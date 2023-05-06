非常英国：查尔斯三世加冕礼的花样周边

可以咬一口的“国王”

融化在你的嘴里，而不在你的手里：艺术家林赛-克拉克（Jennifer Lindsey-Clarke）在给这个重达23公斤的巧克力塑像进行最后的润色。在英国各地超市里，加冕礼小蛋糕、加冕礼啤酒，甚至这对王室夫妇爱犬杰克·拉塞尔的周边甜点都是最畅销的商品。