 非常英国：查尔斯三世加冕礼的花样周边 | 所有节目 | DW | 06.05.2023

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文化经纬

非常英国：查尔斯三世加冕礼的花样周边

英国国王查尔斯三世和王后卡米拉的加冕典礼在5月6日举行。热情的王室粉丝和精明的商业公司摩拳擦掌，以千奇百怪的方式来庆祝这个特别的日子。

  • Für einige eingefleischte Fans der Royals wird die Krönung von Charles III. und seiner Gattin, der Königsgemahlin Camilla, am 6. Mai in der Westminster Abbey das Ereignis ihres Lebens sein. Der Royal-Enthusiast John Loughrey trägt hier einen mit Erinnerungsstücken geschmückten Hut. Schon vier Tage vor dem großen Ereignis steht er an der Krönungsroute in London.

    一日恒久远

    对于一些王室成员的铁杆粉丝来说，5月6日在威斯敏斯特教堂举行的查尔斯三世和他的妻子卡米拉王后的加冕仪式的意义非比寻常。图中的这位王室粉丝劳雷（John Loughrey）戴着一顶挂着各种纪念品的帽子。早在四天前，他就已经等待在伦敦的加冕路上。

  • Von der Königsgemahlin - auf Englisch Queen Consort genannt - existiert selbstverständlich schon ein Abbild aus Wachs. Pünktlich zur Krönung konnte das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in London eine neue Figur von Camilla präsentieren, die von den Künstlerinnen Sophie Greenaway (links) und Claire Parkes den letzten Schliff erhalten hat, um am großen Tag wie aus dem Ei gepellt auszusehen.

    卡米拉王后的新蜡像

    当然，卡米拉的蜡像早已存在。现在赶上加冕典礼，伦敦的杜莎夫人蜡像馆推出了新的卡米拉王后蜡像，艺术家格林纳威（Sophie Greenaway，图左）和帕克斯（Claire Parkes，图右）对其进行了最后润色，以便让蜡像在大喜之日看起来精神抖擞。

  • Für ein so seltenes königliches Ereignis sind natürlich umfangreiche Vorbereitungen erforderlich. Dazu gehören auch Übungsmärsche von Militärangehörigen mit pelzigen Hüten. Tausende Militärs werden an den Krönungsfeierlichkeiten beteiligt sein. Sobald die Krone auf Charles' Haupt ruht, geht die Party erst richtig los: Die Pubs dürfen am Festwochenende sogar länger geöffnet bleiben.

    大量的准备工作

    这样一个罕见的王室活动，当然需要大量的准备。其中就包括国王卫队的练习。数以千计的英国皇家卫队成员将参与加冕典礼的庆祝活动。一旦王冠戴在查尔斯头上，派对就真正开始了：酒馆被允许比平日营业更长时间。

  • Auch im Legoland Windsor Resort sind die Vorbereitungen im Gange. Modellbauer Daniel Anderson setzt einem Lego-König Charles vor einer Nachbildung des Buckingham-Palastes eine kleine Krone auf den Kopf.

    小小的“加冕仪式”

    在温莎乐高乐园度假村，“加冕礼”的准备工作也在进行中，图中是白金汉宫的乐高模型。而乐高模型制作者安德森（Daniel Anderson）给查尔斯国王的乐高模型也戴上了一个小皇冠。

  • Rund 2200 geladene Gäste nehmen an der Krönungszeremonie in Westminster Abbey teil. Alle anderen können sich mit Devotionalien eindecken, die in den vergangenen Monaten im Vereinigten Königreich überall zu kaufen sind: Das Angebot reicht von Wimpeln mit dem Union Jack, Nachbildungen der Krone (Bild) bis hin zu Servietten mit dem Konterfei des Königs.

