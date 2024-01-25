非政府组织：德国旅行社在新疆人权问题上助纣为虐

(德国之声中文网）1月23日，联合国人权理事会开始审议中国人权状况，这是五年来的第一次。过去一段时间以来，有关中国当局镇压维吾尔少数民族、打压香港民主运动以及对藏人实施汉化政策的报道越来越多。

中国代表团则在人权理事会上多次强调，中国令"数百万人摆脱了贫困"。这是中国官方回应人权指控时的一贯说法。

但来自加拿大、法国、意大利、英国以及德国的代表，则对中国的人权记录提出了措辞强烈的批评。他们敦促中国停止继续在新疆、香港以及西藏践踏人权，停止肆意逮捕、停止施用死刑、停止对少数民族实施强制节育，停止对境外人权积极分子的打压，并保障新闻和网络的自由。美国代表表示："对于新疆和西藏所发生的反人类行为，我们予以强烈谴责。"

"明确的立场"

基民盟基社盟联邦议会党团代表团人权事务发言人勃兰特（Michael Brand）表示，德国方面所表达出的明确立场是"当前应该做的正确事情"。他说：因为德国对日益残暴的中国的态度决定了我们是否已经吸取了当年对俄罗斯立场的教训，还是我们想从中国那里得到更糟糕的教训"。布兰德敦促"各方对新的形势有深刻意识，不要再在利益驱使之下，令德国和欧盟失去棱角。"

很多国家在联合国人权理事会上，要求取消2020年开始生效的香港国安法。由北京中央政府颁布的这项法律，将"分裂、颠覆、恐怖主义以及勾结境外势力"定为刑事犯罪，而根据所谓"一国两制"原则，香港本应自行立法。首批依据这项法律的法庭诉讼已经开始进行。

香港代表则在人权理事会上表达了实施这项法律的必要性："国安法的实施结束了旷日持久的社会动荡和恐惧。"

"认识一下维吾尔家庭"

2022年，联合国人权事务高级专员发表了有关新疆人权状况的报告。报告中，联合国对中国做出了严重指控，并称当地可能发生了反人类罪行。很多维吾尔及其他穆斯林少数民族遭到关押。而中国方面则表示，这些只是对维吾尔人提供的职业培训项目。联合国同时还指责中国在新疆破坏清真寺，并在日常生活中对维吾尔语言文字进行限制。这些指控也遭到中国方面的驳斥。

联合国人权理事会听证活动开始前数天，总部位于华盛顿的"维吾尔人权项目"Uyghur Human Rights Project 对十八家欧洲旅行社提出了批评，其中包括五家德国旅行社。

维吾尔人权项目的埃尔文（Peter Irwing）表示："这些旅行社提供了一些新疆旅行项目，同破坏文化遗产、制定民族基因库、监控和关押维吾尔人直接相关。

其他一些旅游项目，如走访维吾尔家庭、同维吾尔人共同用餐等活动也是存在问题的，因为相关维吾尔家庭迫于当局的监控根本无法拒绝游客来访。

按照这家非政府组织的说法，中国政府正在大力发展新疆的旅游业，以美化和掩盖他们践踏人权的行为。总部设在慕尼黑的世界维吾尔大会主席杜里坤（Dolkun Isa）表示，欧洲的一些旅游服务商正在助纣为虐，"这种迎合中国宣传的行为和协助种族屠杀没有区别。这是一种严重的罪行。"

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