensaf Haidar）和孩子在加拿大获得庇护。
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乌兹别克斯坦：萨里扬·阿布杜拉克曼诺夫（Salijon Abdurakhmanov）
自2008年以来，萨里扬·阿布杜拉克曼诺夫便过着铁窗生活。仅以凭空捏造的证据，他便被判处所谓的窝藏毒品罪。记者无国界组织称当局给批评人士扣上窝藏毒品的帽子是为了封其口。阿布杜拉克曼诺夫的“罪行”是：他为独立的网络媒体、美国之音以及其它媒体撰写抨击贪腐、破坏人权和环境的报道。
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土耳其：丹尼斯·于杰尔（Deniz Yücel）
土耳其裔德国记者丹尼斯·于杰尔自2017年2月以来被监禁在土耳其的一所监狱。土耳其当局指控这名“世界”报记者进行恐怖主义宣传和煽动，但是却拿不出任何证据。尽管德国爆发大规模抗议活动，土耳其总统埃尔多安仍宣布永远不会释放于杰尔。自2016年7月土耳其爆发未遂政变以来，已经有140多名媒体工作者被逮捕。
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阿塞拜疆：默赫曼·胡赛诺夫（Mehman Huseynov）
他出版了社交网络杂志，鞭挞腐败和侵犯人权的行为。胡赛诺夫是阿塞拜疆最普及的视频博主之一。他发起的“追捕贪官”运动矛头指向阿塞拜疆的高级贪官。他因此多次受到威胁，2017年3月被以诽谤罪判处两年监禁。
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马其顿：托米斯夫·凯萨罗维斯基（Tomislav Kezarovski）
他是东南欧唯一被关押的政治犯：托米斯夫·凯萨罗维斯基令当局不舒服，因为他援引警方内部报告并对另外一名因不明死因的记者展开调查。他在2013年10月的一次令人置疑的庭审中被判处四年半有期徒刑，二审时被判两年监视居住。现在，他正在著书描述他的狱中生活。