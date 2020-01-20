非典疫情回顾：人传人 传全球

（德国之声中文网）非典型肺炎(或称SARS、萨斯)的症状起初是发高烧和干咳，导致呼吸困难，严重的患者在几天内，就需要借助人工氧气才能存活。人人自危，防护口罩一时成了必需品。
全世界共有8439人得病，逾800人死亡。疫情最严重的是中国大陆和香港，然后是台湾和加拿大温哥华。中国大陆共死亡348人，香港死亡298人，台湾84人，温哥华39人。这场危机中，中国政府2003年2月份才首次公布三个月前就已出现的非典型肺炎，隐瞒信息而导致疫情未能及时防控的丑闻曝光后，时任卫生部长张文康和北京市长孟学农被免职。
中国承认掩盖疫情
2002年11月广东出现非典病例，由于中国政府最初掩盖疫情，致使蔓延速度加剧。一名在广东被感染了萨斯病毒的医生2003年2月前往香港时传染多人，这些被传染的人又把非典带到了世界各地。
2003年3月，世界卫生组织警告大家注意亚洲（越南，香港，中国）出现一种特别严重的肺炎。德国也出现第一起非典疑似病例。世界卫生组织宣布非典是一种"世界范围的威胁"。
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触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情
春运已至 戴口罩过年
春节将至，每年的农历新年假期，成千上万的中国人回乡探望家人或出国旅游。武汉有1100万居民，是中国主要的交通枢纽。1月20日，中国官方确定武汉肺炎有人传人的风险。专家担心中国春节期间大量国内外游客会造成防疫上的困难。世界卫生专家建议民众主动防护，在咳嗽或打喷嚏时，遮住口鼻。避免出入人群密集的公共场所，并佩戴口罩。
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SARS卷土重来？
中国卫生部门本周一(1月20日) 更新了新型冠状病毒肺炎的病例，将感染人数向上修正为220余人。多个地区出现患者，已有4人死亡。这个新型肺炎的感染病例出现之后，外界怀疑是否为SARS（传染性非典型肺炎）再度爆发，引发各国恐慌。人们回想起2003年，非典病毒肆虐全球。这个高传染性肺炎当时源自中国，但中国政府在SARS爆发初期隐瞒了疫情，导致蔓延速度加剧。图为东京羽田机场防疫广告牌（摄于2020年1月20日）
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非典梦魇
2002年11月，广东省出现了首例非典型性肺炎感染者。这种高危险性的肺炎简称萨斯SARS，在2003年上半年在中国大部分地区以极快的速度广泛传播。据统计，全世界一共有8000人左右感染萨斯病毒，死亡人数约为800人。
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闻“鸡”色变
非典十年后，2013年，中国出现感染H7N9病毒的病例。疫情首先出现在上海，然后是邻近两省--江苏和浙江。禽流感是一种病毒引起的动物源性传染病，通常在鸟类和猪类间传播。人类的感染几率虽然低，但却是致命的。2014年初，香港在从广东省进口的鸡肉中发现禽流感病毒，并因此宰杀了2万只活鸡，此后又对来自大陆的活禽产品一度实施了进口禁令。
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致命埃博拉
同是2013年，这一年年末，几内亚埃博拉的一个小村庄一个孩童腹痛发烧，四天后死亡，随后他的亲人及一名护士也先后死去。转年春天，媒体对首批60个埃博拉死亡案例进行了报道，之后的数周和数月内，病毒传播到邻国塞拉利昂、利比里亚和尼日利亚。但是此时此刻，还没有人料到，一年之内，会有近6,000人死于该病毒，大约18,000人受到传染。2014年夏天，埃博拉病毒传入欧洲。
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潜伏期长 多人丧生
由于埃博拉疫情，世界卫生组织在2014年8月8日宣布全球进入紧急状态。病毒潜伏期长达21天，有很高的死亡率，在50%至90%之间。到了2015年8月初，埃博拉导致1.12万人丧生。
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流感病毒变异快
几乎年年都有不同程度的流感疫情出现。正是因为流感病毒变异的速度十分迅猛，所以也对医学界研制治疗药物和疫苗提出了很大的挑战。据世界卫生组织公布，全球每年都有300万到500万人感染严重的流感，其中大约有25万到50万人因流感而死亡。
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西班牙流感
流感不是什么无关痛痒的小病，它也能给生命带来威胁。世界各地多次发生过大面积流感型传染病。1918年爆发过被称为“史上最恐怖的流感”--西班牙流感。先是美国士兵感染了这种病毒，开始发烧。后来，这种病毒扩散到法国直至欧洲大陆，最后成为全球性的传染疾病：仅仅一年，死于“西班牙流感”的至少有2000万人，甚至有记载说5000万人丧生于这场流感
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怎样应对
中国疾控中心和世卫生专家意见建议民众要勤洗手、注意保持家庭和工作场所通风，另外，避免接触养殖或野生动物、生病的动物或是变质的肉。
作者: 文木 综合报道
3月末，香港当局隔离整整一座居住区，政府发现九龙一处住宅楼已成为传染源，230名病人均已送往医院治疗。为了保护那里的居民和公共健康，政府决定隔离该小区，禁止出入。
4月初，面对全世界的批评，中国政府承认掩盖了非典的真实规模。北京、上海、香港等地学校一度停课。越来越多的国家警告公民，避免到中国大陆及香港、新加坡、越南，多伦多等地旅行。许多国际会议、体育赛事和演出活动相继被取消或推迟，如原定在北京举行的世界经济论坛，世界冰球锦标赛。
病毒源自野味?
