非二元性别作家洛里松获得德国图书奖

（德国之声中文网）旨在表彰年度最佳德语小说的德国图书奖（德语：Deutscher Buchpreis）本周一（10月17日）在法兰克福举行颁奖典礼，瑞士作家洛里松（Kim de l'Horizon）以首部小说《血书》（Blutbuch，暂译）而获得这项荣誉，评委会赞赏该书的“紧迫感和文学创新”。

评委会在声明中问道：“对于反抗传统性别归类的身体，用什么语言来讲述？”《血书》提供了一些线索。

在They（注：这里是非二元性别者使用的单数人称代词）发表获奖演说之前，洛里松掏出一幅眼镜戴上——尽管They原本没有这个计划。They说，这样做是“出于虚荣心”。

随后，They站在台上，拿出了一把电动发剪，剃掉了自己的头发。

“这个奖不只是颁给我的。”认同自己是“非二元性别”的洛里松说，“我认为评委会选择这本书，也是为了发表这样的声明：反对仇恨，支持爱，支持所有因身体而受压迫人士的抗争。”

洛里松还将这个奖项献给正在为自己的权利而抗争的伊朗妇女，她们冒着生命危险抗议伊朗政府的暴行。

洛里松在领奖台上剃掉自己的头发

《血书》讲了什么故事？

《血书》故事的讲述者是一位非二元性别人士，They逃离了自己出生和成长的瑞士的一个保守小村庄，来到苏黎世生活。在大都市里，They可以自由地表达自己的性别流动身份，过着满意的生活。

当They的祖母患上失智症之后，讲述者开始反思They与祖母的关系。They在小说中列出了They与祖母之间从未谈过的所有事情，包括They的流动性别身份和祖母的种族主义。

《血书》为家族秘密和创伤禁忌这一永恒的文学主题增添了新的内容。它还涉及到目前德国政治讨论中的一个热门话题，那就是关于性别改变法律的修订。

获奖者受到国际关注

不仅在德国，而且在包括奥地利和瑞士在内的德语国家，德国图书奖都是最重要的文学奖项之一。通常，它有助于促进获奖书籍的销售。同时，获奖作者也会受到国际关注，其作品可能被翻译成其他语言。

德国图书奖的奖金为25,000欧元。今年的其他五位入围作家——艾德米尔(Fatma Aydemir)、比尔考(Kristine Bilkau)、德洛舍(Daniela Dröscher)、法克托(Jan Faktor)和尼克尔(Eckhart Nickel)也出席了在法兰克福举行的颁奖典礼。

德国图书奖获颁奖典礼是本周开幕的法兰克福书展活动的一部分。图书奖获参照英国布克文学奖而创设，于2005年首次颁发。

去年的德国图书奖得主是德国作家施徒博尔（Antje Rávik Strubel），她因小说《蓝色女人》而获奖。小说讲述了一位东欧女子在德国被强奸后，试图逃脱阴暗记忆的故事。

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