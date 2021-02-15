非成員國卻參加北約峰會 澳洲劍指中俄？

（德國之聲中文網）澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）週日（26日）啟程赴歐，將與其他幾位印太領導人一起出席本週將在西班牙舉行的北約峰會，峰會預計將討論北約如何支持烏克蘭對抗俄羅斯。阿爾巴尼斯可能會迫使北約對俄羅斯和中國採取強硬立場，也有消息指出，他可能在會後突訪烏克蘭。

阿爾巴尼斯於歐洲時間週一（27日）下午，抵達西班牙首都馬德里。這是阿爾巴斯尼上台後首次赴歐洲訪問，並與新西蘭、南韓和日本等「亞太夥伴」同行，一起參加這場被稱作是有史以來最大規模的北約峰會。

澳洲公共媒體SBS報導，澳洲時間26日晚間，阿爾巴斯尼在悉尼登上飛往歐洲的飛機之前在停機坪受訪時提到，「我們生活在一個不確定的世界」，並稱中國和俄羅斯近期的安排和密切關係，「意味著這對我們地區也非常重要」。

阿爾巴尼斯指出，澳大利亞被邀請參加本次的北約峰會，是因為民主國家必須團結一致，反對俄羅斯對烏克蘭的野蠻入侵。他說：「我們將在全球和印太地區與我們的盟友和夥伴合作」。

澳大利亞非北約成員國家，但是美國政府指定的「非北約主要盟友」。

澳總理考慮訪問基輔

外傳阿爾巴尼斯本次的歐洲行也將考慮訪問烏克蘭首都基輔，以表達澳洲對烏克蘭的支持。對此，他上週四（23日）在澳洲廣播公司ABC的節目中說：「我們不想通過進行這樣的訪問，造成澳大利亞人員面臨風險的情況，但我們會接受這個建議，並採取相應的行動。」

這被認為暗示了他可能會在返回澳洲之前造訪烏克蘭，但有關計劃的細節仍屬機密，外界尚不清楚，並且將持續受基輔安全局勢的影響。

根據目前最新消息，阿爾巴尼斯表示他仍在就在基輔拜訪烏克蘭總統澤連斯基是否安全，接受「安全建議」。

SBS曾在6月中旬報導，烏克蘭駐澳大利亞大使米羅什尼琴科（Vasyl Myroschnychenko），公開敦促澳洲總理訪問烏克蘭，他強調：「對澳大利亞來說，這是一項至關重要的投資。你們有抵制世界脅迫和欺凌行為的傳統，因此為烏克蘭挺身而出並提供更多援助非常重要。」

澳大利亞目前向烏克蘭提供了超過2.85億澳元的軍事援助，包括提供烏克蘭「大毒蛇」裝甲車和裝甲運兵車。

中俄將成北約峰會焦點

《悉尼先驅晨報》報導，歐洲國家對中國新的現代軍事裝備投資，以及控制關鍵基礎設施的願望，越來越感到不安，這迫使北約領導人必須著手解決這個問題，採取更強硬的立場。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）上週表示，中國公開挑戰基於規則的國際秩序。

斯托爾滕貝格說：「我們不將中國視為對手，但我們需要認識到，中國的崛起使我們也必須解決這個問題」。

與去年在布魯塞爾舉行的峰會相比，這是一個明顯的轉變。斯托爾滕貝格在上次峰會上表示，雖然中國的軍事集結、日益增長的影響力和脅迫行為，對聯盟的安全構成了一些挑戰，但仍有機會與北京接觸，尤其是在氣候變遷和軍備控制問題上。

然而北約內部對於高調對抗中國，也有不同的意見。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）此前曾警告稱，北約不應「分散自己」並在與中國的關係上形成「偏見」。立陶宛和葡萄牙的外交官也表達了他們對過於關注中國的擔憂，因為北約國家沒有任何與中國的直接邊界，與俄羅斯的情況不同。

中國一再批評西對俄羅斯的制裁，同時將烏克蘭危機歸咎於北約東擴。中國國家主席習近平上週警告不要「擴大軍事同盟」，呼籲世界各國共同克服困難。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



上週日（26日），七國集團（G7）領導人在德國展開了年度峰會，也談到中國的「強制性經濟做法」，且這些做法近年來變得更加咄咄逼人。

美國、英國、澳大利亞、新西蘭和日本也在上週六（25日）發起了一項新的倡議，以幫助太平洋島國在中國日益成為目標的海域增加存在感。

這項「藍太平洋夥伴」計畫，是在與太平洋島國進行了幾天會談之後才出現的。該計劃旨在幫助斐濟、帕勞、薩摩亞和馬紹爾群島等小島國，解決從氣候變化到非法捕撈等問題，同時也標誌著共同努力應對中國方面提出的倡議。

（《悉尼先驅晨報》、SBS、澳廣）

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