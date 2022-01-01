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“只能进行两天的密集型战斗——联邦国防军的弹药储备也就这么多了”。近日，有关德国军队令人担忧的现状上了德国媒体头条。俄罗斯发动对乌战争后，德国政府计划用1000亿欧元对联邦国防军进行现代化改造。但似乎只有很少一部分资金真正到位。
德国政府计划让入籍德国变得更容易更快速，并且放松双重国籍限制。但这项计划引起激烈辩论。
一年前，肖尔茨领导的「交通灯」联合政府宣誓就职。这位德国总理在任期的一开始就遭遇困局——乌克兰战争对德国的能源政策以及坚持多年的政治原则带来了挑战。而德国在这一年中经历的改变，不仅仅是由于乌克兰战争。
随着新冠防空措施的放松，儿童呼吸道病例激增。一些儿童医院床位已满，无法接收新病人。
德国的公共交通系统很有特色：进站不检票，与此同时票务系统异常复杂。至于各种缩写，则让许多本地人都直呼看不懂。
德国的医疗体系在全球享有盛誉。但是，对该体系不满的人也有很多，尤其是医务工作者。他们认为，德国的医院应该更关注病人和医护人员的福祉。
在德国，高通胀和不断上涨的能源价格使许多人难以维持生计。一些人被迫当掉他们的物品。越来越多来自各行各业的人走进典当行来周转资金。
近一百万来自乌克兰的难民在德国找到了庇护所。然而目前，德国各市镇的接收能力已经达到极限。而且，来自其它国家的寻求庇护者也在增加。
科隆的一家酒吧每周日会成为“泽连斯基咖啡馆”。咖啡馆以乌克兰总统命名，提供乌克兰难民聚会和交流的场所。他们可以在这里悠闲度过午后时光，短暂忘却家乡的战火。
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