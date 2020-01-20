非典疫情回顾：人传人 传全球

（德国之声中文网）非典型肺炎(或称SARS、萨斯)的症状起初是发高烧和干咳，导致呼吸困难，严重的患者在几天内，就需要借助人工氧气才能存活。人人自危，防护口罩一时成了必需品。

全世界共有8439人得病，逾800人死亡。疫情最严重的是中国大陆和香港，然后是台湾和加拿大温哥华。中国大陆共死亡348人，香港死亡298人，台湾84人，温哥华39人。这场危机中，中国政府2003年2月份才首次公布三个月前就已出现的非典型肺炎，隐瞒信息而导致疫情未能及时防控的丑闻曝光后，时任卫生部长张文康和北京市长孟学农被免职。

中国承认掩盖疫情

2002年11月广东出现非典病例，由于中国政府最初掩盖疫情，致使蔓延速度加剧。一名在广东被感染了萨斯病毒的医生2003年2月前往香港时传染多人，这些被传染的人又把非典带到了世界各地。

2003年3月，世界卫生组织警告大家注意亚洲（越南，香港，中国）出现一种特别严重的肺炎。德国也出现第一起非典疑似病例。世界卫生组织宣布非典是一种"世界范围的威胁"。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 春运已至 戴口罩过年 春节将至，每年的农历新年假期，成千上万的中国人回乡探望家人或出国旅游。武汉有1100万居民，是中国主要的交通枢纽。1月20日，中国官方确定武汉肺炎有人传人的风险。专家担心中国春节期间大量国内外游客会造成防疫上的困难。世界卫生专家建议民众主动防护，在咳嗽或打喷嚏时，遮住口鼻。避免出入人群密集的公共场所，并佩戴口罩。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 SARS卷土重来？ 中国卫生部门本周一(1月20日) 更新了新型冠状病毒肺炎的病例，将感染人数向上修正为220余人。多个地区出现患者，已有4人死亡。这个新型肺炎的感染病例出现之后，外界怀疑是否为SARS（传染性非典型肺炎）再度爆发，引发各国恐慌。人们回想起2003年，非典病毒肆虐全球。这个高传染性肺炎当时源自中国，但中国政府在SARS爆发初期隐瞒了疫情，导致蔓延速度加剧。图为东京羽田机场防疫广告牌（摄于2020年1月20日）

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 非典梦魇 2002年11月，广东省出现了首例非典型性肺炎感染者。这种高危险性的肺炎简称萨斯SARS，在2003年上半年在中国大部分地区以极快的速度广泛传播。据统计，全世界一共有8000人左右感染萨斯病毒，死亡人数约为800人。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 闻“鸡”色变 非典十年后，2013年，中国出现感染H7N9病毒的病例。疫情首先出现在上海，然后是邻近两省--江苏和浙江。禽流感是一种病毒引起的动物源性传染病，通常在鸟类和猪类间传播。人类的感染几率虽然低，但却是致命的。2014年初，香港在从广东省进口的鸡肉中发现禽流感病毒，并因此宰杀了2万只活鸡，此后又对来自大陆的活禽产品一度实施了进口禁令。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 致命埃博拉 同是2013年，这一年年末，几内亚埃博拉的一个小村庄一个孩童腹痛发烧，四天后死亡，随后他的亲人及一名护士也先后死去。转年春天，媒体对首批60个埃博拉死亡案例进行了报道，之后的数周和数月内，病毒传播到邻国塞拉利昂、利比里亚和尼日利亚。但是此时此刻，还没有人料到，一年之内，会有近6,000人死于该病毒，大约18,000人受到传染。2014年夏天，埃博拉病毒传入欧洲。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 潜伏期长 多人丧生 由于埃博拉疫情，世界卫生组织在2014年8月8日宣布全球进入紧急状态。病毒潜伏期长达21天，有很高的死亡率，在50%至90%之间。到了2015年8月初，埃博拉导致1.12万人丧生。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 流感病毒变异快 几乎年年都有不同程度的流感疫情出现。正是因为流感病毒变异的速度十分迅猛，所以也对医学界研制治疗药物和疫苗提出了很大的挑战。据世界卫生组织公布，全球每年都有300万到500万人感染严重的流感，其中大约有25万到50万人因流感而死亡。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 西班牙流感 流感不是什么无关痛痒的小病，它也能给生命带来威胁。世界各地多次发生过大面积流感型传染病。1918年爆发过被称为“史上最恐怖的流感”--西班牙流感。先是美国士兵感染了这种病毒，开始发烧。后来，这种病毒扩散到法国直至欧洲大陆，最后成为全球性的传染疾病：仅仅一年，死于“西班牙流感”的至少有2000万人，甚至有记载说5000万人丧生于这场流感

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 怎样应对 中国疾控中心和世卫生专家意见建议民众要勤洗手、注意保持家庭和工作场所通风，另外，避免接触养殖或野生动物、生病的动物或是变质的肉。 作者: 文木 综合报道



3月末，香港当局隔离整整一座居住区，政府发现九龙一处住宅楼已成为传染源，230名病人均已送往医院治疗。为了保护那里的居民和公共健康，政府决定隔离该小区，禁止出入。

4月初，面对全世界的批评，中国政府承认掩盖了非典的真实规模。北京、上海、香港等地学校一度停课。越来越多的国家警告公民，避免到中国大陆及香港、新加坡、越南，多伦多等地旅行。许多国际会议、体育赛事和演出活动相继被取消或推迟，如原定在北京举行的世界经济论坛，世界冰球锦标赛。

病毒源自野味?

蝙蝠或果子狸是否是该病毒的最初载体？对此，迄今尚无定论。病毒从动物传给人体，总体来说并非不寻常。流感、免疫缺陷病毒、埃博拉、中东呼吸综合症和狂犬病毒等都是所谓的人畜共通病毒的例子。

7月5日，世界卫生组织把疫区名单中台湾这个最后的疫区清出名单，警报就此解除。

疫情爆发的几个月之间，从病人数量、死亡数量等方面看，非典型肺炎的实际影响远远不如众人对它的恐慌。但它的震撼力不亚于当年的艾滋病。原因可能是：非典的传染力很强，而且随着飞机乘客扩散到全世界。这也是为什么人们如此担忧它卷土重来。