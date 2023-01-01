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德国财政部叫停了几乎全部财政支出。因为此前联邦宪法法庭的一项裁决，导致德国政府的预算出现了高达600亿欧元的缺口。
去教堂、散步或者懒散在家？你知道“标准的”德国人怎样度过星期天吗？
加薩衝突爆發後，生活在德國的猶太人也面臨更多的攻擊與歧視。許多猶太裔年輕人憂心忡忡，但是拒絕沉默。
加沙冲突爆发以来，德国已经有多场支持巴勒斯坦的示威活动因触及“反犹”红线而遭警方取缔。在这样的背景下，立场相对温和的德国穆斯林群体，又有著怎样的反应？
德国急需引入外来移民来填补巨大的劳动力缺口，但是不少德国民众依然视移民为威胁，尤其在东部地区。政治学者指出，当年的东德社会中外国人数量非常少，造成了如今东部民众不愿接纳移民。
1990年10月3日，东德与西德正式统一，柏林墙也彻底成为历史文物。33年后的今天，东西部之间的差异却依然存在，许多东部民众依然觉得自己没人关心。德国之声在柏林街头随访了几位民众。
经历了漫长的并存时期，东西德终于在1990年完成合并，两德是如何走向统一的？亲身经历全程的政客们又对此作出了什么样的评价？DW为您献上珍贵的历史画面，回顾一些具有里程碑意义的标志性事件。
当下的德国，每5个儿童就有1个生活在贫困中，这个数字高达280万。是什么原因造成的呢？
德国政府专机屡屡发生故障。贝尔博克外长对澳洲的访问计划因飞机故障不得不取消。
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巴西女孩Jo Jo在德国的各种经历是这部网络连续剧的核心故事，也成了获得德语学习爱好者和德语老师好评的课程。看剧，学德语，参与互动，一举多得！
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