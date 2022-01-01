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伴随声着国际歌的歌声，中国青年首次在柏林振臂高呼自由民主与公民觉醒，他们公开痛斥当今中国政府以及刚刚在二十大连任的国家主席习近平。一位抗议者在集会后写道：“以后看到世界钟都会想起今天，想到自己并不孤独。”
德国的医疗体系在全球享有盛誉。但是，对该体系不满的人也有很多，尤其是医务工作者。他们认为，德国的医院应该更关注病人和医护人员的福祉。
在德国，高通胀和不断上涨的能源价格使许多人难以维持生计。一些人被迫当掉他们的物品。越来越多来自各行各业的人走进典当行来周转资金。
近一百万来自乌克兰的难民在德国找到了庇护所。然而目前，德国各市镇的接收能力已经达到极限。而且，来自其它国家的寻求庇护者也在增加。
科隆的一家酒吧每周日会成为“泽连斯基咖啡馆”。咖啡馆以乌克兰总统命名，提供乌克兰难民聚会和交流的场所。他们可以在这里悠闲度过午后时光，短暂忘却家乡的战火。
伊朗妇女索尼娅在流亡德国多年后，实现了自己的梦想。她将成为德铁火车司机。德国目前正缺乏像索尼娅这样的技术人才。
德国的劳动力出现严重缺口，政府推出德国版绿卡“机会卡”，希望借此提高移民人数。但“机会卡”真的能创造机会，达到政府所预期的效果吗？
1972年9月5日，参加慕尼黑奥运会的11名以色列人惨遭恐怖分子杀害，震惊全球。直到今天，德国当局的糟糕应对依然为人诟病。惨案也让慕尼黑奥运永远蒙羞，更让德国政府借奥运树立开放宽容形象的努力化为泡影。
欧洲多地连续高温干旱，导致各处河流出现水位过低，这也使得沿河运输煤炭、原油的货船越来越难以航行。作为德国最重要的一条货运水道，原本繁忙的莱茵河运输水道水位告急，货船仅能装载部分货物，这给生产和能源供应都带来影响。
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巴西女孩Jo Jo在德国的各种经历是这部网络连续剧的核心故事，也成了获得德语学习爱好者和德语老师好评的课程。看剧，学德语，参与互动，一举多得！
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