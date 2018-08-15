 非同寻常 杜特尔特公开抨击中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.08.2018

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时政风云

非同寻常 杜特尔特公开抨击中国

以嘴硬著称的菲律宾总统杜特尔特惯常口无遮拦。不过，面对那个亚洲最强大邻居，他一直持谨慎态度。不过，现在，情况骤变。对北京的一个项目，他直言反对。

Rodrigo Duterte (picture-alliance/dpa/AP/B. Marquez)

北京在南中国海上的扩军行动成了菲总统杜特尔特的眼中钉

（德国之声中文网）此事关乎中国致力于在南中国海上拥有主导地位。北京领导人自说自话，在这一战略要地人工填岛、设置军事基地，引发菲律宾、文莱、马来西亚、越南和台湾等周边国家和地区的愤怒。它们同样对据信油、气蕴藏丰富的该地区提出主权要求。

杜特尔特呼吁中国克制

现在，这位菲律宾总统罕见地公开、直接批评了这个中国邻居，要求它收敛对该地区的野心。在马尼拉对商界人士所作的一次演讲中，杜特尔特强调，中方无权将北京人工填造的岛屿上空称为自己的领空。

今年5月，具核打击力的中国轰炸机曾首次在帕拉塞尔群岛（Paracel，中国称为"西沙群岛"）起降。

Südchinesisches Meer Mischief Reef Landebahn (Reuters/CSIS/AMTI/DigitalGlobe)

一岛礁航空图片。中国在该岛礁上建起一条跑道及机库

杜特尔特总统在演讲中表示，所涉地区为国际海域，任何人都有权利在那里安全航行。他补充说，他不想同中国有麻烦，但如果北京领导人不改变其富于攻击性的行为方式，则有可能导致严重冲突，包括与马尼拉的盟友美国的冲突。

菲律宾飞行员被警告

数年来，驾机接近该国岛屿Thitu（菲律宾称"派格阿萨岛"；中国称"中业岛"）的菲律宾飞行员曾多次受到中方的警告。该岛毗邻南中国海斯普拉特利群岛（Spratly，中国称"南沙群岛"）里的渚碧岛礁（Subi Reef）。中国单方面在该岛礁上建起军事基地。

  • China Liaoning Flugzeugträger (imago/Xinhua)

    南中国海周边国家军力大PK

    中国海军之花

    中国第一艘航空母舰“辽宁号”从2012年起正式编入中国人民解放军。该舰原身是1985年的苏制航母。1998年，乌克兰将该舰出售给中国。中方随后加以改建，用于训练。从2016年起，该舰可用于实战。

  • Vietnam U-Boot im Hafen von Cam Ranh Bay 03.01.2014 (Vietnam News Agency/AFP/Getty Images)

    南中国海周边国家军力大PK

    越南“黑洞”

    过去数年，越南先后购得6艘基络级攻击型潜艇。因噪音小、难以被侦测，美国海军将该型潜艇别称为“黑洞”。基络级潜艇专被设计用于浅层水域，打击敌方船只和潜艇。2017年，最后两艘交货。

  • BRP Gregorio Del Pilar (picture-alliance/AP Photo/A. Favila)

    南中国海周边国家军力大PK

    菲律宾海军旗舰

    “皮拉尔号”（BRP Gregorio del Pilar）巡防舰是菲律宾海军旗舰，是如今加入菲律宾海军的3艘前美国海防舰之一。该舰1967年成军，2011年作过现代化改建。2012年，该舰曾参与同中国围绕斯卡伯勒浅滩（Scarborough-Riff，中方称“黄岩岛”）的军事冲突。

  • Indonesien KRI Sultan Hasanuddin 366 plane (picture alliance/dpa/A. Ibrahim)

    南中国海周边国家军力大PK

    来自欧洲船坞的战舰

    印度尼西亚着力于海军现代化，并购买新型舰船。本图所示为西格玛级（Sigma-Class）轻型护卫舰KRI Sultan Hasanuddin。该舰购于2007年，为荷兰所建。德国也定期向该地区提供舰船。马来西亚的卡斯图里级（Kasturi- Class）轻型护卫舰和文莱的达鲁萨拉姆级（Darussalam- Class）高速巡逻艇均来自德国造船厂。

  • RSS Formidable (Imago/China Foto Press)

    南中国海周边国家军力大PK

    隐形战舰

    就高技术而言，新加坡在地区首屈一指。自2007年起，该国拥有包括6艘“可畏级”（Formidable-Class）护卫舰在内的隐形战舰。该型战舰出自法国船坞。

  • USA Marine Flugzeugträger USS Ronald Reagan (AP)

    南中国海周边国家军力大PK

    长臂美国

    美国依然是拥有全球性海上打击力量的唯一国家。美国第七舰队住扎于太平洋地区。这一最大舰队拥有50到60艘军舰，350架战机、6万军力，其中包括唯一长期驻扎在美国境外的航母“罗纳德·里根号”。第七舰队的母港是日本横须贺（Yokosuka）海军基地。

    作者: Rodion Ebbighausen


总体上，杜特尔特对华采取一种旨在加深双边经贸和投资关系的政策。由此，他对北京在南中国海上的军备行为迄今基本不予置评，并反而批评美国说，在中方开始将那些无人居住的岛屿用于自己的目的时，华盛顿早该出手制止。

 

凝炼/乐然（德新社、路透社、法新社）

 

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南中国海周边国家军力大PK

南中国海周边国家正倾起国库，扩建各自的海军。而中国投入的费用超过该地区所有其它国家之合。这些国家多仰赖欧洲军火制造商。 (28.07.2017)  

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