    丰富多彩的周边产品

    大约2200名受邀嘉宾参加在威斯敏斯特教堂举行的加冕仪式。其他人则可以尽情收集这些过去数月在英国随处可见的纪念物：英国国旗装饰物、皇冠模型（图）以及带有国王肖像的餐巾纸等等。

  • Zergeht im Mund, nicht in der Hand: Die Chocolatierkünstlerin Jennifer Lindsey-Clarke legt letzte Hand an eine 23 Kilogramm schwere Schokoladenbüste Ihrer Majestät. In den Supermärkten des Vereinigten Königreichs zählen in diesen Tagen Krönungs-Cupcakes, Krönungsbier und sogar Jack-Russell-Desserts zu Ehren der Hunde des Königspaares zu den Verkaufsschlagern.

    可以咬一口的“国王”

    融化在你的嘴里，而不在你的手里：艺术家林赛-克拉克（Jennifer Lindsey-Clarke）在给这个重达23公斤的巧克力塑像进行最后的润色。在英国各地超市里，加冕礼小蛋糕、加冕礼啤酒，甚至这对王室夫妇爱犬杰克·拉塞尔的周边甜点都是最畅销的商品。

  • Die King's Troop Royal Horse Artillery begleitet die Feierlichkeiten standesgemäß und ist in den Tagen vor der Krönung schwer beschäftigt. Ein Teil des Trainings besteht darin, die Pferde an Kanonenschüsse und Störungen in der Menge zu gewöhnen. Das Spektakel ist auch für Tiernerven eine Strapaze.

    压力山大

    国王卫队的皇家骑炮队在加冕典礼前的几天里忙得不可开交。紧锣密鼓的训练也是为了让马匹适应炮声和人群的干扰。而这种场面对动物的神经也是一种压力测试。

  • Königin oder König für einen Tag? Machen Sie einfach eine Fahrt mit dem London Eye! Eine der gläsernen Gondeln des Riesenrads wurde im Stil der Westminster Abbey dekoriert - samt einer Nachbildung des 700 Jahre alten Krönungsstuhls. Die Fahrt kostet ein Vielfaches des üblichen Preises, dafür haben Sie die Möglichkeit, eine Nachbildung der Kronjuwelen anzuprobieren.

    王室体验

    想体验当王后、国王的感受？那就去坐伦敦眼吧！这个摩天轮的一个玻璃座舱已经被装饰成威斯敏斯特教堂的风格，里面配有加冕椅的复制品。虽然费用是平常价格的数倍，但你可以试戴皇冠——当然也是真正宝石皇冠的复制品。


  • Für einige eingefleischte Fans der Royals wird die Krönung von Charles III. und seiner Gattin, der Königsgemahlin Camilla, am 6. Mai in der Westminster Abbey das Ereignis ihres Lebens sein. Der Royal-Enthusiast John Loughrey trägt hier einen mit Erinnerungsstücken geschmückten Hut. Schon vier Tage vor dem großen Ereignis steht er an der Krönungsroute in London.

    一日恒久远

    对于一些王室成员的铁杆粉丝来说，5月6日在威斯敏斯特教堂举行的查尔斯三世和他的妻子卡米拉王后的加冕仪式的意义非比寻常。图中的这位王室粉丝劳雷（John Loughrey）戴着一顶挂着各种纪念品的帽子。早在四天前，他就已经等待在伦敦的加冕路上。

  • Von der Königsgemahlin - auf Englisch Queen Consort genannt - existiert selbstverständlich schon ein Abbild aus Wachs. Pünktlich zur Krönung konnte das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in London eine neue Figur von Camilla präsentieren, die von den Künstlerinnen Sophie Greenaway (links) und Claire Parkes den letzten Schliff erhalten hat, um am großen Tag wie aus dem Ei gepellt auszusehen.

    卡米拉王后的新蜡像

    当然，卡米拉的蜡像早已存在。现在赶上加冕典礼，伦敦的杜莎夫人蜡像馆推出了新的卡米拉王后蜡像，艺术家格林纳威（Sophie Greenaway，图左）和帕克斯（Claire Parkes，图右）对其进行了最后润色，以便让蜡像在大喜之日看起来精神抖擞。

  • Für ein so seltenes königliches Ereignis sind natürlich umfangreiche Vorbereitungen erforderlich. Dazu gehören auch Übungsmärsche von Militärangehörigen mit pelzigen Hüten. Tausende Militärs werden an den Krönungsfeierlichkeiten beteiligt sein. Sobald die Krone auf Charles' Haupt ruht, geht die Party erst richtig los: Die Pubs dürfen am Festwochenende sogar länger geöffnet bleiben.