蝙蝠或果子狸是否是该病毒的最初载体？对此，迄今尚无定论。病毒从动物传给人体，总体来说并非不寻常。流感、免疫缺陷病毒、埃博拉、中东呼吸综合症和狂犬病毒等都是所谓的人畜共通病毒的例子。
7月5日，世界卫生组织把疫区名单中台湾这个最后的疫区清出名单，警报就此解除。
疫情爆发的几个月之间，从病人数量、死亡数量等方面看，非典型肺炎的实际影响远远不如众人对它的恐慌。但它的震撼力不亚于当年的艾滋病。原因可能是：非典的传染力很强，而且随着飞机乘客扩散到全世界。这也是为什么人们如此担忧它卷土重来。
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日常生活中哪里细菌最多？
细菌的种类
不是所有细菌都同样危险。例如沙门氏菌是通过受污染的鸡蛋进行传播。一个健康人需要吃1000个这样的“坏蛋”才会感染。而革兰氏阴性桿菌易在湿热的环境中繁殖，例如在热水系统中。人体摄入不到100个革兰氏阴性桿菌就可引起感染。在洁净的空气中已包含数以百计的细菌和真菌孢子。
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日常生活中哪里细菌最多？
厕所比人们想象的更干净
在不到1平方厘米的马桶上有平均不到10种病菌。可以说，厕所是最洁净的地方之一。仅一些玻璃窗上就有大量细菌和真菌的存在，原因是人们通常半年才擦一次窗。而厕所一周要清洁很多次。
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日常生活中哪里细菌最多？
细菌滋生的温床
更糟糕的是人们工作学习的地方：一个书桌上，平均1平方厘米包含3000多个微生物——是厕所马桶的400倍。尤其在电脑键盘的缝隙处，这里给细菌的滋生提供了极佳的生存条件。在一些电脑键盘上每平方厘米有10000多个细菌的情况并不少见。
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日常生活中哪里细菌最多？
钞票有多肮脏？
钞票从一个人传向另一人。纽约研究人员已经在钞票上确定多达3000种不同类型的细菌。此外，在大部分纸币上还分别发现了可卡因的痕迹，原因是一些感冒患者服用的药物中含有可卡因。因此，食品售货员无论如何不能在收钞票后立刻接触食品。
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日常生活中哪里细菌最多？
霉菌孵化器
即便是保持得干净的冰箱中也包含多种细菌。潮湿的环境和食物中存在的脂肪及糖分无疑是霉菌理想的滋生地。这些细菌可在冰箱门上的密封条或冰箱内的任何一个狭小的空间滋生。
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日常生活中哪里细菌最多？
医院是危险区
尤其在医院，人们必须做到认真洗手。因为耐药细菌可在极快速度下传播。因此在许多医院，除了洗手池旁会有洗手皂，还会有抗菌消毒液。在探访病人前，人们最好先洗手消毒。
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日常生活中哪里细菌最多？
“危险份子”
MRSA是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的简称，被称为高度危险的细菌。已知的抗生素对这种细菌不起作用。即使没有营养，这种化脓性细菌也能存活7个月——例如地板、桌子、皮肤和门把手上都是它的栖息地。
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日常生活中哪里细菌最多？
铜器抗菌
哈尔堡（Harburg）一家医院目前已开始进行一项有效试验，以减少门把手上滋生的细菌。细菌不喜欢附着在铜质器皿上。但这并不能成为不洗手的借口，尽管使用了铜质门把手，可那上边仍能留下足够致病的病菌。