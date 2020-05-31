 非会员国参与G7? 俄罗斯冷淡澳洲积极 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.06.2020

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时政风云

非会员国参与G7? 俄罗斯冷淡澳洲积极

美国总统特朗普一再推迟G7峰会，最新动作是宣布将峰会延至9月，并且扩大邀请非会员国与会。自2014年起就被排除在外的俄罗斯，对特朗普的喊话没有太热情的回应。

G7-Gipfel in Frankreich (Getty Images/AFP/A. Harnik)

(德国之声中文网) 特朗普有意邀请非会员国参加G7峰会，其中包括俄罗斯。俄罗斯对此消息却保持沉默。俄罗斯的议员表示，他们还在等待更多细节。

俄罗斯联邦参议员、外交委员会主持人科萨切夫(Konstantin Kosachev)告诉俄罗斯国际传真社说:「仅是观察员的位置不适合俄罗斯。」

过去，俄罗斯曾多次表示，比起G20，它对G7的兴趣不大，因为G7无法完全反映出当今世界的权力平衡。

特朗普也在5月31日表达出类似的观点:  他认为这个由七大工业国组成的"非常老旧的组织"已经无法正确体现这个世界的发展变化了。

科萨切夫说，特朗普的举动显示出他也认为G7已经不合时宜。这位俄罗斯参议员说，一直以来都很清楚的是，G7只是西方国家展现团结的一种形式。

除了俄罗斯以外，特朗普还有意邀请其他非会员国参与G7，包括澳大利亚、韩国及印度。

澳大利亚政府发言人周日表示，澳大利亚十分乐意正式受邀参加G7峰会，并表示其总理已经和美国接触并谈论此事。在一份电子邮件声明中，政府发言人表示，G7已是政府高层之间谈论的话题，「在全球面临前所未有的挑战时，与理念相近的国家加强合作时格外重要。」

同样在清单上的韩国，其官员告诉路透社，政府正在与美国商讨此事。

G7 Gipfel in Biarritz Merkel und Trump (REUTERS)

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面对面开会? 德国首先拒绝

美国是本届G7峰会的主办国。该峰会原定在今年3月举行，受到疫情影响往后推迟，一度要在5月、或者6月举行，但是特朗普在5月30日宣布，将峰会推迟到9月举行，并且有意扩大邀请非会员国。

至于开会的形式，特朗普一度在3月时建议改成视频会议，但是之后又改变心意，希望举行面对面峰会。

对于特朗普的邀请，德国总理默克尔首先表示不方便面对面开会。加拿大总理特鲁多也不愿意面对面开会，表示「有太多健康疑虑」。根据白宫所说，法国总统马克龙支持特朗普举办实体会议。

Donald Trump und Wladimir Putin (picture-alliance/AP/S. Walsh)

"懂"俄罗斯的特朗普

目前的七国集团包括美国、德国、法国、英国、意大利、日本和加拿大。特朗普提出邀请俄罗斯参加峰会很可能会引发争议。2014年，俄罗斯吞占克里米亚之后被逐出了七国集团。

去年8月，G7峰会在法国比亚里茨（Biarritz）召开时，特朗普就曾建议，俄罗斯作为一个重要的经济体，七国集团应该重新接纳它。但是这一倡议并未得到附和。

不过同特朗普想邀请的另外几个国家不同，俄罗斯并不属于美国的盟友。

张慈/杨威廉/洪沙/文山 (德新社, 法新社, 路透社)

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