    大量的准备工作

    这样一个罕见的王室活动，当然需要大量的准备。其中就包括国王卫队的练习。数以千计的英国皇家卫队成员将参与加冕典礼的庆祝活动。一旦王冠戴在查尔斯头上，派对就真正开始了：酒馆被允许比平日营业更长时间。

  • Auch im Legoland Windsor Resort sind die Vorbereitungen im Gange. Modellbauer Daniel Anderson setzt einem Lego-König Charles vor einer Nachbildung des Buckingham-Palastes eine kleine Krone auf den Kopf.

    小小的“加冕仪式”

    在温莎乐高乐园度假村，“加冕礼”的准备工作也在进行中，图中是白金汉宫的乐高模型。而乐高模型制作者安德森（Daniel Anderson）给查尔斯国王的乐高模型也戴上了一个小皇冠。

  • Rund 2200 geladene Gäste nehmen an der Krönungszeremonie in Westminster Abbey teil. Alle anderen können sich mit Devotionalien eindecken, die in den vergangenen Monaten im Vereinigten Königreich überall zu kaufen sind: Das Angebot reicht von Wimpeln mit dem Union Jack, Nachbildungen der Krone (Bild) bis hin zu Servietten mit dem Konterfei des Königs.

    丰富多彩的周边产品

    大约2200名受邀嘉宾参加在威斯敏斯特教堂举行的加冕仪式。其他人则可以尽情收集这些过去数月在英国随处可见的纪念物：英国国旗装饰物、皇冠模型（图）以及带有国王肖像的餐巾纸等等。

  • Zergeht im Mund, nicht in der Hand: Die Chocolatierkünstlerin Jennifer Lindsey-Clarke legt letzte Hand an eine 23 Kilogramm schwere Schokoladenbüste Ihrer Majestät. In den Supermärkten des Vereinigten Königreichs zählen in diesen Tagen Krönungs-Cupcakes, Krönungsbier und sogar Jack-Russell-Desserts zu Ehren der Hunde des Königspaares zu den Verkaufsschlagern.

    可以咬一口的“国王”

    融化在你的嘴里，而不在你的手里：艺术家林赛-克拉克（Jennifer Lindsey-Clarke）在给这个重达23公斤的巧克力塑像进行最后的润色。在英国各地超市里，加冕礼小蛋糕、加冕礼啤酒，甚至这对王室夫妇爱犬杰克·拉塞尔的周边甜点都是最畅销的商品。

  • Die King's Troop Royal Horse Artillery begleitet die Feierlichkeiten standesgemäß und ist in den Tagen vor der Krönung schwer beschäftigt. Ein Teil des Trainings besteht darin, die Pferde an Kanonenschüsse und Störungen in der Menge zu gewöhnen. Das Spektakel ist auch für Tiernerven eine Strapaze.

    压力山大

    国王卫队的皇家骑炮队在加冕典礼前的几天里忙得不可开交。紧锣密鼓的训练也是为了让马匹适应炮声和人群的干扰。而这种场面对动物的神经也是一种压力测试。

  • Königin oder König für einen Tag? Machen Sie einfach eine Fahrt mit dem London Eye! Eine der gläsernen Gondeln des Riesenrads wurde im Stil der Westminster Abbey dekoriert - samt einer Nachbildung des 700 Jahre alten Krönungsstuhls. Die Fahrt kostet ein Vielfaches des üblichen Preises, dafür haben Sie die Möglichkeit, eine Nachbildung der Kronjuwelen anzuprobieren.

    王室体验

    想体验当王后、国王的感受？那就去坐伦敦眼吧！这个摩天轮的一个玻璃座舱已经被装饰成威斯敏斯特教堂的风格，里面配有加冕椅的复制品。虽然费用是平常价格的数倍，但你可以试戴皇冠——当然也是真正宝石皇冠的复制品。


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现场图片：英国国王查尔斯三世加冕典礼

现场图片：英国国王查尔斯三世加冕典礼 06.05.2023

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