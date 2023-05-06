非常英国：查尔斯三世加冕礼的花样周边

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英国国王查尔斯三世和王后卡米拉的加冕典礼在5月6日举行。热情的王室粉丝和精明的商业公司摩拳擦掌，以千奇百怪的方式来庆祝这个特别的日子。
对于一些王室成员的铁杆粉丝来说，5月6日在威斯敏斯特教堂举行的查尔斯三世和他的妻子卡米拉王后的加冕仪式的意义非比寻常。图中的这位王室粉丝劳雷（John Loughrey）戴着一顶挂着各种纪念品的帽子。早在四天前，他就已经等待在伦敦的加冕路上。
当然，卡米拉的蜡像早已存在。现在赶上加冕典礼，伦敦的杜莎夫人蜡像馆推出了新的卡米拉王后蜡像，艺术家格林纳威（Sophie Greenaway，图左）和帕克斯（Claire Parkes，图右）对其进行了最后润色，以便让蜡像在大喜之日看起来精神抖擞。
这样一个罕见的王室活动，当然需要大量的准备。其中就包括国王卫队的练习。数以千计的英国皇家卫队成员将参与加冕典礼的庆祝活动。一旦王冠戴在查尔斯头上，派对就真正开始了：酒馆被允许比平日营业更长时间。
在温莎乐高乐园度假村，“加冕礼”的准备工作也在进行中，图中是白金汉宫的乐高模型。而乐高模型制作者安德森（Daniel Anderson）给查尔斯国王的乐高模型也戴上了一个小皇冠。
大约2200名受邀嘉宾参加在威斯敏斯特教堂举行的加冕仪式。其他人则可以尽情收集这些过去数月在英国随处可见的纪念物：英国国旗装饰物、皇冠模型（图）以及带有国王肖像的餐巾纸等等。
融化在你的嘴里，而不在你的手里：艺术家林赛-克拉克（Jennifer Lindsey-Clarke）在给这个重达23公斤的巧克力塑像进行最后的润色。在英国各地超市里，加冕礼小蛋糕、加冕礼啤酒，甚至这对王室夫妇爱犬杰克·拉塞尔的周边甜点都是最畅销的商品。
国王卫队的皇家骑炮队在加冕典礼前的几天里忙得不可开交。紧锣密鼓的训练也是为了让马匹适应炮声和人群的干扰。而这种场面对动物的神经也是一种压力测试。
想体验当王后、国王的感受？那就去坐伦敦眼吧！这个摩天轮的一个玻璃座舱已经被装饰成威斯敏斯特教堂的风格，里面配有加冕椅的复制品。虽然费用是平常价格的数倍，但你可以试戴皇冠——当然也是真正宝石皇冠的复制品。
法国各地反对退休制度改革的抗议活动已经持续多日。鉴于工会已经呼吁下周二继续罢工和抗议，英国国王查理三世原定周日开启的访法行程推迟。马克龙虽然在去年成功连任总统，但是他的养老金改革计划却极不受欢迎。
英国哈里王子回忆录《备胎》在未上市前就提前曝光，造成不小的回响。如今此书已经于1月10日发行，开卖首日就售出了40万册。哈里在书中提到，曾向父亲要求不要与卡米拉结婚，他在书中也将卡米拉描述得像个「邪恶的继母」。
作为史上等待时间最长的储君，查尔斯王子在媒体留下的记录，除了慈善之外，还有八卦与丑闻；作为登基年龄最大的新国王，他是否能管住自己的“黑蜘蛛”？
哈里王子回忆录原定于下周二上市，新书内容却意外因西班牙书店提前发售而曝光。据媒体报道，哈里在书中描述了吸食大麻、与威廉王子因梅根大打出手、在阿富汗服役期间曾击杀25人等不为人知的秘辛。
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