"非常高"！世卫组织上调疫情风险  德加强防疫力度

世卫组织将全球新冠病毒传播的风险评估上调至最高级"非常高"。韩国确诊人数一夜激增，德国、意大利、伊朗的确诊病例也都有所上升。柏林国际旅游展宣布取消，德国出台了更严格的入境健康检疫。美国也宣布了更多的防疫措施。
（德国之声中文网）鉴于病例数量不断增加，世卫组织WHO将新冠病毒传播和影响的风险评估从原来的"高"上调到"非常高"的级别，这是WHO风险评估中的最高级。
世界卫生组织总干事谭德塞表示，人们仍有机会控制这种病毒，尚无证据表明该病毒正在社区中自由传播。他说："遏制这种病毒的关键是切断传播链。"
德国确诊人数上升
柏林罗伯特·科赫研究所（RKI）指出，全球超过50个国家大约有8.3万感染者。疫情最严重的地区依旧是武汉。本周六（2月29日）的中国官方数据显示，死亡人数比前一日增多了47例。
德国确诊人数也继续上升，周六的数字显示德国已确诊了超过70个病例。大部分确诊患者集中在北威州和巴符州，巴伐利亚、汉堡、黑森州也有确诊病例。尤其在西部的北威州，确诊人数已经达到了近40人。最新的病例包括波恩市小学生课后公共托班机构的一名工作人员，他此前也曾在北威州疫情中心海恩斯贝格镇(Heinsberg)参加过狂欢节活动，据信就是在那里与北威州首位确诊患者有过接触，后者目前依然处于重症状态，在杜塞尔多夫的医院中接受治疗。
尽管感染人数不断上升，柏林罗伯特·科赫研究所的专家迄今认为德国没有太大风险。
加强入境健康管理
由德国联邦内政部和卫生部联合组成的新冠病毒危机小组决定采取进一步的防疫措施，扩大边境的预防，并由联邦政府集中采购和贮备防护设备。危机小组还宣布，乘坐飞机或轮船从韩国、日本、意大利和伊朗入境德国的所有乘客都要申报健康状况。先前只有来自中国的乘客要遵守这样的规定。火车公司必须将有病症的乘客上报。
德国柏林国际旅游贸易展览会(ITB)在危机小组提出建议之后，于周五晚上宣布取消展会。原定于周三在柏林拉开帷幕的ITB是全球最大的旅游博览会，展会组织方透露，无法达到当地卫生部门提出的高要求："当局下达的指令包括，每位参展人必须上交证明，证明其并非来自风险地区，或者证明他们没有与风险地区的人有过接触。" 柏林国际展览有限公司无法达到这些要求。
美国取消东盟峰会
美国采取了更严格的防疫措施：据一位政府官员称，白宫无限期推迟了东盟特别峰会。特朗普原本邀请东盟各国领导于3月14日在拉斯维加斯召开这场会议。
此外，美国建议公民不必要或非紧急情况下不要前往意大利旅行。意大利的确诊人数也继续上升，新冠病毒感染者人数已逾800，到周五晚上， 累计死亡人数达到21人。
在美国，尤其令人担忧的是，周五出现了一名感染源尚不清楚的病例。卫生当局指出，这名成年男子近期内并未旅行，显然与其他感染者也没有接触。
韩国确诊人数一夜暴增
韩国感染人数激增也引发人们担忧。韩国中央防疫对策本部本周六（2月29日）通报，截至当天下午，韩国较前一天新增确诊病例813例，这是韩国疫情爆发以来单日增加新病例最多的一天。
伊朗也情况堪忧。卫生部发言人贾汉普尔（Kianusch Dschahanpur）在周六的新闻发布会上指出，伊朗确诊人数达到593，比一天之前增加了205例。他指出，病毒在伊朗不断传播扩散，大中小学校继续停课。他呼吁民众不要乘坐公共交通工具，若无必要不要外出。
文木 / 王凡（德新社，美联社，法新社，韩联社等）